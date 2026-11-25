El desfile de Acción de Gracias de Macy’s mantuvo los globos gigantes en tierra en 1971 debido a la lluvia y los fuertes vientos en Manhattan. (Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez)

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El desfile de Acción de Gracias de Macy’s es una de las celebraciones más reconocidas de Nueva York y tiene una historia marcada por cambios que no siempre significaron la suspensión del evento. A lo largo de sus décadas de existencia, la organización tuvo que adaptar el espectáculo por circunstancias excepcionales, desde conflictos internacionales hasta condiciones meteorológicas adversas.

Uno de los episodios más particulares ocurrió hace 55 años, cuando una jornada de lluvia y fuertes vientos modificó la programación de la celebración. La decisión afectó a uno de los elementos que se habían convertido en símbolos del recorrido por Manhattan.

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El antecedente permite distinguir entre las ocasiones en que el desfile dejó de realizarse y aquellas en las que continuó bajo un formato diferente. También ayuda a entender cómo evolucionaron las medidas de seguridad para los globos gigantes que participan cada año.

Los globos en tierra el 25 de noviembre de 1971

El 25 de noviembre de 1971, el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s se realizó en Nueva York bajo condiciones meteorológicas adversas. La lluvia y las fuertes ráfagas impidieron elevar los globos gigantes que estaban previstos para recorrer las calles de Manhattan.

Entre los personajes que no participaron figuraban Snoopy, Donald Duck, Smokey Bear y Linus the Lionhearted. La ausencia de estas estructuras modificó la imagen habitual de la celebración, aunque las demás actividades continuaron.

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La cobertura publicada por The New York Times el 26 de noviembre de ese año describió cómo las bandas musicales y los grupos de baile avanzaron bajo la lluvia, mientras los espectadores permanecieron en las veredas para presenciar el espectáculo.

Al llegar a Herald Square, el entonces presidente de Macy’s, K. Wade Bennett, resumió la jornada con una frase: “Bueno, lo logramos”, según el periódico.

Por lo tanto, el desfile no fue cancelado en 1971. La decisión de los organizadores se limitó a mantener los globos en tierra por las condiciones del tiempo, mientras el resto de la celebración siguió adelante.

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Macy’s canceló las ediciones de 1942, 1943 y 1944 para destinar recursos de helio y caucho a la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las condiciones meteorológicas del 25 de noviembre de 1971

El registro del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos permite dimensionar las condiciones meteorológicas de aquella jornada. Central Park acumuló 1,06 pulgadas de precipitación, equivalentes a 27 milímetros, el 25 de noviembre de 1971.

La cifra ubicó esa fecha en el tercer puesto de los Días de Acción de Gracias más lluviosos registrados en esa estación meteorológica. El organismo también consignó una ráfaga máxima de 63 millas por hora (101 kilómetros por hora), procedente del noreste.

El viento representaba un riesgo particular para los globos de grandes dimensiones. Estas estructuras necesitan equipos de voluntarios que controlen su desplazamiento mediante cuerdas de sujeción, por lo que las ráfagas pueden dificultar su manejo y provocar movimientos fuera de control.

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Las tres cancelaciones durante la Segunda Guerra Mundial

El desfile de Macy’s tuvo tres cancelaciones completas durante la Segunda Guerra Mundial: las ediciones de 1942, 1943 y 1944. La interrupción respondió a la necesidad de destinar materiales utilizados en la fabricación de los globos, especialmente caucho y helio, al esfuerzo bélico.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos recoge este antecedente en su reseña histórica sobre las celebraciones de Acción de Gracias. La institución explica que la escasez de esos recursos llevó a suspender los desfiles durante esos tres años.

La tradición se reanudó en 1945 y continuó durante las décadas siguientes. Desde entonces, las modificaciones de la programación por circunstancias excepcionales no necesariamente implicaron que el evento dejara de realizarse.

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Las ediciones de 1942 a 1944 fueron canceladas por completo, mientras que en 1971 el recorrido se mantuvo sin los globos gigantes.

La organización adaptó el evento de 2020 a una transmisión televisiva sin público en las calles por la pandemia de COVID-19. (REUTERS/Andrew Kelly)

Los límites de viento para los globos tras el accidente de 1997

La seguridad de las estructuras inflables adquirió mayor importancia después de un accidente ocurrido el 27 de noviembre de 1997. Durante aquella edición, los encargados de un globo de Cat in the Hat perdieron el control de la estructura, que golpeó una farola y provocó la caída de parte de ella sobre los espectadores. El incidente dejó cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad.

Al año siguiente, la Alcaldía de Nueva York anunció nuevas disposiciones elaboradas junto con Macy’s y distintas agencias municipales para reducir los riesgos durante el recorrido.

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Las reglas establecieron que los globos grandes no podían operar cuando el viento sostenido superara las 23 millas por hora (37 kilómetros por hora) o cuando las ráfagas excedieran las 34 millas por hora (55 kilómetros por hora).

El protocolo también contempló la aprobación de los diseños por parte del Departamento de Transporte, el uso de vehículos de apoyo y la presencia de un meteorólogo autorizado en el punto de partida.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional debía proporcionar pronósticos y actualizaciones sobre las condiciones atmosféricas antes y durante la celebración. Los equipos encargados de los globos también contarían con instrumentos para medir el viento en distintos puntos del recorrido.

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Estas disposiciones fueron anunciadas después del accidente de 1997. Aunque el episodio de 1971 constituye otro antecedente de las dificultades que puede generar el viento, no debe confundirse con el hecho que motivó directamente la revisión de las normas.

El formato adaptado durante la pandemia de 2020

La pandemia de COVID-19 obligó a modificar nuevamente el formato de la celebración. En 2020, Macy’s mantuvo el evento, pero reemplazó el recorrido tradicional por una producción televisiva con acceso restringido y sin público autorizado para presenciarlo desde las calles.

Los globos gigantes también participaron, aunque fueron transportados mediante vehículos especiales en lugar de ser elevados y controlados por los equipos habituales de voluntarios. Las bandas escolares y universitarias tampoco realizaron sus presentaciones en vivo como en las ediciones anteriores.

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La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos documentó estas modificaciones en su reseña sobre la historia de los desfiles de Acción de Gracias. Aunque se restringió la asistencia, algunas personas se acercaron a las barricadas para intentar observar la celebración, sin que se permitiera la presencia de espectadores como en los años habituales.

A diferencia de 1971, cuando las condiciones meteorológicas impidieron utilizar los globos, en 2020 la organización adaptó su transporte y modificó el formato de la producción para mantener la celebración durante la emergencia sanitaria.