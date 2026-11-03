Sandra Pettovello: "De ninguna manera va a venir el Papa a hacer un comentario sobre la política local"

El papa León saluda a la ministra Pettovello en el Vaticano. El fin de semana se verán la caras en el país

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La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó que la visita del papa León que comenzará el próximo domingo en la Argentina tendrá un carácter pastoral y rechazó las lecturas partidarias sobre ese viaje. “De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, sostuvo en una entrevista con Radio Mitre, en la que también defendió la asistencia directa, detalló la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y describió las políticas de alfabetización del Gobierno.

Pettovello dijo que mantiene una relación “buena y fluida” con autoridades de la Iglesia católica argentina y del Vaticano. Según planteó, ese vínculo permite abordar asuntos sociales sin que exista, a su juicio, una confrontación entre la institución religiosa y el Ministerio de Capital Humano.

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Pettovello descartó que la visita del Papa tenga un mensaje para la política local

Consultada por Eduardo Feinmann sobre las expectativas ante el viaje del pontífice, la ministra señaló que conversa de manera habitual con integrantes del Episcopado, la Iglesia y el arzobispo de Buenos Aires. También recordó la visita de la hermana Alessandra Smerilli, a quien definió como su par dentro del Vaticano por las áreas que abarca su dicasterio, entre ellas pastoral, migración, salud y justicia.

“La verdad es que tanto hablando con la Iglesia argentina como con la gente del Vaticano, ellos no tienen ninguna intención de dar ningún mensaje político”, afirmó. Y agregó: “La Iglesia obviamente que va a hablar de los temas de la Iglesia, que tienen que ver con lo pastoral, que tienen que ver con la protección de los vulnerables y con la pobreza”.

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Para la funcionaria, una interpretación política de las palabras del Papa implicaría desconocer la dinámica de la Santa Sede. “Con lo cual, yo lo dije el otro día: hacer cualquier interpretación política direccionada hacia un gobierno es no conocer el Vaticano y no conocer la labor y la responsabilidad que tiene el hombre más importante del mundo, que es el Papa”, manifestó.

La ministra insistió en que el pontífice no participará de discusiones internas. “De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local. Y esto lo saben”, dijo. En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, intentan vincular una visita pastoral con disputas partidarias: “Creo que los actores de la sociedad que quieren hacer política con una visita que es pastoral, con una visita que es para el regocijo de todos los argentinos, creo que católicos y no, porque nos visita un líder mundial que habla de la paz”.

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Ante una consulta por los eventuales cuestionamientos de los obispos a la administración nacional, Pettovello circunscribió su respuesta al área bajo su conducción. “Mirá, la verdad que no están en desacuerdo con la labor que, por ejemplo, vino haciendo el ministerio. Siempre hay alguna cuestión para mejorar. Pero, a ver, yo no hablo de las otras carteras, yo hablo de la mía. Me parece algo muy irrespetuoso ponerme a hablar de un tema que yo no manejo”, expresó.

Sobre el trabajo del Ministerio de Capital Humano, añadió: “En cuanto a lo que se maneja en el Ministerio de Capital Humano, no hay quejas. Pero por supuesto que ellos saben que nosotros seguimos trabajando y que la tarea no está hecha. Pero tenemos un diálogo interesante. Yo los escucho, ellos me escuchan y la relación es buena y fluida”.

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Pettovello también rechazó que la Iglesia le haya formulado un reclamo puntual por una mayor atención a los sectores vulnerables. “Es que no me reclaman mayor atención a los vulnerables. Es una generalidad, como lo que te digo del Papa. O sea, la Iglesia va a siempre querer proteger a los vulnerables, pero yo no quiero hablar por parte de la Iglesia. Yo puedo hablar de parte del Gobierno y de lo que estamos haciendo nosotros. La Iglesia dirá lo que tiene que decir”, señaló.

Al referirse a declaraciones de religiosos sobre problemas económicos, advirtió sobre lo que consideró una tergiversación de sus respuestas. “Creo que también, y de lo que a veces se quejan, es de la mala interpretación de lo que dicen, porque realmente si le preguntan a un obispo, bajando de un avión, por la morosidad, la verdad que qué puede decir: ‘Uy, sí, qué mal que haya morosidad’, pero no está siendo algo dirigido al gobierno como queja, sino que contestan como parte de la Iglesia”, sostuvo.

