Renunció Diego Hoffmann, coordinador de la Unidad Médica Presidencial

El gobierno oficializó la salida en el Boletín Oficial

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Pese a que la salida se concretó hace algunos días, el Gobierno oficializó este miércoles la renuncia del coordinador de la Unidad Médica Presidencial, Diego Hoffmann, a través de la resolución 505/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Si bien todavía no se designó a su sucesor, desde el oficialismo aclaran que se trata de un cargo de menor jerarquía y que podría ser ocupado por alguien del equipo que conduce Cristian Luis Martelletti.

“Renunció un coordinador que depende del jefe. Lo sabíamos hace unos días”, aseguró una fuente oficial ante Infobae, que aclaró además que el titular de la Unidad Médica Presidencial, Cristian Luis Martelletti, continúa en el cargo y se encuentra en España acompañando al presidente Javier Milei durante su visita.

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Con la firma de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la administración libertaria formalizó la salida del médico, quien ocupaba el puesto desde marzo de 2024. Según los considerandos de la medida, la dimisión rige desde el 1° de octubre y fue presentada a través de una nota administrativa.

En la letra de la resolución figura que las áreas técnicas de la Secretaría General verificaron que Hoffmann no registraba deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes. También se instruyó a la Dirección General de Administración a realizar el pago de la liquidación final correspondiente al ahora excoordinador de la Unidad Médica Presidencial.

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El jefe de la Unidad Médica Presidencial, Cristian Luis Martelletti (Foto: Linkedin)

Por el momento, el puesto que dejó Hoffmann permanece vacante. El médico, cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), había prestado servicios durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Antes de ser designado coordinador en marzo de 2024, se desempeñó durante dos años como médico asistente dentro de la misma unidad. En su perfil de Linkedin también figura una trayectoria de más de 13 años en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Además, cursó una especialización en Deportología en la UBA y ejerce actualmente la docencia.

Hasta el momento, no trascendieron los motivos que llevaron al médico a presentar su renuncia. Su salida se suma a la de otros dos profesionales que integraban la Unidad Médica Presidencial y que dejaron sus funciones: Benito Alén González, quien participó de las maniobras de reanimación del expresidente Néstor Kirchner tras el infarto que sufrió en El Calafate, y Manuel Emilio Estigarribia, quien estuvo al frente del área hasta agosto de 2025.

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Sin embargo, en Casa Rosada se cuidan de aclarar que el jefe de la Unidad Médica Presidencia es Cristian Luis Martelletti y desmiente una eventual renuncia al cargo.

El cruce de Javier Milei con una periodista española

Martelletti asumió al frente del área en agosto de 2025, tras la salida de Manuel Emilio Estigarribia. Es médico cirujano, especialista en cirugía general y con una subespecialización en cabeza y cuello. Su llegada se produjo en el marco de una reorganización de la estructura médica que asiste al Presidente y a los integrantes del Poder Ejecutivo.

Actualmente acompaña al mandatario en su nuevo viaje a España. La delegación presidencial partió el martes y tiene previsto regresar al país el viernes tras la participación de Milei en la Cumbre Iberoamericana y una serie de reuniones con referentes de la oposición española como el titular de VOX, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Días Ayuso.

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Hace algunas semanas, durante su anterior visita a Madrid, Milei sufrió un accidente doméstico que le provocó una pequeña lesión a la altura del cuello. El episodio ocurrió cuando salió de la bañadera y se golpeó, lo que le dejó un hematoma que debió cubrir con un vendaje que llamó la atención de los medios de comunicación españoles en medio de una ronda de preguntas.