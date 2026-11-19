El Senado sesiona desde las 11 con discapacidad, propiedad privada y patentes como ejes del temario (Comunicación Senado)

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Luego de que el Gobierno consiguiera aprobar el dictamen para debatir la suspensión de las PASO en 2027, este jueves el Senado volverá a sesionar para tratar tres proyectos centrales en agenda: discapacidad, propiedad privada y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o Patent Cooperation Treaty (PCT), pedido por los Estados Unidos.

La convocatoria fue acordada en la reunión de labor parlamentaria que encabezó la vicepresidenta Victoria Villarruel. De esta manera, el plenario comenzará a las 11:00 horas y también incluirá la Ley Joaquín, que busca la obligatoriedad de cumplir medidas de seguridad para arcos, aros y juegos de plaza en espacios públicos y privados.

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El escenario legislativo encuentra a La Libertad Avanza (LLA) con un avance reciente en otro de los temas que considera prioritarios. Esto se debió a que este miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales emitió un despacho de mayoría para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias durante 2027.

El proyecto logró reunir 11 firmas, es decir, una más de las 10 necesarias. No obstante, el texto fue modificado en la negociación con los bloques aliados. El Ejecutivo retiró la posibilidad de habilitar colectoras y mantuvo la suspensión de las PASO solo para el próximo año, con la intención de que sea tratada en el recinto el próximo jueves 26 de noviembre.

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El dictamen que busca suspender las PASO para las próximas elecciones

El proyecto de Discapacidad buscaría regular el sistema de pensiones y nuevas auditorías

Uno de los expedientes que el Senado prevé convertir en ley regula el sistema de pensiones para personas con discapacidad. La iniciativa fija prestaciones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y sostiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso al beneficio.

De esta manera, el proyecto conserva la compatibilidad entre la pensión y un empleo registrado o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos de la persona no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Además, contempla un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado.

También prevé que quienes perciban pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad accedan a las prestaciones básicas contempladas en la Ley N° 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

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El Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguiría siendo la vía principal de acceso a las pensiones

No obstante, la Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar auditorías mediante cruces de datos con organismos estatales y suspender beneficios de manera preventiva ante incumplimientos objetivos, bajo un procedimiento que incluya notificación y posibilidad de rehabilitación provisoria.

Se debatirán los límites a la compra de tierras por extranjeros

El proyecto de propiedad privada volvió al Senado en segunda revisión tras los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. A raíz de esto, el texto recupera el límite de 15% para la venta de tierras a extranjeros, con un máximo de 30% por nacionalidad y de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.

Por otro lado, también redefine aspectos de las expropiaciones. De este modo, establece que la declaración de utilidad pública deberá precisar el objetivo perseguido y que la medida tendrá que ser idónea, necesaria y proporcional. Para calcular las indemnizaciones, se tomará el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

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El proyecto de propiedad privada recupera un límite de 15% para la venta de tierras a extranjeros (Comunicacion Senado)

En materia de alquileres, exige que el propietario intime formalmente al inquilino antes de iniciar una demanda de desalojo por falta de pago y le otorgue un plazo no menor de 10 días corridos para cancelar la deuda.

El Tratado sobre Patentes también volvió al Senado con cambios

En el caso de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT por sus siglas en inglés, la iniciativa regresó a la Cámara Alta porque Diputados introdujo modificaciones y dejó en reserva el capítulo referido al examen preliminar internacional de patentes.

El acuerdo forma parte de los compromisos vinculados al entendimiento comercial entre Argentina y Estados Unidos, así como de las alianzas entre el Mercosur y la Unión Europea y entre el bloque regional y EFTA. Los cambios introducidos en Diputados respondieron a cuestionamientos de laboratorios locales, que advirtieron sobre posibles extensiones artificiales de derechos exclusivos sobre medicamentos.

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