Política

La mayoría de los diputados y senadores confirmaron su presencia al evento con el Papa León XIV

Desde casi todos los bloques dirán presente. La ceremonia del domingo en el Palacio Libertad reunirá a Milei con Villarruel después de dos años. El estricto protocolo de vestimenta que deberán cumplir

Cristina Kirchner Sergio Massa Javier Milei Asamblea Legislativa Balotaje
Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, Argentina, el 02 de Noviembre del 2023. Fotos: CELESTE SALGUERO/Comunicación Senado.-
Guardar

El domingo por la noche se verá una imagen muy poco habitual en la política de la Argentina, y mucho menos en los últimos años.

Por primera vez, los diputados y senadores de todos los bloques recibieron sin distinción la invitación para participar de la gala que se realizará el domingo por la noche en el Centro Cultural Palacio Libertad —ex CCK—, donde se registrará el último de los actos de León XIV en su rol de jefe de Estado del Vaticano.

PUBLICIDAD

“La invitación llegó por protocolo a todos”, dijo un diputado de la oposición a Infobae. “El que no va es porque no puede o porque no quiere, no porque no fue invitado”, agregó la misma fuente de uno de los bloques de la oposición.

Desde el peronismo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, certificaron que la invitación llegó a los correos de todos sus miembros y, aunque aseguran que asistirá la mayoría, no estará la totalidad presente. “Somos un bloque de 92, por lo que el ‘todos’ es muy amplio; quizás alguno no pueda viajar, pero la invitación fue para la totalidad”, explicó una alta fuente del bloque de Unión por la Patria.

PUBLICIDAD

Por el lado del bloque del Senado del peronismo, la confirmación es, por lo menos hasta ahora, que asistirán 15 de los 22 senadores que conduce José Mayans. “Algunos no están o no pueden viajar”, explicaron.

La invitación que llegó a las casillas de correo de cada uno de los diputados y senadores señala que está dirigida al legislador o la legisladora junto con su cónyuge, con el fin de participar del “Encuentro de Su Santidad el Papa León XIV con las autoridades, los integrantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático”.

El papa León XIV junto a Javier Milei
El papa León XIV junto a Javier Milei

Quienes no fueron invitados al evento son los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sí estará presente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien ocupará su espacio protocolar, algo que no sucedía —sin tener en cuenta la apertura de sesiones ordinarias— desde el 1 de noviembre de 2024, durante el acto de egreso de la Policía Federal Argentina.

Por el lado del mundo empresario, en la lista aparecen Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Elsztain (IRSA), Alberto Roemmers (Laboratorio Roemmers), Mario Montoto (Cámara de Comercio Argentino-Israelí), Daniel Hadad (Infobae), Francisco de Narváez (Grupo de Narváez) y Daniel Vila (Grupo América).

En el mismo correo se establece que el ingreso al Palacio Libertad comenzará a las 16:30 del domingo —horario previsto para que aterrice en Aeroparque el Papa— por la esquina de la avenida Madero y la avenida Corrientes. La acreditación se realizará con DNI físico o a través de la aplicación Mi Argentina.

Un detalle no menor en todo el convite, que claramente fue organizado bajo los lineamientos de ceremonial y protocolo de la Santa Sede, es que el correo donde figura la invitación oficial —en la que el presidente Javier Milei oficia de anfitrión— incluye un código de vestimenta.

En el caso de los hombres que asistan, deberán hacerlo con un estricto código de traje oscuro y corbata oscura. En el caso de las mujeres, deberán hacerlo con vestimenta oscura, con la espalda y los brazos cubiertos. La única salvedad que hace el protocolo para las mujeres es que no se requiere el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.

La idea del oficialismo es que el encuentro pueda representar un mensaje de unidad ante la mirada del Sumo Pontífice. Por eso circularon invitaciones entre los representantes del Parlamento, los gobernadores y los empresarios cercanos a las ideas del presidente Javier Milei. Entre los invitados aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien la cúpula del Poder Ejecutivo nacional mantiene un enfrentamiento abierto.

