La mayoría de los diputados y senadores confirmaron su presencia al evento con el Papa León XIV

Asamblea Legislativa en el recinto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, en Buenos Aires, Argentina, el 02 de Noviembre del 2023. Fotos: CELESTE SALGUERO/Comunicación Senado.-

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El domingo por la noche se verá una imagen muy poco habitual en la política de la Argentina, y mucho menos en los últimos años.

Por primera vez, los diputados y senadores de todos los bloques recibieron sin distinción la invitación para participar de la gala que se realizará el domingo por la noche en el Centro Cultural Palacio Libertad —ex CCK—, donde se registrará el último de los actos de León XIV en su rol de jefe de Estado del Vaticano.

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“La invitación llegó por protocolo a todos”, dijo un diputado de la oposición a Infobae. “El que no va es porque no puede o porque no quiere, no porque no fue invitado”, agregó la misma fuente de uno de los bloques de la oposición.

Desde el peronismo, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, certificaron que la invitación llegó a los correos de todos sus miembros y, aunque aseguran que asistirá la mayoría, no estará la totalidad presente. “Somos un bloque de 92, por lo que el ‘todos’ es muy amplio; quizás alguno no pueda viajar, pero la invitación fue para la totalidad”, explicó una alta fuente del bloque de Unión por la Patria.

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Por el lado del bloque del Senado del peronismo, la confirmación es, por lo menos hasta ahora, que asistirán 15 de los 22 senadores que conduce José Mayans. “Algunos no están o no pueden viajar”, explicaron.

La invitación que llegó a las casillas de correo de cada uno de los diputados y senadores señala que está dirigida al legislador o la legisladora junto con su cónyuge, con el fin de participar del “Encuentro de Su Santidad el Papa León XIV con las autoridades, los integrantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático”.

El papa León XIV junto a Javier Milei

Quienes no fueron invitados al evento son los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández. Sí estará presente la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien ocupará su espacio protocolar, algo que no sucedía —sin tener en cuenta la apertura de sesiones ordinarias— desde el 1 de noviembre de 2024, durante el acto de egreso de la Policía Federal Argentina.

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Por el lado del mundo empresario, en la lista aparecen Marcos Galperin (Mercado Libre), Eduardo Eurnekian (Corporación América), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Eduardo Elsztain (IRSA), Alberto Roemmers (Laboratorio Roemmers), Mario Montoto (Cámara de Comercio Argentino-Israelí), Daniel Hadad (Infobae), Francisco de Narváez (Grupo de Narváez) y Daniel Vila (Grupo América).

En el mismo correo se establece que el ingreso al Palacio Libertad comenzará a las 16:30 del domingo —horario previsto para que aterrice en Aeroparque el Papa— por la esquina de la avenida Madero y la avenida Corrientes. La acreditación se realizará con DNI físico o a través de la aplicación Mi Argentina.

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Un detalle no menor en todo el convite, que claramente fue organizado bajo los lineamientos de ceremonial y protocolo de la Santa Sede, es que el correo donde figura la invitación oficial —en la que el presidente Javier Milei oficia de anfitrión— incluye un código de vestimenta.

En el caso de los hombres que asistan, deberán hacerlo con un estricto código de traje oscuro y corbata oscura. En el caso de las mujeres, deberán hacerlo con vestimenta oscura, con la espalda y los brazos cubiertos. La única salvedad que hace el protocolo para las mujeres es que no se requiere el uso de mantilla ni cubrirse la cabeza.

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La idea del oficialismo es que el encuentro pueda representar un mensaje de unidad ante la mirada del Sumo Pontífice. Por eso circularon invitaciones entre los representantes del Parlamento, los gobernadores y los empresarios cercanos a las ideas del presidente Javier Milei. Entre los invitados aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien la cúpula del Poder Ejecutivo nacional mantiene un enfrentamiento abierto.