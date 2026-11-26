Un grupo de personas observa un mapa de Panamá con figuras a escala que representan el tránsito migratorio por el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El terremoto de magnitud 7,5 que sacudió Panamá el 9 de octubre de 2026 dejó a más de 2.700 personas en albergues de emergencia y convirtió a Isla Cañas, en la península de Azuero, en el símbolo de una nueva forma de desplazamiento interno: la migración forzada de nacionales dentro de su propio país.

Con ese telón de fondo, la Defensoría del Pueblo de Panamá organizó el Congreso de Movilidad Humana con Enfoque en Derechos, un espacio para debatir respuestas institucionales ante la creciente presión humanitaria que enfrenta el país.

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El evento sísmico provocó en Isla Cañas —una pequeña comunidad costera del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos— un hundimiento del terreno de hasta 30 centímetros y la apertura de un canal de unos 37 metros de ancho y más de cuatro metros de profundidad que dividió físicamente la isla.

El mar avanzó sobre tierras agrícolas y viviendas, y entre 400 y 600 residentes debieron evacuar de emergencia hacia albergues temporales en tierra firme.

A un mes y 17 días del terremoto, unas 4.600 viviendas quedaron completamente destruidas en el área afectada.

Un residente de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, señala la cercanía del mar a tierra firme luego del terremoto del 9 de octubre. (Captura de video: @enazuero)

La salinización de los suelos, el impacto sobre la pesca, la agricultura y el turismo, y la incertidumbre sobre el comportamiento futuro de las mareas han convertido lo que fue una evacuación preventiva en un desplazamiento potencialmente prolongado.

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Durante el congreso, los vecinos de Isla Cañas expresaron su intención de regresar y reclamaron asistencia del Estado para definir un plan.

“Estamos pidiendo que se reactive la economía dentro de Isla Cañas. Que se hagan los estudios y que se busque una solución para las áreas inundables, que no son muchas”, afirmó el morador Fernando Domínguez.

La defensora del Pueblo, Angela Russo, sostuvo que el encuentro tiene como objetivo anticipar respuestas ante este tipo de emergencias.

“Este evento es importante para sensibilizar y tomar correctivos para que este tipo de sucesos no nos tomen desprevenidos”, señaló.

ARCHIVO - Migrantes cruzan a pie el Tapón del Darién desde Colombia a Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 9 de mayo de 2023. (AP Foto/Iván Valencia, archivo)

El congreso, organizado por la Dirección de Educación, Promoción e Investigación Académica (DEPIA) de la Defensoría, se realiza con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de España en Panamá.

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El primer día incluyó paneles sobre movilidad humana, cambio climático, desastres naturales y protección social, con la participación de autoridades, diplomáticos, representantes de organismos internacionales y la conferencista internacional Andrea Zavala, directora de la Clínica Nansen de Derechos Migratorio y Refugio del Tecnológico de Monterrey.

Moisés Morera Martín, embajador de España en Panamá, subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones.

“El proyecto que compartimos con la Defensoría del Pueblo busca fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación entre las entidades competentes, revisar los marcos regulatorios y promover herramientas que permitan prevenir vulneraciones”, declaró el diplomático.

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Los resultados de las mesas técnicas del primer día servirán de base para formular una hoja de ruta institucional. Durante el segundo día del congreso están programados paneles sobre la propuesta de reforma legislativa en materia de trata de personas y las respuestas institucionales ante la movilidad humana.

A un mes y 17 días del terremoto, unas 4.600 viviendas quedaron completamente destruidas en las áreas afectadas.

El terremoto golpeó a un país que ya registraba importantes flujos migratorios internacionales a través de la selva del Darién.

La confluencia de ambos fenómenos —desplazamiento por desastres naturales y migración irregular— obliga al Estado panameño a replantear de forma integral su gobernanza de la movilidad y su preparación ante emergencias, con un enfoque de derechos humanos y desarrollo sostenible.

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Panamá ocupa una posición geográfica singular que lo convierte en punto de tránsito obligado para miles de migrantes que se desplazan hacia América del Norte, lo que añade complejidad a un sistema humanitario que ahora debe atender también a sus propios desplazados interno.