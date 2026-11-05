Política

Primeras réplicas de la Casa Rosada contra Bullrich: Karina Milei eleva el perfil de la senadora Nadia Márquez

La Secretaria General de la Presidencia encabezó una jornada de formación en el Congreso junto a la referente neuquina y la salteña Emilia Orozco. Ambas se perfilan para competir por sus respectivas gobernaciones el año que viene

Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco
Karina Milei junto a Martín Menem, Nadia Márquez y Emilia Orozco
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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volvieron a exhibir este miércoles su respaldo político a la senadora neuquina Nadia Márquez, en medio de las tensiones entre Patricia Bullrich y la Casa Rosada y de los trascendidos sobre un eventual cambio en la conducción del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

La excusa fue una jornada de formación política con referentes de Neuquén y Salta de la que también participó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. No obstante, lo más llamativo es que a pesar del rol protagónico que tuvieron las senadoras Nadia Márquez y Emilia Orozco la actividad se realizó en la Cámara de Diputados, un territorio menos hostil que la Cámara alta donde tendría que haber lidiado con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

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Es la segunda vez en menos de una semana que la senadora Márquez encabeza un acto político de alto perfil ya que el sábado pasado el propio Javier Milei viajó a Neuquén para inaugurar el nuevo auditorio de la iglesia Jesús es Rey, conducida por el padre de la senadora, el pastor Hugo Márquez.

En las últimas semanas, Marquez había sido mencionada para quedar al frente de la estratégica Comisión de Acuerdos luego del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. Pero Bullrich fue la primera en frenar esa designación bajo el argumento de que generaría tensiones innecesarias con los aliados dialoguistas.

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Por otro lado, también trascendió que durante la última reunión de bloque, antes de la sesión del jueves pasado en la Cámara alta, Bullrich y Márquez protagonizaron una fuerte discusión sobre la organización y la dinámica de trabajo en la bancada oficialista.

La actividad se realizó en la Cámara de Diputados
La actividad se realizó en la Cámara de Diputados

De hecho, a partir de los constantes gestos de diferenciación de Bullrich comenzó a circular con fuerza el rumor de que la intención de Karina Milei y Martín Menem sería reemplazarla al frente del bloque por Márquez, posibilidad que luego desestimaron desde el entorno de la neuquina.

Desde Casa Rosada ya no ocultan que los constantes desplantes de Bullrich generan malestar y que se acercan al límite de lo tolerable. Incluso le pidieron expresamente que evite exponer públicamente sus diferencias, una práctica que se volvió habitual en la legisladora.

En las últimas dos semanas, Bullrich no solo hizo trascender su descontento con la política económica sino que además fue la primera voz oficial en reconocer la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Pero la gota que rebalsó el vaso fue la reciente foto junto a sus diputados y legisladores porteños más cercanos, ya que fue interpretada como una muestra de músculo político y un abierto desafío a la línea verticalista que propone La Libertad Avanza como espacio político. Durante el encuentro hubo diagnósticos sombríos sobre la economía y críticas al funcionamiento de la mesa política del oficialismo.

Reunión Patricia Bullrich con su equipo
Patricia Bullrich y sus legisladores cercanos

Desde el karinismo también observan con atención los movimientos de Bullrich en el Senado en torno al proyecto de Reforma Política, que tiene como principal punto la eliminación de las PASO. La sospecha es que la jefa del bloque oficialista no quiere eliminar las primarias para dejar abierta la posibilidad de competir en una interna contra Milei y la imagen del Presidente llega muy desgastada a la carrera electoral.

Sin embargo, fuentes libertarias advierten que el coqueteo con las posibles candidaturas de Márquez en Neuquén y de Emilia Orozco en Salta no son vistas con buenos ojos por los gobernadores Rolando Figueroa y Gustavo Sáenz, que tendrán un rol determinante en esa discusión a través de sus alfiles en el Congreso.

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