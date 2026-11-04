Secretos de la reunión de Patricia Bullrich: un diagnóstico sombrío, fatiga social y el enojo con la mesa política

La mesa de Bullrich. Los quince diputados y dirigentes alineados con la presidenta del bloque oficialista en el Senado

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La economía que no termina de recuperarse, el agotamiento de las expectativas de una parte de la sociedad, el creciente rechazo al Gobierno que muestran las encuestas y las dificultades para sostener una mayoría electoral en 2027 dominaron la reunión reservada que Patricia Bullrich mantuvo con quince dirigentes de su círculo de confianza. Durante el encuentro se escucharon diagnósticos sombríos, críticas al funcionamiento de la mesa política del oficialismo y advertencias sobre los riesgos de profundizar las diferencias con el Presidente.

Infobae habló con varios de los protagonistas y reconstruyó las conversaciones, que se extendieron más allá de los reclamos por los lugares de poder y la organización parlamentaria. Hubo discusiones sobre la política económica, la posibilidad de una nueva polarización con el kirchnerismo y el papel que debería desempeñar Bullrich en el próximo año electoral. Aunque aparecieron posiciones confrontativas, no se habló de una ruptura con La Libertad Avanza, pero sí de preservar una autonomía relativa.

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La versión oficial del encuentro fue que se trató, apenas, de “una reunión de trabajo y de coordinación de equipos”. Peo hubo más que eso. Mucho más. “Somos liberales o libertarios, pero algunos se manejan como soviéticos o estalinistas”, se escuchó en las conversaciones que fueron elevando de temperatura. La crítica filosa, según coincidieron todos los consultados, apunta a la mesa política, que conduce Karina Milei y donde gravita, por delegación, Martín Menem.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

La convocatoria reunió a Juan Pablo Arenaza, Silvana Giudici, Damián Arabia, Diego Valenzuela, Sabrina Ajmechet, Alejandro Bongiovanni, María Luisa González Estevarena, Martín Matzkin, Belén Avico, Carlos Almena, Lorena Petrovich, Patricia Vásquez, Mariano Campero, Verónica Razzini y Gerardo Milman. Entre ellos hubo legisladores nacionales, provinciales y porteños, dirigentes territoriales y colaboradores de la presidenta del bloque oficialista en el Senado.

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El encuentro se desarrolló en una oficina de la calle Bulnes, en Palermo, que Bullrich utiliza para sus actividades políticas. Las invitaciones habían sido enviadas durante la semana anterior, sin anticipar un temario detallado. La senadora abrió la conversación con una intervención de aproximadamente quince minutos y después escuchó a los presentes, que fueron tomando la palabra. La reunión terminó con una fotografía grupal que rápidamente circuló dentro del oficialismo y adquirió un significado político propio.

La situación económica ocupó buena parte de la conversación. Dirigentes de peso plantearon dudas sobre la capacidad del Gobierno para llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con una recuperación suficientemente perceptible en los ingresos, el consumo y la actividad productiva. La preocupación no estuvo asociada necesariamente a una crisis generalizada, sino a la posibilidad de que la estabilidad macroeconómica resulte insuficiente para modificar el humor social.

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La fatiga social y las medidas de Caputo concentraron las dudas sobre la economía

Javier Milei se reunió con Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

En la mesa se habló del cansancio que comienza a manifestarse en distintos sectores después de un período prolongado de ajuste. La pregunta fue cuánto tiempo puede sostener el oficialismo las expectativas de una mejora que todavía no se percibe de manera uniforme en la vida cotidiana. Y sobre todo, el impacto que entre los jóvenes están teniendo las políticas económicas que aplica el gobierno.

La fatiga social y sus consecuencias electorales estuvieron entre las principales preocupaciones. Algunos dirigentes consideraron que el Gobierno enfrenta dificultades para recuperar el apoyo de quienes acompañaron inicialmente a Milei, pero hoy expresan descontento por la persistencia de los problemas económicos, en su metro cuadrado. El drama de la microeconomía.

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No todos compartieron el mismo pesimismo. Hubo quienes defendieron los resultados del programa de estabilización y sostuvieron que la economía podría experimentar una mejora moderada durante los próximos meses. También señalaron que el oficialismo conserva herramientas para impulsar la actividad sin abandonar el equilibrio fiscal. Y que el peronismo del otro, como antagonista, sigue siendo el fantasma o el pasado al que la sociedad ya no quiere volver.

