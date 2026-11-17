La mesa política se volverá a reunir en Casa Rosada

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Quedan menos de un mes y medio para que termine el año y el Gobierno está empeñado en, ya sin posibilidad de eliminarlas, al menos suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para lograrlo, comenzó a analizar con más fuerza la posibilidad de habilitar listas colectoras, una iniciativa que ya se había barajado en otro momento, pero que todavía no reúne consenso en toda la cúpula libertaria y puede profundizar las diferencias con Patricia Bullrich.

Este martes volverá a reunirse la Mesa Política en la Casa Rosada, después de tres semanas sin encuentros por los viajes de Javier Milei, la visita del papa León XIV y las dificultades para coordinar las agendas de los principales funcionarios que integran el reducido grupo.

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El espacio está integrado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro de Economía, Luis Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La estrategia para avanzar con la reforma electoral será uno de los ejes del encuentro, que se realizará a las 11:00, tres horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el debate por la reforma electoral, que tiene un nuevo borrado en el que se incluyó tanto la suspención de las PASO como las listas colectoras.

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Estas últimas son un mecanismo que permite que diferentes agrupaciones presenten propuestas propias para una categoría inferior, como diputados o senadores nacionales, pero adhieran a una misma fórmula presidencial.

El Gobierno analiza habilitar las listas colectoras (Maximiliano Luna)

En el texto que estuvo circulando en estas horas, la modalidad habilitaría hasta dos listas legislativas diferentes detrás de una candidatura a presidente y vicepresidente, siempre que la agrupación nacional autorice esa adhesión distrito por distrito.

La herramienta funcionó durante años con la boleta partidaria. En 2011, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner llevó en la provincia de Buenos Aires la candidatura de Daniel Scioli y también la de Martín Sabbatella para la Gobernación, aunque ambos competían entre sí. El sistema fue restringido por un decreto de Mauricio Macri en 2019 y ahora debería adaptarse a la Boleta Única de Papel, vigente en las elecciones nacionales desde 2025.

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“Es una idea que todavía no está cerrada completamente, pero se está trabajando y yo creo que lo vamos a poder ordenar de la mejor manera”, reconoció a Infobae un integrante de la Mesa Política, que remarcó que la alternativa surgió como una posibilidad para acercar posiciones con los gobernadores que no quieren resignar la posibilidad de ordenar sus candidaturas locales.

En el sector de Bullrich no están de acuerdo con esta medida y la senadora tiene previsto expresar públicamente sus reparos si el cambio termina aprobado por el resto de la conducción libertaria, aunque eso no implicaría que deje de acompañar el proyecto general.

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Así lo terminó de decidir después de una reunión que mantuvo el lunes por la mañana con parte de su equipo de trabajo, en la previa de la discusión de Asuntos Constitucionales en la Cámara alta.

“Ella va a decir siempre lo que piensa, sin tapujos, y en este caso no cree que sea la mejor opción, pero dado el contexto va a apoyar por un bien mayor, que es que se suspendan las PASO, algo con lo que estamos muy en contra”, explicó a este medio una de las personas que participó del encuentro con la ex ministra de Seguridad.

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La posición del bullrichismo coincide con la objeción que hizo pública Gerardo Milman, uno de sus colaboradores políticos, quien cuestionó la constitucionalidad de las colectoras para la elección de senadores nacionales.

Santilli y Bullrich buscan los votos para el proyecto

El planteo se basa en que el artículo 54 de la Constitución establece que dos bancas corresponden a la agrupación más votada de cada distrito y la restante a la primera minoría, por lo que el mecanismo podría alterar la lógica de representación si distintas listas acumulan votos detrás de una misma fórmula presidencial.

De todas formas, en este sector están algo molestos con el diputado, porque creen que se precipiró al dar su opinión y “está abusando de la libertad que les da Patricia a todos los que la acompañan, porque tampoco es el vocero”.

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“Yo no voy a ser tan irresponsable de, perteneciendo a un espacio político más amplio, salir a dar una opinión sobre un tema tan delicado como este”, se expresó, cauteloso, otro de los dirigentes cercanos a Bullrich.

La iniciativa, que se había analizado varios meses atrás, volvió a la agenda por las presiones de gobernadores que no estaban convencidos de terminar con las primarias, porque eso implicaba perder una herramienta para ordenar las candidaturas en sus territorios.

El caso de Mendoza aparece como uno de los más representativos: Alfredo Cornejo, aliado de la Casa Rosada, no puede competir por la reelección y busca que uno de sus ministros sea su sucesor, mientras que el oficialismo nacional se inclina por Luis Petri.

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“Me parece muy bien el borrador nuevo, es superador a la primera versión del proyecto y nos permite, al mismo tiempo, tener un candidato a Presidente y la libertad suficiente como para ordenarnos localmente”, celebró ante Infobae uno de los mandatarios provinciales interesados en que la modificación prospere.

Las negociaciones están a cargo principalmente de Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores, y en menor medida de Bullrich, que dialoga con los otros bloques en el Senado. Sin embargo, la jefa de la bancada libertaria sigue molesta porque considera que la Casa Rosada podría responsabilizarla si la reforma fracasa por falta de votos.

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“Ella es muy celosa de su trabajo y generalmente no deja que nadie se meta. Le gusta que le den una meta y después la dejen hacer lo que sabe. Pero en este caso es distinto, acá viene remarcando que tiene ‘las manos atadas’, porque todo depende de lo que decidan los gobernadores. Claro que los podemos llamar para que acompañen, pero cuando nos piden a cambio que no les compitamos en alguna ciudad o que cumplamos con alguna obra en algún municipio, eso ya no depende de nosotros, no se lo podemos prometer”, señalan en ese sector.

La senadora continúa enojada por las declaraciones de Martín Menem, quien afirmó en una entrevista radial que el éxito del Poder Ejecutivo para suspender las PASO depende de “otros actores” que deben levantar la mano en el Senado.

En el entorno de Bullrich interpretaron que fue una crítica directa hacia ella y sostienen que el titular de Diputados “está haciendo de todo para que se rompa el vínculo que ella tiene con Milei”.

Martín Menem junto a Patricia Bullrich

“No fue un dardo contra Patricia, sino contra toda la dirigencia política. No es desde nuestro recinto de donde salen gran parte de los proyectos. Es todo falso lo que se viene diciendo y no entiendo por qué todos apuntan contra nosotros”, responden desde el nuevo menemismo.

La Mesa Política deberá definir por la mañana el texto que el oficialismo llevará a la Comisión de Asuntos Constitucionales, convocada para las 14:00. Allí, la cúpula libertaria buscará acordar una estrategia común antes de que Bullrich se siente con los representantes de los bloques aliados y los senadores que responden a los gobernadores.

Cerca de la jefa del bloque de La Libertad Avanza anticipan que son bajas las posibilidades de que este martes se consiga dictamen y consideran que, aun con un texto consensuado, podrían necesitarse dos o tres días para reunir todas las firmas necesarias, ya que en el Senado los avales pueden recolectarse después de la reunión de comisión y no necesariamente durante el debate.

Si el oficialismo logra ese objetivo, todavía llegará a tiempo para intentar tratar la reforma la semana próxima y completar su sanción durante las sesiones extraordinarias de diciembre, período en el que también pretende avanzar con el Presupuesto 2027. La fecha tentativa para la media sanción en la Cámara alta es el jueves 26, aunque el cronograma dependerá de que Santilli consiga transformar las conversaciones políticas en votos concretos.

El jueves, Santilli y Martín Menem viajarán a Mendoza para participar de una cumbre de minería, donde se encontrarán con Cornejo y con los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan.

“Podría decirte que va a ser ahí cuando se resuelva todo, pero te estaría mintiendo”, aclararon fuentes de Balcarce 50, que esperan llegar a esa instancia con una estrategia definida, una iniciativa consensuada y las voluntades necesarias para llevar el proyecto al recinto.