Néstor Segovia, Virginia Bouvet y Claudio Dellecarbonara competirán en las elecciones de los Metrodelegados

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Los Metrodelegados votarán este jueves entre tres listas encabezadas por Néstor Segovia, Virginia Bouvet y Claudio Dellecarbonara en las primeras elecciones que tendrán luego del fallecimiento de Beto Pianelli, uno de los fundadores del sindicato y su líder durante 18 años.

Los comicios en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que serán clave porque tiene una fuerte presencia en los trabajadores del sector, estarán caracterizados por la división de la fracción oficialista que manejó la entidad desde que fue creada en 2008 y, además, por la fractura de la izquierda.

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La elección para renovar las autoridades de los Metrodelegados, como anticipó Infobae, enfrentará a la Lista Verde, que postula a Segovia, actual secretario adjunto y el histórico dirigente que secundó a Pianelli; la Lista Colorada-Violeta, liderada por Bouvet, secretaria de Organización y referente del pianellismo, y la Lista Bordó-Azul, la única nómina opositora del oficialismo, conducida por el referente trotskista Dellecarbonara.

Beto Pianelli y Néstor Segovia, la tradicional conducción de los Metrodelegados

Algunos observadores creen que en las elecciones habrá una fuerte paridad entre Segovia y Bouvet, dos variantes del tradicional sector oficialista del sindicato, y que si ello fuera así la gran perjudicada sería la izquierda, que no logró unificar a sus variantes internas.

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El sindicato reúne a 1.500 afiliados y es conducido por el espacio oficialista desde la ruptura de un grupo de delegados y trabajadores con la Unión Tranviarios Automotor (UTA). La separación actual del oficialismo entre la fracción peronista de Segovia y la corriente pianellista de Bouvet altera un esquema de conducción sindical que se mantuvo desde su origen.

El sector cercano a Pianelli considera que Segovia no es su heredero natural al frente de la AGTSyP. Bouvet integró, junto con Pianelli, la rebelión de delegados contra la conducción de la UTA durante la década de 1990 y quedó como una de sus principales referentes.

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Virginia Bouvet, candidata del pianellismo en las elecciones de los Metrodelegados

Segovia había planteado una lista de unidad que incluyera incluso a sectores de izquierda ante los riesgos que enfrentarán los trabajadores durante la próxima etapa política. Sus allegados atribuyeron el rechazo del pianellismo a diferencias ideológicas y al perfil “peronista y evangélico” del actual secretario adjunto.

“Es un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirmaron cerca de Segovia. Desde el otro espacio habían reclamado “la mayor unidad posible” frente a la reforma laboral y la persecución judicial contra los sindicatos, pero las negociaciones fracasaron y así se partió el oficialismo en dos listas distintas.

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La oposición estará representada por Dellecarbonara, vocal por la minoría y delegado de la Línea B, mediante una lista impulsada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y otras agrupaciones combativas. El Partido Obrero y sectores con menor presencia entre las bases del subte quedaron fuera de esa alianza.

Claudio Dellecarbonara, candidato de la izquierda en la votación de Metrodelegados

En los comicios de 2022, todas las variantes de izquierda habían integrado la Lista Multicolor, que obtuvo el 40,9% de los votos ante la fórmula Pianelli-Segovia, reelegida nuevamente con el 59,1% de los sufragios.

Dellecarbonara también había intentado construir una lista unificada con todos los sectores internos, en coincidencia con la propuesta de Segovia. Sin embargo, el Partido Obrero rechazó esa alternativa y el pianellismo tampoco aceptó avanzar en esa dirección.

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El PTS planteó que cualquier acuerdo debía partir de un programa consensuado. Entre sus cuestionamientos figuran el funcionamiento interno del sindicato y la reelección indefinida de las principales autoridades, una cláusula incorporada al estatuto por Pianelli y Segovia.

El sector de Dellecarbonara está convencido de que las elecciones serán “muy peleadas y de resultado incierto” y lamentó que Segovia y Bouvet rechazaran su propuesta de realizar un debate público entre los tres.