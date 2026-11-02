Javier Milei vuelve a la agenda internacional, mientras el Gobierno le hizo la primera advertencia a Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei

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Mientras el presidente Javier Milei retoma esta semana una agenda internacional centrada en Israel, la lucha contra el antisemitismo y su próximo viaje a España para participar de la Cumbre Iberoamericana, el resto de la cúpula de La Libertad Avanza buscará reordenar la discusión interna, limar asperezas con Patricia Bullrich y avanzar con los proyectos legislativos que todavía siguen sin una resolución definida.

El martes a las 13:00 se volverá a reunir la mesa política en la Casa Rosada, después de que el encuentro de la semana pasada se suspendiera por problemas de agenda, por lo que será la primera vez que la senadora se vea nuevamente de frente con la secretaria general, Karina Milei, luego de las críticas a algunas expresiones del mandatario nacional, su mensaje sobre las elecciones de Brasil y el video que publicó en las redes sociales, interpretado dentro del oficialismo como una señal de campaña.

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Será un encuentro reducido, ya que dos de los integrantes del grupo, el vicejefe de Gabiente, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, ya se encuentran en Washington, hasta donde viajaron para presenciar el cierre de las elecciones en los Estados Unidos, que en Buenos Aires observan con mucha atención.

La discusión política se trasladó recientemente al futuro de la conducción del espacio en la Cámara alta, debido a que algunos referentes del partido consideran que la ex ministra de Seguridad muestra distanciamiento y, al mismo tiempo, dificultades para reactivar los proyectos que todavía están pendientes en el recinto.

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La eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) depende, entre otras cuestiones, de las negociaciones con gobernadores, el PRO, la Unión Cívica Radical y sectores provinciales, mientras el Gobierno busca acelerar los acuerdos antes del cierre de las sesiones ordinarias.

El Gobierno quiere eliminar las PASO (EFE/ Nina Osorio)

El martes, la mesa política tendrá que revisar, por ejemplo, la estrategia para impulsar el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.

Tal como precisó este medio, Milei les pidió recientemente a sus principales funcionarios que aceleren las tratativas para obtener resultados en torno a estas iniciativas antes de diciembre, en momentos en que el oficialismo considera necesario dar señales de orden político y legislativo.

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Uno de los puntos de mayor tensión, sin embargo, pasa por la Comisión de Acuerdos, que quedó sin presidente tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto. En sectores cercanos a la secretaria general impulsan a Nadia Márquez para ocupar ese lugar, desde donde se analizan los pliegos judiciales que luego deben ser tratados en el recinto.

La designación, sin embargo, no está asegurada. El radical Maximiliano Abad, vicepresidente de la comisión, convocó audiencias públicas para el 17 y 18 de noviembre y se muestra molesto por la falta de confianza en su accionar por parte de Balcarce 50, que insiste en que el cuerpo corresponde que quede en manos de un libertario.

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El PRO, la UCR y bloques provinciales advierten que la definición debe ser parte de una negociación más amplia, que incluya los lugares del Senado en el Consejo de la Magistratura, donde también hay una fuerte discusión, en ese caso, con el peronismo.

El nombre de la senadora ganó fuerza durante el acto que Milei encabezó el fin de semana en Neuquén, para inaugurar el nuevo auditorio de la iglesia Jesús es Rey, conducida por su padre, el pastor Hugo Márquez.

La legisladora acompañó al Presidente junto con Karina Milei, Martín Menem y el gobernador local, Rolando Figueroa, en una actividad que sirvió también para mostrar el respaldo de la Casa Rosada a una dirigente que responde al karinismo.

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Milei con Nadia Márquez

En los últimos días, Márquez fue mencionada como posible reemplazante de Bullrich en la jefatura del bloque de La Libertad Avanza, aunque cerca de la patagónica rechazan esa versión. “Eso es totalmente falso. Es cierto que ella expresa sus opiniones dentro del bloque y que lo hace de una forma muy enfática, pero el resto son solo teorías conspiranoicas”, sostuvo una persona de su círculo íntimo.

La legisladora ya fue señalada, además, como una eventual compañera de fórmula de Milei para 2027 y en las altas esferas del oficialismo no descartan que compita en Neuquén, donde La Libertad Avanza aspira a consolidar una estructura propia.

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La foto de Milei con la senadora podría leerse como una advertencia directa hacia Bullrich, que también marcó sus diferencias con la Casa Rosada al reclamar que se reconozca el resultado de los comicios en Brasil y, por consiguiente, la derrota de Flávio Bolsonaro.

Si bien lo que sucedió realmente se va conociendo a cuentagotas, la salida del dirigente de derecha hacia Miami, a través de la Argentina, habría involucrado a todos los sectores del oficialismo: la ex ministra esperó a que el operativo concluyera para pubicar su tuit; hay versiones sobre una supuesta participación de Santiago Caputo y cerca de la secretaria general también se atribuyen “haber estado ahí y pagar personalmente el café que se tomó” el asesor presidencial.

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Este lunes, de todos modos, el Presidente concentrará buena parte de su actividad en la agenda internacional, con excepción de una reunión de Argentina por la Educación, junto a Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Una hora más tarde de ese evento, el mandatario recibirá en la Casa Rosada al rabino Yehuda Kaploun, enviado de Donald Trump para asuntos vinculados con el antisemitismo, acompañado por el canciller Pablo Quirno.

Más tarde, Milei participará de la Noche de Celebración por Israel, organizada por la Coalición Latina por Israel en la Iglesia Visión de Futuro, en la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá el premio “Gratitud”.

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La actividad reforzará uno de los ejes centrales de su política exterior: el alineamiento con Israel y el combate contra el antisemitismo, en momentos en que el mandatario mantiene una relación estrecha con la administración de Benjamín Netanyahu.

Una ilustración en acuarela presenta al presidente Javier Milei en primer plano, flanqueado por Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El martes, luego de la reunión de mesa política y de la conferencia de prensa del vocero presidencial Adrián Ravier, Milei viajará a Madrid acompañado por la secretaria general y el ministro de Relaciones Exteriores.

Allí, participará el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre de la Cumbre Iberoamericana, donde coincidirá con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, semanas antes de las elecciones generales en ese país.

La reorganización interna que intentará encarar el Gobierno esta semana será clave para ordenar las negociaciones del Senado, definir el futuro de Márquez en la Comisión de Acuerdos y sostener el vínculo con Bullrich antes de la visita del papa León XIV, que llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre.