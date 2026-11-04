Inesperada reunión entre Máximo Kirchner y Kicillof para firmar la paz en la previa del encuentro del PJ Bonaerense

Axel Kicillof y Máximo Kirchner llegaron a un acuerdo básico dentro de la vida interna del PJ Bonaerense

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En la tarde de hoy hubo un encuentro inesperado en La Plata. Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron en la previa del encuentro del consejo paridario para sellar la paz de cara a la reunión. También estuvieron Verónica Magario, Mariano Cascallares y Federico Otermin.

En la reunión “hubo predispoción” y fue destacada por sus actores como “muy buena” y “positiva” En el kirchnerismo destacaron que es “buen paso” de cara a lo que viene. La última vez que ambos se habìan hablado fue

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Mañana por tarde, a las 17, en la sede del PJ Bonaerense, ubicado en La Plata, Axel Kicillof va a presidir la reunión al frente del consejo partidario, con el objetivo formal de cumplir con los requisitos que demanda la vida del partido, entre ellos la convocatoria al congreso para los próximos días. En el temario también consta, en los puntos 4 y 5, la autorización de obra “Gaspar Campos” y el análisis de la situación económica, social y política del país.

Detrás de lo formal se llevará a cabo el final de una negociación que se comenzó en los primeros meses del año y que derivó, el 24 de abril, en la asunción de Kicillof como presidente del partido, en reemplazo de Máximo Kirchner. Justamente es el líder de La Cámpora el protagonista de esta última etapa del proceso de reorganización partidaria, porque, según el acuerdo que alcanzaron entre el kicillofismo y el cristinismo, él será el próximo presidente del congreso del PJ Bonaerense.

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“No deberían existir problemas. Es cumplir con el reglamento del partido y poner la fecha del Congreso”, dijo un intendente del conurbano muy cercano al Gobernador. No parece haber puntos de conflicto para la reunión de hoy. Incluso, en La Plata, le aseguraron a Infobae que el acuerdo se mantendrá sin inconvenientes, por que Máximo Kirchner terminará siendo el presidente del congreso y el intendente de Malvinas Argentinas, continuará al frente de la junta electoral del partido.

Máximo Kirchner quedará al frente del congreso del PJ Bonaerense

Los principales actores del encuentro de hoy coinciden en remarcar que, en términos formales, no hay motivos para despertar una rencilla impensada. El ruido está provocado por el contexto. Por los últimos días donde el sector bonaerense de La Cámpora volvió a catalogar al Gobernador como ingrato y desagradecido, y en el que la ex presidenta avisó que si, en algún momento la Justicia se lo permite, tiene intenciones de ser candidata a presidenta nuevamente.

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“Hay mucha pirotecnia. Pero la realidad es que si hay reunión hoy es porque hubo un acuerdo previo. Para ir a tirarse sillazos, no hay reunión. Hay cuestiones que, pese a todos las internas que hay, se deben acordar”, reflexionó un experimentado intendente que tiene diálogo fluido con Kicillof.

En principio, el congreso podría realizarse el 14 de noviembre, aunque la fecha aún no está confirmada. A lo largo de todo el proceso de negociación, Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, de un lado, y Federico Otermín y Facundo Tignanelli, del otro, han sido los que han intercambiado posiciones y consideraciones para edificar el acuerdo político entre Kicillof y los Kirchner.

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En el kicillofismo saben que es probable que el camporismo haga algún pronunciamiento sobre la libertad de CFK o pedirán que eso figure en el documento final. En la reunión no estará Máximo Kirchner, pero si se harán presentes dirigentes del cristinismo que son consejeros, como el caso de Fernanda Raverta, Santiago Revora, Iván Villagrán, Agustina Propato, Constanza Alonso, Alejandro Dichiara, y Florencia Saintout. La incomodidad atravesará ese vínculo político entre los sectores que está muy deteriorado.

El kicillofismo evitará confrontar con el sector de CFK y quiere que la reunión pase desapercibida

La decisión en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) es evitar cualquier tipo de confrontación y que el encuentro pase rápido al olvido sin demasiados contratiempos. Es la línea que hace varios meses viene marcando Kicillof y que es parte de su estrategia de construcción política. El único al que apunta es Javier Milei. Intenta diluir el impacto de la interna con el silencio.

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“A esta altura, el único acuerdo que se puede lograr es para instrumentar el proceso electoral. Si vamos a unas PASO o si hay que acordar. Pero esa discusión recién será el año que viene. El acuerdo político hoy es imposible”, blanqueó una de las principales figuras que tiene el armado de Kicillof. “Lo hay que discutir son reglas. Solo reglas”, se sinceró.

La reunión del consejo partidario será solo un mojón en una ruta muy extensa que el peronismo aún debe recorrer de cara al año electoral. Hay muchos dirigentes del universo bonaerense que están agotados de tantas peleas y reproches. La discusión se ha hecho larga y desgastante. Demasiado larga.

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La reunión entre Kicillof y Kirchner sirvió para bajar la tensión y encarar la reunión de con mayor predisposición entre las partes.