En ese contexto se analizaron las medidas anunciadas por el ministro Luis Caputo durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina, orientadas a aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.

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Entre las principales iniciativas se mencionaron la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes hasta mayo de 2027, la ampliación de los planes de pago de obligaciones fiscales y las facilidades para utilizar determinados saldos a favor en la cancelación de deudas aduaneras. También se habló de las nuevas líneas de financiamiento del Banco Nación para la industria automotriz.

Las decisiones fueron recibidas favorablemente, pero hubo cuestionamientos por la demora en adoptarlas. “Es una buena medida, pero llega tarde”, se escuchó en la mesa bullrichista.

La frase reflejó la posición de quienes consideraron que el equipo económico debería haber enviado antes señales de apoyo a la producción y al financiamiento de las empresas. La suspensión de los embargos fue valorada como un alivio para las firmas que enfrentan problemas de liquidez, aunque persistieron las dudas sobre la velocidad con la que esas decisiones podrán trasladarse a la actividad económica.

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Durante el intercambio se recordó que Bullrich venía planteando la necesidad de prestar mayor atención a la situación de las pymes. De hecho, la propia presidenta del bloque de LLA en el Senado lo dejó explícito en un mensaje publicado en la red social X, que el presidente Milei habita cotidianamente. La discusión se concentró en determinar si las medidas serán suficientes para mejorar las expectativas y generar resultados antes de la campaña presidencial.

El rechazo a Milei abrió el debate sobre la polarización y el lugar de Bullrich

El diagnóstico político estuvo atravesado por otra inquietud: el crecimiento del rechazo al Presidente que reflejan las encuestas y el termómetro de la calle, como así también las dificultades del oficialismo para ampliar su base electoral.

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Algunos participantes advirtieron que el desgaste podría convertirse en un problema para la reelección si la economía no consigue mostrar señales de recuperación contundentes. Otros cuestionaron esa interpretación y señalaron que el rechazo a un gobierno no puede evaluarse de manera aislada, porque durante una campaña los votantes también comparan las alternativas disponibles.

La discusión derivó hacia el comportamiento del electorado y la posibilidad de que las elecciones de 2027 vuelvan a estructurarse alrededor de una fuerte polarización entre Milei y el kirchnerismo.

Uno de los planteos más enfáticos fue que el crecimiento del rechazo al Presidente no necesariamente se traducirá en una derrota electoral, porque una parte de los votantes podría volver a respaldarlo cuando deba elegir entre la continuidad del Gobierno y una alternativa identificada con el peronismo kirchnerista.

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La discusión incluyó referencias a experiencias electorales de otros países para sostener que la polarización seguirá condicionando la competencia presidencial de 2027 y que las alternativas de centro podrían encontrar dificultades para construir un espacio propio.

Ese razonamiento abrió un debate sobre el posicionamiento de Bullrich.

Algunos dirigentes consideraron conveniente reforzar atributos de cercanía, empatía y sensibilidad frente a los problemas cotidianos, con la intención de ampliar su representación hacia sectores menos identificados con el discurso libertario.

Otros defendieron la identidad política que la senadora construyó durante los últimos años. Argumentaron que su reconocimiento público está asociado principalmente a la firmeza, la autoridad, la seguridad y la capacidad de decisión, y que una transformación demasiado pronunciada de ese perfil podría debilitarla.

También se discutió la posibilidad de una tercera vía electoral. Quienes rechazaron esa alternativa advirtieron que Bullrich no debería confundir la necesidad de negociar mejores condiciones dentro del oficialismo con la construcción de un proyecto presidencial independiente.

El intercambio dejó diferencias, pero ninguna resolución electoral. No se planteó formalmente una candidatura presidencial de Bullrich ni se acordó competir contra Milei. La discusión giró alrededor de cómo preservar su identidad política y ampliar su representación sin comprometer el vínculo con el Gobierno. Por ahora.

Los reclamos a la mesa política incluyeron el funcionamiento legislativo y el armado electoral

Patricia Bullrich preside el bloque de La Libertad Avanza en el Senado

Los cuestionamientos más concretos estuvieron dirigidos al funcionamiento de La Libertad Avanza y a los mecanismos de negociación de su conducción política.

