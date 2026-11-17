La industria acumuló una caída del 12% entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo período de 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La industria atraviesa un escenario de fuertes diferencias entre sectores. Mientras algunas actividades consiguieron sostener e incluso aumentar su producción, otras acumulan retrocesos pronunciados, afectados por la debilidad del consumo, la paralización de la construcción y una mayor competencia de productos importados. La inserción internacional aparece como uno de los factores que explica por qué algunas ramas lograron resistir mejor que otras.

Así lo plantea el último informe elaborado por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA. El trabajo analizó la evolución de la industria entre enero y septiembre de 2026 y agrupó las actividades manufactureras según su exposición al comercio internacional.

PUBLICIDAD

La principal diferencia se observa entre los sectores que compiten con importaciones, los orientados al mercado interno y aquellos con capacidad exportadora. En comparación con el mismo período de 2022, los primeros registraron una contracción del 19% en su producción, los segundos retrocedieron 12%, mientras que las ramas exportadoras consiguieron un avance del 2,5%. El conjunto de la industria, en tanto, se ubicó 12% por debajo de los niveles de aquel año.

El estudio destaca que la orientación exportadora funcionó como un amortiguador frente a la debilidad de la demanda doméstica y la mayor presencia de bienes extranjeros. La posibilidad de colocar productos en distintos mercados permitió a esas empresas reducir su dependencia del consumo local y sostener niveles de producción cercanos a los de 2022.

PUBLICIDAD

Los sectores más afectados por las importaciones

La situación más delicada se encuentra entre las actividades que enfrentan una competencia relevante de productos importados. Este grupo representa el 47% del valor agregado industrial y registró la mayor contracción de las tres categorías analizadas.

La caída alcanzó a prácticamente todas sus ramas. La producción de maquinaria y equipo se desplomó 36% frente a 2022, seguida por metales, con una baja del 15%; químicos, con 13%; y otras manufacturas, con 8%.

En tres de cada cuatro sectores que integran este conjunto, las importaciones aumentaron o retrocedieron menos que la producción nacional. Para los investigadores, ese comportamiento resulta consistente con una pérdida de participación de los fabricantes locales en el mercado interno.

PUBLICIDAD

El caso de maquinaria y equipo refleja la combinación de dos factores. Por un lado, la debilidad de la inversión redujo el tamaño del mercado. En el segundo trimestre de 2026, la formación bruta de capital fijo cayó 11% interanual y la inversión en maquinaria y equipo retrocedió 15%. Por otro, las compras externas avanzaron en distintos segmentos: las importaciones de equipos eléctricos crecieron 33%, las de maquinaria de uso general, 10%, y las de maquinaria agropecuaria, 81%.

Los sectores que compiten con importaciones registraron la mayor baja: su producción retrocedió 19% respecto de 2022. REUTERS/Irina Dambrauskas

La combinación de una demanda más reducida y una mayor penetración de productos extranjeros profundizó el retroceso de la producción local. En químicos también hubo casos de fuerte competencia externa: las importaciones de agroquímicos aumentaron 277%, frente a una caída del 14% en la fabricación nacional.

PUBLICIDAD

El consumo y la construcción explican el retroceso de otras ramas

El segundo grupo más afectado fue el de las actividades orientadas al mercado interno, que representan alrededor del 22% del valor agregado industrial. Su producción cayó 12,2% en los primeros nueve meses de 2026 respecto del mismo período de 2022.

A diferencia de los sectores que compiten con bienes importados, estas actividades tienen una baja exposición al comercio internacional. Por eso, su desempeño depende principalmente de la demanda doméstica, que se vio afectada por la debilidad del consumo de los hogares y la menor actividad de la construcción.

Dentro de este conjunto, los proveedores de la construcción fueron los más perjudicados. Su producción se contrajo 22% y todas las ramas registraron retrocesos. Las mayores bajas correspondieron a productos de arcilla y cerámica (-44%), cal y yeso (-33%), otros productos minerales no metálicos (-28%), cemento (-26%) y pinturas (-23%).

