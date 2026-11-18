Axel Kicillof y Andrés Larroque encabezan un encuentro de trabajo junto a dirigentes peronistas de la provincia de Santa Fe en una sala de conferencias.

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará dentro de algunas semanas la provincia de Santa Fe. Todo, en pos de una eventual candidatura presidencial en las elecciones de 2027. El momento dado también es elocuente. Será tras el acto que este martes reunió a distintas figuras del peronismo en el municipio de San Fernando, donde el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, fue uno de los que más atención captó.

Axel Kicillof prepara una visita a Santa Fe para el 2 de diciembre, en una nueva etapa de la estrategia territorial que el gobernador bonaerense despliega fuera de su provincia. La agenda incluirá actividades en Reconquista y en la ciudad capital, dos paradas con peso político en un distrito gobernado por el radical Maximiliano Pullaro y donde el peronismo atraviesa un proceso de reorganización, sin una conducción unificada ni acuerdos electorales cerrados.

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Como contó Infobae, la actividad desarrollada en el distrito del norte del conurbano bonaerense fue sin presencia de dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) ni del propio Kicillof. Para bajar las suspicacias, en La Plata trataron de matizar la no invitación al mandatario por parte de los organizadores, entre los que estaban el Peronismo Federal y el Frente Renovador; aunque también se vio a varios referentes de la Liga de Intendentes peronistas y La Cámpora que sí fueron invitados. “Cuanto más estemos dispuestos a enfrentar a este gobierno, mejor”, fue el mensaje de la Gobernación bonaerense. Para algunas terminales kicillofistas, el evento del martes fue fructífero en términos de construcción propia: “Una foto solo de dirigentes no nos suma nada”, dijo uno de los armadores del mandatario.

La foto del Teatro Otamendi de San Fernando. Presencia casi plena de la dirigencia peronista

En principio, Kicillof llegará a Santa Fe el 2 de diciembre, con una recorrida que comenzará en Reconquista y continuará en la capital provincial. La programación combina actividades institucionales, políticas, sindicales y sociales, en línea con el esquema de construcción federal que el gobernador bonaerense puso en marcha durante 2026.

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La escala en el norte santafesino permitirá exhibir el vínculo con el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, uno de los dirigentes que participó en encuentros políticos impulsados desde Buenos Aires. Vallejos también formó parte de la reunión que hace tiempo Kicillof mantuvo con un grupo de dirigentes santafesinos; un formato que el entorno del bonaerense considera central para sostener una estructura con presencia territorial fuera del conurbano bonaerense.

Luego, el gobernador se trasladará a la ciudad de Santa Fe. Días atrás se formalizó en La Bota una junta promotora bajo la consigna “Axel 2027”, integrada por organizaciones políticas y espacios del movimiento obrero.

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Kicillof busca mantener una agenda de diálogo con actores productivos, sociales y políticos de cada distrito, aun en provincias gobernadas por fuerzas ajenas al peronismo. La estrategia ya tuvo escalas en otros puntos del país, como en las provincias de Chaco, Jujuy, Misiones, entre otras, y se sostiene sobre una premisa: consolidar apoyos locales antes de abrir una discusión más definida sobre candidaturas para las elecciones presidenciales de 2027.

Sin embargo, la visita se dará en medio de una interna compleja dentro del peronismo santafesino. En la provincia conviven intendentes, legisladores, organizaciones territoriales, sectores sindicales y agrupaciones políticas con referencias propias. Entre los espacios que participaron de conversaciones con el gobernador bonaerense aparecen el Movimiento Evita, Ciudad Futura, Comunidad y dirigentes municipales de distintos puntos del territorio.