Temas Relacionados

Papa León XIVPalacio LibertadSanta SedeJavier MileiDiputadosSenadoresÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Primeras réplicas de la Casa Rosada contra Bullrich: Karina Milei eleva el perfil de la senadora Nadia Márquez

La Secretaria General de la Presidencia encabezó una jornada de formación en el Congreso junto a la referente neuquina y la salteña Emilia Orozco. Ambas se perfilan para competir por sus respectivas gobernaciones el año que viene

Primeras réplicas de la Casa Rosada contra Bullrich: Karina Milei eleva el perfil de la senadora Nadia Márquez

Más diálogo, confianza en los mercados y armar un equipo: las recomendaciones de Macri para el Gobierno

El ex presidente expuso en el Foro de ABECEB y planteó una serie de recomendaciones para quienes ejercen el poder, en un momento en el que el PRO y La Libertad Avanza vuelven a negociar acuerdos electorales y legislativos rumbo a 2027. Sin referencias directas al Javier Milei, pidió sostener el rumbo económico, pero mejorar los contactos con todos los sectores y construir confianza

Más diálogo, confianza en los mercados y armar un equipo: las recomendaciones de Macri para el Gobierno

Renunció Diego Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial

El Gobierno oficializó la salida del médico a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y aclaran que el jefe de la unidad continúa en el cargo

Renunció Diego Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial

Amnistía Internacional publicó una carta abierta al papa León XIV antes de su visita a Argentina

La organización le pidió al pontífice que “en sus encuentros con las autoridades y con la sociedad argentina, haga un llamado a garantizar los derechos de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, proteger el trabajo digno y la justicia social, respetar la libertad de expresión y la protesta pacífica, y rechazar toda forma de violencia, discriminación y exclusión”

Amnistía Internacional publicó una carta abierta al papa León XIV antes de su visita a Argentina

En los primeros 9 meses del año volvió a crecer el financiamiento para el sector de energía

Las obligaciones negociables movilizaron USD 15.498 millones entre enero y septiembre de 2026 y explicaron el 62% del total de las emisiones

En los primeros 9 meses del año volvió a crecer el financiamiento para el sector de energía

DEPORTES

Jugó para la Argentina, lo sigue de cerca Brasil y el Santos de Neymar lo blindó en más de USD 100 millones: “Cumplí un sueño”

Jugó para la Argentina, lo sigue de cerca Brasil y el Santos de Neymar lo blindó en más de USD 100 millones: “Cumplí un sueño”

El conmovedor gesto del padre de Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil: bendijo su casco en la Basílica de Luján

River Plate volvió al triunfo en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura: venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata

La lupa en las dos polémicas que decidieron la victoria de River Plate: del gol anulado a Aldosivi al penal que convirtió Lucas Beltrán

River se aseguró el boleto a la Sudamericana 2027: qué necesita para jugar la Libertadores

TELESHOW

La repudiable frase de Mariana Nannis a su nieta: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín”

La repudiable frase de Mariana Nannis a su nieta: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín”

Bizarrap y Nathy Peluso, la presencia argentina entre las actuaciones del Latin GRAMMY 2026

Daniela Celis mandó al frente a quienes la critican en las redes, mostró sus mensajes y fue lapidaria: “Los voy a atender”

Dallys Ferreira confesó que tenía sus ahorros en el banco que colapsó en Paraguay: "Es fruto de nuestro trabajo"

La fuerte acusación de la nueva novia de Andrés Nara: “Si no te eligieron, por algo es”

INFOBAE AMÉRICA

La gran mancha de basura del Pacífico cambió de color y los científicos creen que los microplásticos podrían ser la causa

La gran mancha de basura del Pacífico cambió de color y los científicos creen que los microplásticos podrían ser la causa

Terremoto en Panamá: una de cada cinco empresas evaluadas reportó afectaciones

Guatemala: Siete tigres de Bengala dejan el Circo Rey Gitano quedan bajo custodia estatal tras una orden judicial y esperan su traslado a un santuario en África

“El narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones”: Laura Fernández pide unir fuerzas contra el crimen organizado en Cumbre Iberoamericana

Guatemala: La organización civil Poder Ciudadano retira la reforma judicial tras denunciar amenazas contra sus directivos y voluntarios