PUBLICIDAD

El informe también advierte que la caída de los insumos industriales fue más profunda que la registrada por la actividad de la construcción en general, que retrocedió 13%. Una de las explicaciones posibles es el cambio en la composición de las obras: las actividades más intensivas en materiales, como la edificación y la infraestructura, habrían sufrido bajas más pronunciadas que aquellas con mayor demanda de mano de obra, como el mantenimiento y las reparaciones.

En las ramas alimenticias, la contracción fue más moderada, con una baja del 6%. Sin embargo, también hubo diferencias: bebidas cayó 19%, azúcar y productos de confitería retrocedieron 5%, y fiambres y embutidos, 3%. En cambio, la producción de panadería y pastas y la de otros productos alimenticios se mantuvo en niveles similares a los de 2022.

PUBLICIDAD

Las exportaciones, el factor que permitió sostener la producción

En el otro extremo se encuentran los sectores exportadores, que fueron los únicos que consiguieron superar los niveles de producción de 2022. Este grupo representa cerca de un tercio del valor agregado industrial y registró un incremento del 2,5% en los primeros nueve meses de 2026.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por las cadenas alimenticias, cuya producción aumentó 4,1%. Entre los rubros con mejores resultados se destacaron la molienda de oleaginosas, con una suba del 16%; la preparación de frutas, hortalizas y legumbres, con 5%; los productos lácteos, con 3%; y la molienda de cereales, con 1%.

PUBLICIDAD

Los sectores exportadores de la industria fueron los únicos que superaron los niveles de producción de 2022, con un incremento del 2,5% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En varios de estos casos, las exportaciones tuvieron un papel central. Los envíos externos de preparaciones de frutas crecieron 20% frente a 2022, los de molienda de oleaginosas aumentaron 18%, los de cereales avanzaron 15% y los de productos lácteos, 9%.

También hubo actividades que lograron aumentar sus ventas al exterior pese a una menor producción. La carne vacuna es un ejemplo: la actividad industrial cayó 5%, pero las exportaciones crecieron 35%. Según el informe, la menor disponibilidad de hacienda y la reducción de la faena limitaron la producción frigorífica, mientras que el mayor acceso a la cuota de exportación hacia Estados Unidos favoreció las colocaciones externas.

PUBLICIDAD

Entre los sectores exportadores no alimenticios, la producción agregada se mantuvo prácticamente estable, con una baja de apenas 0,4%. Allí se destacaron la refinación de combustibles, que creció 18%, y los productos farmacéuticos, con un avance del 3%.

En ambos casos, las ventas externas tuvieron un papel relevante: las exportaciones de combustibles refinados aumentaron 107% y las de productos farmacéuticos, 40%.

En cambio, otras actividades de este grupo todavía muestran dificultades. La producción de vehículos automotores cayó 15% y la de carrocerías y remolques, 22%, aunque sus exportaciones aumentaron 10% y 4%, respectivamente. El IIEP señala que parte del retroceso automotor podría estar relacionado con la transición de modelos y la reconversión de las plantas industriales.

El desafío de recuperar competitividad y demanda

El diagnóstico del informe apunta a que la contracción industrial no responde a una única causa. En las ramas orientadas al mercado interno, el principal condicionante es la debilidad del consumo y de la construcción. En aquellas que compiten con importaciones, en cambio, la menor demanda se combina con una mayor participación de productos extranjeros.

Esta diferencia plantea desafíos distintos para la recuperación de cada actividad. En los sectores que enfrentan competencia externa, una eventual mejora de la inversión o de la demanda no necesariamente se traducirá en más producción nacional si los fabricantes locales no consiguen competir con la oferta importada.

A su vez, el estudio advierte sobre un posible círculo de retroalimentación: “Cuando la producción local pierde participación frente a las importaciones, la caída de la actividad y de los ingresos puede profundizar la debilidad del mercado interno, generando un círculo que refuerza el retroceso industrial”.

“Mejorar competitividad resulta entonces fundamental, no solo para recuperar participación en el mercado interno en los sectores competidores de importaciones, sino también para generar nuevas oportunidades de exportación y contribuir a fortalecer el empleo y los ingresos, impulsando así la demanda doméstica”, explica.

“Sin embargo, la demanda interna también puede recibir impulso por otras vías, como una mejora de los salarios reales, condiciones crediticias más favorables o una expansión de la inversión en los sectores exportadores”, agrega.