Durante la reunión se describió una mesa de decisiones demasiado cerrada, con escasos espacios de participación para dirigentes que acompañan al oficialismo desde otras tradiciones partidarias. Hubo críticas a los procedimientos, a la falta de consultas previas y al trato que reciben algunos aliados.

Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados, apareció entre los destinatarios de los reclamos parlamentarios. Varios participantes expresaron su malestar porque, en determinadas oportunidades, reciben los dictámenes legislativos prácticamente sobre la hora, sin tiempo suficiente para estudiarlos o preparar su defensa.

La queja fue especialmente concreta: incluso cuando están de acuerdo con las iniciativas del Gobierno, la falta de información anticipada les impide explicar adecuadamente sus alcances.

También se habló de los cuestionamientos personales contra dirigentes que expresan diferencias de criterio o no comparten las formas más confrontativas de algunos referentes libertarios. El rechazo a ser descalificados como tibios apareció entre los motivos de irritación.

En esas intervenciones se reivindicó la trayectoria política del bullrichismo y su aporte a la construcción de la mayoría que permitió a Milei llegar a la Presidencia.

Los reclamos no implicaron un cuestionamiento general al liderazgo presidencial. Por el contrario, varios participantes destacaron la capacidad de Milei para construir una fuerza electoral propia y alterar el sistema político argentino.

La diferencia entre respaldar al Presidente y aceptar sin discusión todas las decisiones de la conducción oficialista fue uno de los puntos centrales del encuentro.

El planteo fue que el Gobierno necesita mecanismos de interlocución más amplios y que los dirigentes aliados deben tener participación efectiva en las decisiones que después se les exige acompañar.

La discusión por 2027 incluyó una reivindicación del capital electoral que Bullrich conserva desde las elecciones presidenciales de 2023.

La dirigente obtuvo el 23,85% de los votos en la primera vuelta y después convocó a sus seguidores a respaldar a Milei en el balotaje frente a Sergio Massa. Ese capital político propio es el que quieren hacer valer como “accionista principal” de la sociedad que el propio presidente Milei reconoció que existe con quien encarnó la candidatura de Juntos por el Cambio.

En su entorno consideran que esa representación no desapareció con su incorporación al Gobierno. Por el contrario, sostienen que Bullrich aporta al oficialismo sectores que no necesariamente se identifican con todas las posiciones del núcleo libertario.

La discusión es cómo traducir ese peso político en participación efectiva en las decisiones, responsabilidades y candidaturas del próximo año.

Algunos dirigentes señalaron que la integración al oficialismo no debería significar la pérdida de una identidad construida durante años. Otros advirtieron que exhibir una diferenciación demasiado pronunciada podría generar confusión entre los votantes y debilitar la posición del propio bullrichismo.

Ese contrapunto atravesó buena parte de la reunión: reclamar reconocimiento sin poner en riesgo la unidad electoral frente al kirchnerismo.

La necesidad de mejorar la coordinación parlamentaria también formó parte de las conversaciones. Algunos participantes plantearon que los diputados vinculados con Bullrich deberían contar con mecanismos propios de consulta y mayor participación en las decisiones legislativas.

En ese contexto, se deslizó la posibilidad de conformar un subbloque dentro de la Cámara de Diputados, pero la iniciativa fue descartada de plano. No hubo consenso para avanzar con una estructura diferenciada ni intención de provocar una ruptura con La Libertad Avanza. El planteo predominante fue fortalecer la interlocución con la conducción oficialista sin alterar el funcionamiento de la bancada.

El encuentro terminó con una fotografía grupal que se difundió rápidamente y fue interpretada como una señal de organización del bullrichismo. La imagen mostró a la senadora rodeada de quince dirigentes de su confianza, aunque no todos recibieron con el mismo entusiasmo su publicación. Algunos valoraron la posibilidad de exhibir una estructura política propia, mientras otros advirtieron que podía generar interpretaciones equivocadas dentro del oficialismo.

La reunión concluyó sin resoluciones formales, sin una estrategia parlamentaria diferenciada y sin que se planteara una ruptura con Milei. Pero dejó expuestas las preocupaciones sobre el futuro del Gobierno y la necesidad de definir el lugar que ocupará Bullrich en el armado electoral de 2027.

La fotografía de Palermo mostró una unidad que, puertas adentro, estuvo atravesada por diagnósticos y posiciones diferentes. Fue también una forma de recordar que Bullrich conserva dirigentes propios y una representación política que pretende hacer valer cuando comiencen las negociaciones electorales.