Una joven sentada en su cama rodeada de sombras adultas proyectadas ilustra el impacto del entorno familiar en el bienestar adolescente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con motivo de la conmemoración este 25 de noviembre del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la activista Ima Rocío Guirola advierte sobre el impacto de las agresiones sexuales intrafamiliares y el despojo patrimonial que sufren miles de salvadoreñas.

En una entrevista exclusiva con Infobae, la vocera del Instituto de Estudios de la Mujer «Norma Virginia Guirola de Herrera» (Cemujer) detalló los patrones de vulneración que la organización ha identificado a lo largo de décadas de atención jurídica y psicológica en El Salvador.

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Entre estas conductas, el abuso sexual cometido dentro del círculo de confianza familiar figura como una de las agresiones más recurrentes contra niñas y adolescentes.

Los ataques provienen principalmente de:

Padres

Padrastros

Hermanos mayores

Otros parientes cercanos que conviven bajo el mismo techo, un escenario donde las víctimas enfrentan presiones para callar ante el temor de fracturar el hogar o desencadenar conflictos entre sus allegados.

Guirola explicó que las jóvenes chocan de forma constante contra el escepticismo de sus propios parientes. En múltiples ocasiones, las madres eligen respaldar a sus parejas sentimentales y desestiman el relato de sus hijas. Este desamparo emocional y la ausencia de redes de protección inmediata provocan cuadros agudos de desesperanza que derivan en intentos de suicidio.

Frente a esta realidad, la especialista recordó que el Código Penal salvadoreño sanciona el suicidio feminicida por inducción o ayuda. Esta figura legal castiga a quienes, a través de agresiones o maltrato continuo, empujan a una mujer a terminar con su vida.

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Un análisis profundo sobre la violencia sexual intrafamiliar, centrándose en las experiencias de adolescentes y niñas. Se resaltan los desafíos de la credibilidad, el abandono, y las devastadoras consecuencias psicológicas.

Para Cemujer, la prioridad radica en intervenir de manera temprana con equipos de psicología y trabajo social antes de que las adolescentes tomen decisiones irreversibles.

Las deudas financieras se utilizan como un mecanismo para arrebatar bienes

Otra modalidad recurrente en los registros de la entidad es la violencia patrimonial y económica. El agresor convence a su pareja de solicitar préstamos ante entidades bancarias con el argumento de emprender un negocio en común, adquirir maquinaria de trabajo, comprar un vehículo o pagar un terreno. Como el hombre carece de historial crediticio o no reúne las condiciones requeridas, ella asume la titularidad de la deuda.

El despojo ocurre cuando los bienes adquiridos quedan inscritos de manera exclusiva a nombre de él. Guirola relató que, una vez concretado el registro formal del patrimonio, el hombre desgasta la relación mediante agresiones verbales, descalificaciones cotidianas y manipulación sobre la autoestima de la mujer.

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Poco después, la relación se disuelve por iniciativa del atacante. El agresor conserva las propiedades y los bienes, mientras que la mujer queda obligada a responder por las cuotas bancarias pendientes. Durante este proceso, la institución constató que muchos hombres utilizan a sus parejas para beneficio económico mientras mantienen relaciones paralelas con otras personas bajo esquemas idénticos de abuso.

Una mujer sostiene carpetas atadas con cadenas mientras un hombre se aleja con un título de propiedad y llaves, en una alegoría sobre las deudas y la desigualdad patrimonial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acose sexual facilitan la impunidad de los agresores

El acoso sexual también golpea a las jóvenes en escuelas públicas, colegios privados y universidades. Guirola precisó que el artículo 165 de la ley penal castiga estas conductas, que incluyen tocamientos, frases indebidas o miradas insinuantes de naturaleza sexual no deseadas. La normativa no exige que el hecho ocurra más de una vez para que constituya un delito formal.

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A pesar de la ley, las alumnas suelen enfrentar el rechazo de las autoridades de los planteles y de sus propios compañeros. El entorno escolar suele cuestionar la forma de vestir o el comportamiento de las jóvenes para justificar a docentes o directores que abusan de su posición de poder. Los trámites administrativos lentos terminan por cansar a las víctimas, quienes abandonan las denuncias al finalizar el ciclo escolar.

Este tipo de conductas de sometimiento no se limitan a las aulas. En el mercado laboral, la organización documentó casos similares en empresas del sector privado, sindicatos, oficinas públicas, congregaciones religiosas y medios informativos, donde las estructuras jerárquicas suelen proteger al infractor y aislar a quien denuncia.

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Descubre las características del acoso sexual, su tipificación legal en El Salvador y los casos reportados en centros educativos. Un análisis sobre relaciones de poder y violencia.

Quitarle la casa al agresor y no encerrar a la víctima: la propuesta para frenar los ataques

Frenar la violencia exige transformar de raíz la manera en que el Estado protege a las familias amenazadas. Guirola cuestionó la lógica con la que operan los refugios tradicionales, donde son las madres y sus hijos quienes deben dejar atrás sus pertenencias, sus escuelas y su entorno para esconderse en un albergue temporal.

Mientras ellas viven recluidas, el agresor conserva las llaves de la vivienda, duerme en su cama y continúa con su vida social y laboral sin ninguna incomodidad inmediata.

Frente a esta contradicción, Cemujer diseñó un modelo de casas de acogida pensado únicamente como un puente de emergencia, que debe ir de la mano con leyes que saquen al hombre del inmueble familiar.

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El objetivo es que la vivienda vuelva a ser un espacio seguro permanente para la madre y sus hijos, sin forzarlos a perder sus empleos ni sus rutinas. La postura de la organización es directa: quien debe abandonar la casa y someterse a vigilancia o reubicación es quien violenta, nunca quien sufre las agresiones.