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La ministra concluyó que no advierte una disputa con la Iglesia: “Y tratar de generar enemistad donde no la hay, porque no la hay, no la hay. Digo, si el ministerio que tiene más relación con ellos es el Ministerio de Capital Humano y la mala relación no existe, ¿por qué seguir insistiendo en ello?”.

La ministra afirmó que la AUH alcanza a cerca de cuatro millones de chicos

En el tramo dedicado a la asistencia social y la pobreza, Pettovello aseguró que la cartera cubre casi por completo la canasta básica de las familias que requieren ayuda y que la AUH llega a aproximadamente cuatro millones de niños.

“Nosotros estamos cubriendo la canasta básica casi al cien por cien de las familias que necesitan asistencia”, indicó. Luego señaló que el alcance de la política social no se limita a esa cobertura: “Pero bueno, tenemos otras coberturas, no solamente de la asistencia de la canasta, porque es difícil cuantificar a cuánta gente llegamos. Lo que sí tenemos es una planificación bien definida”.

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Según la ministra, la reorganización de las prestaciones permitió eliminar superposiciones. “Que antes había superposición de planes y ahora no la hay más”, sostuvo. Al describir los dispositivos vigentes, enumeró: “Tenemos la AUH más la tarjeta Alimentar y Mil Días. Después tenemos otros tipos de dispositivos”.

Pettovello señaló que aproximadamente cuatro millones de chicos reciben AUH. La asignación, la Tarjeta Alimentar y el programa Mil Días forman parte de los mecanismos que mencionó para canalizar la asistencia hacia los hogares alcanzados por las políticas del área.

La funcionaria defendió, además, el fin de la intermediación de organizaciones en la distribución de los recursos. “Bueno, la verdad que eso es una de las cosas más importantes que nos permitió hacer lo que vino después”, respondió al ser consultada sobre el rol de los denominados intermediarios o “gerentes de la pobreza”.

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En ese punto, Pettovello sostuvo: “Porque el cincuenta por ciento de la asistencia social llegaba a los intermediarios y no a la gente”. A partir de ese diagnóstico, afirmó que el redireccionamiento de los recursos tuvo efectos en la cobertura de los hogares asistidos: “Con el mismo presupuesto nosotros logramos cubrir entre el noventa y cinco y el cien por ciento de la canasta básica utilizando los mismos recursos”.

Las afirmaciones de la ministra presentan la política de transferencia directa como una herramienta central para la atención de la pobreza, junto con la combinación de AUH, Tarjeta Alimentar y Mil Días. No brindó en la entrevista una cifra total de beneficiarios de todos los programas ni un detalle del universo de familias alcanzadas por cada prestación.

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Educación

En materia educativa, la titular de Capital Humano sostuvo que la discusión en otras gestiones solía quedar relegada porque, según le transmitieron dirigentes políticos, no ofrece rédito en las elecciones. “Hay muchos actores de la sociedad que siempre comentan, y políticos sobre todo. Yo obviamente no tenía antes un desempeño en la política, pero se me han acercado muchos políticos diciendo que la educación no garpa”, relató.

Cuando Feinmann repreguntó si se refería al plano electoral, respondió: “En cuanto a lo electoral. Claro. Entonces no se discute la educación porque electoralmente no trae votos”. Para Pettovello, la enseñanza ocupa un lugar determinante en las perspectivas del país: “Es la llave, ¿no? Es la llave de la educación. Hace la diferencia”.

La ministra se refirió también al vínculo con Argentinos por la Educación, organización con la que, dijo, tomó contacto antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno. Explicó que recibió colaboración en la etapa de planificación y en la búsqueda de perfiles para cargos de la Secretaría de Educación, aunque remarcó que la entidad mantiene una posición apartidaria.

“Ellos, la verdad es que yo tuve mucho contacto porque me ayudaron incluso a la planificación. Y además también a elegir gente que me pudiera acompañar. Obviamente que los elegimos nosotros, pero sí trajeron una cantidad de personas que luego entrevisté para poder ocupar los puestos en el lugar de la Secretaría de Educación”, señaló.

Pettovello dijo que el presidente recibió a integrantes de la organización y que el encuentro incluyó un reconocimiento a las medidas oficiales vinculadas con alfabetización. “Ellos vinieron a hacer un reconocimiento, porque nosotros habíamos firmado el compromiso por la alfabetización, que lo habían firmado todos los candidatos”, afirmó.

