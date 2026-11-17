Lula da Silva aseguró su cuarto mandato presidencial en Brasil tras superar a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta con el 51,76 por ciento de los votos. (Photo by AFP)

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El mapa electoral del último año y medio no tiene camiseta. Ganó la izquierda en Brasil y la derecha en Chile, Perú, Bolivia y Costa Rica. Celebraron los demócratas en Estados Unidos y un conservador proeuropeo en Hungría. Si el voto fuera ideológico, dibujaría un péndulo prolijo. Dato: Es otra cosa.

El elector ya no pregunta de qué lado estás. Pregunta si alguna vez hiciste algo que funcionó. En tiempos de inteligencia artificial, deepfakes y candidatos fabricados en TikTok, lo verificable se volvió un lujo. Una gestión es el único contenido que ninguna máquina genera en cinco segundos. El 62,4% de los argentinos dijo este año que el país necesita un candidato nuevo, sin vínculo con ninguno de los partidos actuales. Es la mentira más sincera de la política argentina. Sincera porque el hartazgo es real. Mentira porque, si el mundo sirve de espejo, en octubre de 2027 esa misma gente va a entrar al cuarto oscuro y va a votar exactamente lo contrario. Un currículum.

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Lula tiene 81 años y el 5 de enero va a jurar por cuarta vez. Keiko Fujimori perdió tres balotajes, se quedó con el cuarto por 49.641 votos y probó que en esta época la derrota no es un fracaso, sino una línea más en la hoja de vida. En Bolivia, la final la jugaron un expresidente y el hijo de otro. En Chile, José Antonio Kast llegó a La Moneda con el 55,88%, cuatro años después de haber perdido el balotaje contra Boric. En Hungría, para sacar a Orbán después de dieciséis años, eligieron a un hombre que salió del partido de Orbán y conoce el sótano del edificio que promete demoler. No es nostalgia. Es una regla nueva. Las sociedades dejaron de comprar promesas y empezaron a pedir pruebas.

Lula Da Silva logró la reelección en Brasil luego de perder la primera vuelta. Pedro Sánchez competirá en España en un escenario adverso. REUTERS/Susana Vera

Durante cuarenta años la política vendió mañanas. El salariazo, la revolución productiva, la lluvia de inversiones, el segundo semestre. El elector firmaba el pagaré y esperaba. Hoy se sienta del otro lado del escritorio, con la desconfianza de un gerente de personal estafado demasiadas veces, y hace una sola pregunta. ¿Qué hiciste antes?

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Brasil lo mostró con crueldad. Flávio Bolsonaro encabezó la primera vuelta y tres semanas después Lula lo dio vuelta, 51,76 contra 48,24. Uno ofrecía un apellido. El otro, una biografía. Ganó la biografía. En Honduras se impuso un exalcalde de Tegucigalpa. En Costa Rica, la heredera de Rodrigo Chaves. Cuando la trayectoria propia no alcanza, se pide prestada. La foja de servicios también sirve para despedir. El 3 de noviembre los estadounidenses les arrebataron a los republicanos las dos cámaras, y hasta Trump admitió que la guerra con Irán y los precios le pasaron factura. En Colombia, el outsider Abelardo de la Espriella se quedó con la presidencia por 251.854 votos haciendo campaña contra los años de Petro. Hasta el recién llegado triunfó hablando del pasado. Del ajeno.

La consultora AtlasIntel relevó que el 60,6 por ciento de los argentinos desaprueba la gestión de Javier Milei y ningún dirigente supera el 41 por ciento de imagen positiva. (Photo by AFP)

El próximo examen es España. El 29 de noviembre Pedro Sánchez, en La Moncloa desde 2018, somete su mandato a las urnas tras adelantar la elección. El promedio de 17 encuestadoras le da al PSOE el 27,3%, contra el 30,9% del PP. El empleador revisa la carpeta y duda. Tener antecedentes no garantiza el puesto.

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La Argentina es la siguiente en la fila, el 24 de octubre de 2027. En 2023 el país contrató a Javier Milei sin un día de gestión ejecutiva, el salto al vacío más audaz del continente. El Gobierno exhibirá la baja de la inflación como su gran logro. La oposición deberá demostrar que su oficio no es el mismo que el país echó en 2023. Por primera vez en mucho tiempo, las dos góndolas llegan con fecha de elaboración a la vista.

AtlasIntel, la encuestadora que anticipó el triunfo de Milei en 2023 y el de La Libertad Avanza en 2025, acaba de radiografiar al país. El 60,6% desaprueba el desempeño del Presidente y el 36,2% lo aprueba. Pero lo más picante no es Milei. Es el resto. Ningún dirigente medido supera el 41% de imagen positiva y todos cargan con más de la mitad de opiniones negativas. Alberto Fernández llega al 81%.

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Una encuesta de Atlas Intel midió que la desaprobación a Javier Milei supera el 60%. REUTERS/Alejandro Martinez Velez

En la Argentina no hay hojas de vida impecables. Hay legajos más o menos manchados, y el votante va a quedarse con el pasado que menos miedo le dé. ¿Qué debería mirar entonces? Primero, que un currículum no es un apellido. La región premia lo hecho, pero también lo heredado, y conviene separar una cosa de la otra. Segundo, que la experiencia se ganó resolviendo otro problema. Por años votamos contra la inflación. Hoy la angustia se mudó al trabajo. Según Atlas, el 69% califica como malo el mercado laboral y la mitad cree que la situación de su familia va a empeorar en los próximos seis meses. El que supo apagar un incendio no necesariamente sabe reconstruir la casa. Tercero, que las referencias valen tanto como los logros.

Nayib Bukele lo entendió antes que nadie. En noviembre de 2023, en su última reunión de gabinete antes de pedir licencia para buscar la reelección, les habló a sus funcionarios en cadena nacional. Les dijo que quería dejar un buen legado y no ser recordado como ladrón. Puso como ejemplo a José Napoleón Duarte, de quien se decía que se había rodeado de ladrones, y remató que, si era cierto que no había robado, “qué tonto fue”. De Bukele se puede discutir todo. Pero aquel día explicó mejor que cualquier manual que un currículum también se mancha con las firmas de los demás. Eso obliga a revisar la comunicación.

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Tras años de campañas hechas para el like, la ventaja vuelve a lo más viejo del oficio, un mensaje con sentido y un argumento que lo sostenga. El like mide atención. El voto mide confianza.

En El gatopardo, la película de Luchino Visconti, el joven Tancredi le explica a su tío, el príncipe de Salina, cómo sobrevivir a la revolución que se avecina. “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. En Borgen, la serie danesa, Birgitte Nyborg llega a primera ministra casi por accidente y aprende el oficio gobernando. En la tercera temporada, ya fuera del poder, hace lo que el 62,4% de los argentinos dice desear. Funda un partido nuevo. Pero no se presenta como una desconocida. Vuelve con algo que en su primera campaña no tenía, una foja de servicios.

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