Reforma electoral y alianzas: la condición que fija el Gobierno para negociar con los aliados rumbo a 2027

El presidente Javier Milei junto a los gobernadores aliados

Superada la crisis por la salida de Manuel Adorni, el Gobierno parece haber retomado los planes para la reelección del presidente Javier Milei y, aunque las definiciones quedaron postergadas hasta después del Mundial 2026, ya lanza una advertencia a los aliados que aspiren a cerrar acuerdos electorales en 2027. El condicionamiento que manejan en Casa Rosada tiene como destinatarios a los gobernadores de buen vínculo y el pedido es concreto: que acompañen la reforma electoral que diseñó el Poder Ejecutivo.

“Impulsamos una reforma electoral que es importante. Los que no la quieren tratar, está bien, pero lógicamente vamos a tener una consideración distinta con los que quieran”, advirtió un integrante de la mesa política a Infobae. “Los acuerdos y la reforma están ligados. Naturalmente son temas que van de la mano en muchos casos”, coincidió otra voz del Poder Ejecutivo.

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Aún con el cronograma electoral por definir, en el oficialismo alertan que los mandatarios provinciales que no estén dispuestos a acompañar a la administración libertaria en el plano legislativo “no serán tenidos en cuenta para el armado”.

Un funcionario que oficia de nexo con las provincias planteó ante este medio que el mensaje aún no fue trasladado a los mandatarios que parecen haber retomado la expectativa en el Gobierno tras el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. Como muestra de ello, 13 de los 24 mandatarios provinciales asistieron a la jura que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada y aceptaron retratarse con el flamante ministro coordinador.

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La planta de gobernadores aliados presentes en la jura de Diego Santilli

Lo cierto es que la reforma electoral, en particular la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), configura una de las prioridades legislativas que trazó la Casa Rosada con intención de discutirla durante el mes de agosto en la Cámara de Senadores. Se trata de uno de los factores que beneficiaría al sello en 2027, por el que la mesa política, pero en particular el ministro coordinador y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, trabajan para sumar apoyos entre las provincias.

En el campamento libertario reina la cautela, y aunque evitan anticipar movimientos en clave electoral, aseguran que podrían cerrar acuerdos con los principales aliados: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y potencialmente Claudio Poggi (San Luis). La segunda definición ya tomada es la voluntad de competirle al peronismo en todos los territorios en los que gobierne, por lo que se descuenta la presentación de candidatos propios en La Pampa, La Rioja, Buenos Aires, Formosa y Tierra del Fuego.

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Como contó este medio, los criterios para acordar con los representantes provinciales son materia de debate en las tribus violetas que pujan por imponer su forma. Por un lado, los Caputo planteaban la necesidad de cerrar alianzas macro que abarquen el plano legislativo, de gestión, pero también el electoral a nivel nacional y provincial. Y por el otro, Karina Milei, que considera que se debe acordar “con los que valga la pena”.

No obstante, la sujeción de los apoyos legislativos al debate por el diseño de las listas parece conformar a todos los sectores dado que combina ambos planteos. “Es lo más lógico. Por lo menos en la gran mayoría de los casos”, aseguró un funcionario en tema.

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El Presidente Milei y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, recibieron al Gobernador Leandro Zdero

La obsesión por la modificación del sistema de votación para 2027 es tal que el oficialismo ideó una alternativa, un esquema similar al de las “colectoras” para intentar seducir a los gobernadores y que puedan anexar las listas a diputados y senadores en caso de requerirlo. “Lo importante es garantizar la reelección de Milei. La idea es no tener que correr con los cierres de listas y darle la posibilidad a los gobernadores”, explicó una fuente legislativa ante este medio.

Con meses de anticipo, en Casa Rosada descuentan eventuales desenganches de las elecciones provinciales de las nacionales, y a diferencia de lo que expresaban meses atrás, no se muestran preocupados. “Son sistemas electorales distintos. Inevitablemente van a ser dos urnas diferentes”, planteó una importante fuente del armado.

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En otro gesto de respaldo a Milei, y particularmente tras la llegada de Santilli, en Balcarce 50 aseguran que al menos 12 gobernadores asistirán este miércoles a la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán. Como anticipó Infobae, el ministro coordinador aspira a concretar una reunión ampliada con los asistentes con la intención de retomar el vínculo y conseguir los respaldos necesarios para las principales reformas.