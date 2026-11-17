Javier Milei firmó el decreto que le permite a Entre Ríos recibir 27,5 millones de dólares destinados a infraestructura vial

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, logró que el gobierno nacional apruebe los modelos de contratos que le permitirán recibir USD 27,5 millones destinados a mejorar las rutas provinciales en su región centro - sur. Javier Milei firmó el decreto que destrabó la operación que involucra fondos proporcionados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El esquema que fondeará el BCIE será el “Programa de Conectividad y Desarrollo Vial de Entre Ríos (CONDVER)”. El objetivo general de esta política es contribuir al crecimiento socioeconómico y a la integración territorial a través del fortalecimiento de la infraestructura vial.

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Mediante esta iniciativa, el gobierno provincial buscará mejorar la conectividad de la región con una serie de obras. Entre ellas se cuentan la construcción de puentes y la pavimentación y repavimentación de algunos tramos de rutas provinciales.

En el esquema, que demandará un plazo de ejecución de tres años, se incluyen los cruces sobre los arroyos Desmochado y El Sauce, el mejoramiento de la RP A08 y la construcción del acceso a la localidad de Villa Paranacito.

Los fondos del BCIE forman parte de una operación financiera de rango más amplio. El gobierno de Frigerio ha gestionado con otros organismos multilaterales (como el BID y el Fondo internacional para el desarrollo agrícola - FIDA) préstamos por hasta 320 millones de dólares destinados al mejoramiento vial entrerriano.

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Frigerio ha defendido en varias oportunidades el uso de crédito externo a bajo costo para realizar este tipo de obras. Según expuso, permitirá amortizar la inversión a un plazo más largo y descomprimir los recursos corrientes a otros fines.

Condiciones

Dentro de las evaluaciones que realizó el Poder Ejecutivo para darle luz verde al financiamiento se cuenta un sistema de garantías y contragarantías que involucran al BCIE, el Estado nacional y el Gobierno de Entre Ríos.

El organismo crediticio planteó la necesidad de que la administración nacional suscriba un contrato, una fianza para que la Argentina respalde, de ser necesario, los pagos del crédito.

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A fin de reasegurar los recursos nacionales en caso de que se den estas circunstancias, el Estado federal le reclamó a la provincia la firma de un contrato de contragarantía. Mediante este instrumento, Entre Ríos autoriza al gobierno nacional a que le retenga recursos de coparticipación por el monto adeudado.

En la habilitación del crédito también tomaron intervención el Banco Central y el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo

En síntesis: si la Provincia no paga, la Nación la cubrirá y luego se cobrará de las transferencias coparticipables.

En la habilitación del crédito también tomaron intervención el Banco Central y el Ministerio de Economía.

La autoridad monetaria consignó que la dimensión de la operación bajo análisis “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”. Por ende, concluyó que la implicancia será acotada y “consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.

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En tanto, la cartera que conduce Luis Caputo participó a través de la Oficina nacional de Crédito Público. La repartición informó que no tenía objeciones que formular en relación con el financiamiento requerido “en función de que el costo financiero del préstamo de referencia, basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.

Además del Presidente y del ministro de Economía, el decreto tiene la rúbrica del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.

El prestamista

El BCIE surgió hace más de 60 años como un brazo financiero y de integración de América Central. En su origen, hubo cinco países fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estos estados concentran el 53,2% del capital accionario total.

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Luego se fueron sumando otros países de la región, que representan el 10,46% del global. En forma posterior, se agregaron naciones extraterritoriales como Argentina. Al BCIE lo fondean también la República de Corea, Taiwán y España. En total, los Estados extraterritoriales suman el 36,34%. Nuestro país representa el 4,66%. La entidad crediticia tiene un capital de giro de USD 7 mil millones.