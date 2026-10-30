Kicillof pidió ir a una PASO en el peronismo para definir candidaturas: “Que lo decida la gente”

Axel Kicillof promovió las PASO para definir candidaturas (video: El Tribuno Jujuy)

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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver las candidaturas del peronismo y planteó que las diferencias internas deben dirimirse en las urnas. “Lo mejor es que lo decida la gente”, sostuvo durante su visita a Jujuy, donde compartió una agenda institucional con el gobernador radical Carlos Sadir.

Kicillof afirmó que dentro del peronismo existe una coincidencia general sobre la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, aunque admitió desacuerdos sobre el camino para llegar a ese objetivo. “Pensamos, en lo general, que tenemos que ir para un lugar. Cómo hacerlo, hay diferencias”, expresó en una entrevista con El Tribuno.

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El mandatario bonaerense sostuvo que las diferencias entre las distintas vertientes del justicialismo no deben impedir la competencia. “En el peronismo hay diferentes líneas, lo cual es lógico”, dijo, y agregó que el espacio debe sumar representación social y política para conformar una propuesta con alcance nacional.

“En la situación en la que estamos, tenemos que dejar que la gente elija”, dijo al cuestionar el proyecto del Gobierno nacional para eliminar las primarias. Según su interpretación, la iniciativa busca condicionar la organización de la oposición y evitar disputas internas en el oficialismo.

El mandatario planteó que la discusión no debe limitarse a las alianzas partidarias ni a la definición de una candidatura presidencial. En esa línea, habló de la necesidad de formar un frente político que reúna a organizaciones sindicales, sectores empresariales, estudiantes, trabajadores, productores rurales y representantes de las economías regionales.

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Kicillof junto a Carlos Sadir

“Un frente político tiene que ver con sectores, con laburantes, con estudiantes, con productores y con empresarios”, señaló. Para Kicillof, esa construcción podría derivar después en un frente electoral, una primaria amplia o una candidatura de consenso.

También abrió la puerta a coincidencias con sectores ajenos al peronismo. Mencionó al radicalismo como una fuerza con la que podrían existir puntos de acuerdo en torno a la democracia, el desarrollo y la soberanía, en contraste con las políticas del Gobierno nacional.

La visita a Jujuy ofreció una señal en esa dirección. Kicillof y Sadir, dirigentes de fuerzas diferentes, firmaron convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Jujuy en seguridad, minería, empleo, desarrollo agrario, deportes y gobierno digital.

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“Con el gobernador Sadir pertenecemos a espacios políticos diferentes, tenemos acuerdos y diferencias, pero eso no nos impide dialogar y colaborar”, afirmó Kicillof.

La posición del mandatario bonaerense sobre las PASO coincide con lo expuesto por los principales sectores de Fuerza Patria en la reunión que mantuvieron el 22 de octubre en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires.

De ese encuentro participaron Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, los jefes de los bloques legislativos Germán Martínez y José Mayans, el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, y los gobernadores Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y el senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

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Los dirigentes coincidieron en sostener las PASO ante la posibilidad de que el Gobierno impulse su suspensión o eliminación. La herramienta es vista por buena parte del peronismo como un mecanismo para ordenar una competencia que, sin elecciones primarias organizadas por el Estado, podría derivar en una interna partidaria de difícil instrumentación.

En la cumbre hubo además acuerdo para coordinar una postura parlamentaria frente al Presupuesto 2027, con reclamos vinculados con la obra pública, el financiamiento universitario, las prestaciones para personas con discapacidad y los recursos para las provincias afectadas por el fenómeno climático de El Niño.

La discusión sobre las PASO expone una de las principales tensiones del peronismo. La dirigencia coincide en la conveniencia de sostener la unidad, aunque las diferencias entre el sector de Kicillof y el kirchnerismo persisten, en especial en la provincia de Buenos Aires.

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Los intendentes del MDF reunidos en La Plata

En el sector de Cristina Kirchner promueven un acuerdo amplio, con la ex presidenta como figura de referencia en la etapa de reorganización. Esa posición quedó expuesta durante el acto que Máximo Kirchner encabezó en Lanús, en homenaje a Néstor Kirchner.

Allí, el diputado nacional recordó la fragmentación electoral del peronismo en 2003 y llamó a evitar una repetición de ese escenario. El mensaje fue leído dentro del espacio como un pedido para que la fuerza llegue a 2027 con una estrategia común y bajo una conducción política definida.

El kirchnerismo, además, consolidó en las últimas semanas un acercamiento con el Frente Renovador. Massa participó de actividades de La Cámpora y mantuvo reuniones con Cristina Kirchner, entre ellas una en San José 1111, donde analizaron el escenario legislativo y las posibilidades del oficialismo de avanzar con cambios sobre las PASO.

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La estrategia de ese sector busca que la discusión sobre las candidaturas quede subordinada a la construcción de una unidad más amplia. En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo también pretende que cualquier negociación legislativa incluya otros asuntos, como la cobertura de las vacantes de la Suprema Corte provincial, el cronograma electoral de 2027 y proyectos propios sobre apuestas online.

Máximo Kirchner en el microestadio de Lanús

En tanto, Massa dejó atrás el bajo perfil que sostuvo al comienzo de la administración de Milei y volvió a participar con mayor frecuencia de reuniones políticas, encuentros legislativos y actividades públicas. Su planteo apunta a construir una coalición opositora más amplia que el peronismo.

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El ex ministro de Economía considera que la continuidad de las PASO permitiría contener las diferencias internas y legitimar una candidatura competitiva. Su mirada parte de una premisa: que la unidad requiere reglas de competencia aceptadas por todos los sectores.

El líder del Frente Renovador también busca incorporar a gobernadores y dirigentes que no integran Fuerza Patria. Entre los interlocutores mencionados en el peronismo aparecen el senador radical Martín Lousteau, el diputado Emiliano Yacobitti, Emilio Monzó, Miguel Pichetto y gobernadores como Hugo Passalacqua, Rolando Figueroa, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil.

En paralelo con la estrategia de diálogo nacional, Kicillof refuerza el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que reúne a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y dirigentes sociales que responden a su conducción.

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El jueves, antes de viajar a Jujuy, reunió en La Plata a más de 40 intendentes del MDF. Allí se discutieron las reelecciones de los jefes comunales, la defensa de las PASO nacionales y bonaerenses, la posibilidad de elecciones concurrentes en la provincia y el fortalecimiento de la estructura territorial del espacio.

La discusión por las reelecciones involucra a 81 intendentes que no podrían presentarse para un nuevo mandato en 2027 si no se modifica la Ley 14.836. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el MDF.

Kicillof necesita acuerdos con el kirchnerismo, el Frente Renovador y sectores de la oposición para avanzar con una reforma en la Legislatura bonaerense. La negociación incluye intereses electorales, institucionales y territoriales que atraviesan a todos los sectores de Fuerza Patria.

La visita a Jujuy se integró a ese proceso. Kicillof mantuvo una reunión con Sadir y lleva adelante actividades con dirigentes locales. Sus armadores avanzaron con la organización de un viaje a Santa Fe, donde buscan tomar contacto con distintos sectores del peronismo provincial sin intervenir en sus disputas internas.