El director policial Rigoberto Oseguera Mass explicó que los allanamientos en la capital no están directamente relacionados con las capturas en Yoro. (FOTO: Proceso Hn)

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La Policía Nacional de Honduras capturó a dos personas vinculadas al Cártel del Diablo en el departamento de Yoro y ejecutó alrededor de 10 allanamientos en Tegucigalpa, en el marco de una serie de operativos que las autoridades planean extender hacia municipios rurales en los próximos días.

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó los arrestos y explicó que las acciones forman parte de una estrategia de seguridad que incluye despliegues en comunidades rurales, zonas montañosas y carreteras con presencia de agentes policiales y efectivos militares.

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Uno de los detenidos fue capturado durante la tarde del martes en relación con los hechos registrados en la aldea de Las Cañas. Según Oseguera Mass, esta persona tenía una orden de captura pendiente por asesinato. Tras su detención, fue trasladado a San Pedro Sula para continuar el proceso ante las autoridades judiciales.

La segunda captura se ejecutó en el municipio de Yorito. La persona detenida es señalada de pertenecer al mismo grupo criminal y de dedicarse a la distribución de drogas en la zona. Las investigaciones continúan para establecer el grado de participación de ambos sospechosos y determinar si existen otros integrantes involucrados.

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Operativos en zonas montañosas y municipios de Yoro

Oseguera Mass indicó que los equipos de seguridad mantienen operaciones en sectores montañosos del departamento, principalmente durante horas de la noche. La estrategia también contempla controles en carreteras y presencia de fuerzas de seguridad en los municipios de Sulaco, Yorito y Victoria.

La participación de fuerzas policiales y militares responde a la amplitud territorial de las operaciones, en comunidades rurales donde las condiciones geográficas requieren una planificación distinta a la de los operativos en zonas urbanas.

Las fuerzas de seguridad detuvieron en el municipio de Yorito a un segundo hombre señalado por distribución de drogas.

El director policial sostuvo que las acciones continuarán mientras existan objetivos pendientes de localizar y capturar, y adelantó que las autoridades tienen identificadas otras personas que podrían estar relacionadas con estructuras delictivas que operan fuera de las principales ciudades.

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Paralelamente a las operaciones en Yoro, la Policía Nacional ejecutó durante la mañana del miércoles alrededor de 10 allanamientos en Tegucigalpa, dirigidos contra personas y objetivos ya identificados por los equipos de investigación. Oseguera Mass explicó que estas intervenciones forman parte de acciones de seguridad en distintos puntos del territorio nacional y no necesariamente están relacionadas con las capturas realizadas en Yoro.

Los equipos de seguridad mantienen controles en carreteras e intervenciones nocturnas en los municipios de Sulaco, Yorito y Victoria.

El jefe policial adelantó que durante los próximos días los operativos tendrán mayor presencia en municipios y sectores rurales: “Vamos a estar observando en los próximos días que algunas operaciones van a ser ya no tanto en la metrópoli, sino en municipios, en zonas muy rurales, porque hay ya objetivos, hay blancos definidos”.

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Las autoridades no detallaron cuántas capturas adicionales esperan realizar ni identificaron públicamente a los demás objetivos bajo investigación, pero aseguraron que las operaciones continuarán en los próximos días.

Las autoridades policiales señalaron que las operaciones se mantendrán activas hasta avanzar en la localización de los demás sospechosos identificados en las investigaciones. Mientras tanto, las capturas y los allanamientos forman parte de las acciones con las que la Policía Nacional busca debilitar la estructura del denominado Cártel del Diablo y frenar sus actividades delictivas en Yoro y otras zonas del país.