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El 29 de octubre, Kicillof recibió en la sede del Banco Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, a una delegación de referentes santafesinos. Estuvieron Lucila De Ponti y Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita; Juan Monteverde, de Ciudad Futura; el intendente de Funes, Roly Santacroce; y Leandro “Kiko” Busatto, de Comunidad, entre otros dirigentes. También participaron funcionarios bonaerenses, como Andrés “Cuervo” Larroque, Carlos Bianco, Javier Rodríguez, Javier Alonso y Walter Correa.

En aquel encuentro se abordaron la situación provincial y las perspectivas electorales. La conclusión compartida fue que existe disposición para construir una unidad amplia, aunque las conversaciones todavía no derivaron en un acuerdo de conducción ni en una arquitectura electoral común. Las diferencias atraviesan las estrategias territoriales, las referencias nacionales y el lugar que debería ocupar cada sector en un eventual frente opositor. Al igual que en Buenos Aires, en Santa Fe los matices existen.

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Sucede que Santa Fe representa un caso particular para el peronismo. La fuerza no gobierna la provincia y necesita recomponer la competitividad luego de la llegada de Pullaro a la Casa Gris. La ausencia de un liderazgo que reúna a todos los sectores obliga a negociaciones permanentes entre dirigentes con inserción municipal, estructuras partidarias, organizaciones sociales y espacios que crecieron al margen de las líneas tradicionales del justicialismo. Juan Monteverde es un caso testigo. De hecho, el concejal rosarino que buscará la intendencia el año que viene estuvo el mes pasado con Kicillof.

Axel Kicillof junto a dirigentes de la provincia de Santa Fe

La actividad realizada en San Fernando concentró atención por la presencia de Sergio Massa, quien conservó un lugar central en la escena pese a mantenerse alejado de la exposición pública durante buena parte del año. También participaron referentes de La Cámpora, intendentes peronistas y dirigentes identificados con sectores que promueven una reorganización más amplia del espacio opositor.

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La ausencia de Kicillof y del MDF fue leída en distintos sentidos. Desde la Gobernación bonaerense evitaron hablar de un conflicto abierto y privilegiaron una posición de amplitud frente al gobierno nacional. Pero para sectores alineados con el gobernador, la convocatoria permitió dejar en evidencia que existen circuitos políticos que no incluyen al kicillofismo y que, por lo tanto, fortalecen la necesidad de consolidar una estructura propia.

“Si hay más de una representación, si hay dos, tres representaciones, está perfecto. Después se verá cuál es el método para conciliar y llegar a una candidatura unificada”, dijo este martes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en declaraciones a Infobae en Vivo.

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El ministro de Gobierno, Carlos Bianco (Infobae en Vivo)

Sobre la no invitación a Kicillof en el acto de San Fernando, planteó que “no era un problema tampoco” y ejemplificó que cuando el MDF hace sus propias actividades no todos los sectores del peronismo son invitados. “Hace poquito hicimos un acto con 40.000 personas y, bueno, obviamente no estaban invitadas todas las tribus porque era un acto de nuestra fuerza política”.

Por su parte, Kicillof procura sostener una identidad política diferenciada, con presencia en provincias donde el partido no controla el Ejecutivo local. La agenda en Santa Fe se inscribe en esa lógica y también funciona como respuesta política al acto de San Fernando.

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El gobernador bonaerense evita, por ahora, definiciones públicas sobre su candidatura presidencial. Sin embargo, cada recorrida provincial alimenta la proyección de 2027. En Jujuy, durante una actividad con dirigentes peronistas, volvió a utilizar una frase que su entorno repite como señal de disponibilidad política: “Cuenten conmigo”. Allí también pidió por las PASO. “Que la gente decida”, fue la frase acuñada.

La visita del 2 de diciembre buscará trasladar ese mensaje a Santa Fe. El desafío será ampliar su presencia en una provincia con peso electoral, un peronismo fragmentado y un gobierno provincial que responde a una alianza distinta. La construcción de esa red territorial será uno de los ejes de la agenda bonaerense durante el cierre de 2026, mientras buena parte del peronismo también empieza a confluir por fuera del MDF.