Según describió, los representantes de la entidad consideraron que un tema surgido de la sociedad civil pasó a consolidarse como una política estatal. “Lo que vinieron a manifestar es que por primera vez, algo que era un tema de la agenda de la sociedad civil pasa a ser una política de Estado consistente, con evaluación y con continuidad”, dijo, en referencia a los resultados de las pruebas Aprender.

La titular de Capital Humano contrastó las evaluaciones y los materiales utilizados en años anteriores con las iniciativas actuales. “Antes no había pruebas de tercer grado y ahora sí. Antes había ocho pruebas jurisdiccionales y hoy hay veintitrés”, enumeró. También sostuvo que los libros que se adquirían antes respondían a un enfoque constructivista, mientras que la Nación ahora distribuye materiales centrados en la conciencia fonológica.

Pettovello vinculó esa decisión con un congreso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al que asistió en Santo Domingo, República Dominicana. “En donde se manifestaba que el método de la conciencia fonológica es cinco veces más efectivo que el método constructivista”, aseguró.

La ministra explicó que esa definición incidirá en las compras financiadas por el Estado nacional. “Entonces, antes las provincias elegían los libros y la verdad es que yo he decidido que tengan que tener ese enfoque solamente, porque si la Nación eroga el dinero para comprar los libros, creemos que tenemos que tener el incentivo correcto de tener un método que es cinco veces más efectivo que el otro. Después, si la provincia elige comprar otro método, bueno, lo tendrían que comprar ellos”, sostuvo.

La alfabetización fue el “primer paso” y el Gobierno sumó una hora de Lengua y Matemática

Consultada sobre las prioridades de la política educativa, Pettovello rechazó la idea de optar entre alfabetización, matemática y formación docente. “No, no, todo. A ver, no es una cosa sin la otra”, respondió.

Sobre la formación de los maestros, afirmó que el Gobierno analiza la situación de cada instituto ante la cantidad de establecimientos existentes. “Para nosotros, por supuesto, la formación docente es fundamental. Lo que había era una profusión de institutos de formación docente que realmente nosotros estamos observando cada uno, porque además había una cantidad enorme que en ningún otro país hay esa cantidad de institutos docentes. Eso baja la calidad”, sostuvo.

La funcionaria agregó: “Es importante la formación docente, muy importante, porque un maestro que no sabe enseñar, cómo enseña lo que nosotros necesitamos que la sociedad aprenda, que los niños aprendan”.

Pettovello definió a la alfabetización como el punto de partida de esa estrategia. “Por supuesto, la alfabetización fue el primer paso. Digo, porque también tiene un sentido. Hace sentido primero poner toda la carne al asador en leer y escribir, en la lectoescritura, para luego pasar a la matemática”, afirmó.

En esa línea, informó que las escuelas cuentan con una hora adicional para ambas materias. “Nosotros estamos con una hora más de no solo de Lengua, sino de Matemática en los colegios. Así que bueno, la matemática es lo más débil”, indicó. También sostuvo que las dificultades en esa disciplina exceden a la Argentina y alcanzan al conjunto de América Latina y el Caribe.

Al explicar el vínculo entre lectura y comprensión, la ministra remarcó la secuencia que plantea el programa oficial. “Bueno, justamente, por empezar, es un proceso la alfabetización. Se empieza por leer y escribir y luego comprender. Pero si nosotros tenemos chicos en tercer grado que no saben leer y escribir, mucho menos van a poder captar una idea”, expresó.

Durante la entrevista, citó cifras que atribuyó a una exposición del BID sobre hábitos de lectura y desempeños educativos. En Estados Unidos, dijo, el 35 % de los adolescentes leía todos los días por placer en 1984 y el 15 % no leía nunca. Para 2023, afirmó, la lectura diaria había caído al 14 %, mientras que el 47 % no leía nunca.

Sobre América Latina, señaló: “El setenta y seis por ciento de los estudiantes de la región quedó por debajo del nivel mínimo de competencias en Matemáticas y solo el cero coma dos por ciento alcanzó el rendimiento más alto”. En lectura, agregó, el 59 % de los jóvenes de 15 años se encontraba en una situación problemática, en un pasaje de la entrevista que vinculó además con el abandono escolar.

“Es un problema mundial, regional y, bueno, para nosotros algo que nos desvela, el tema de la alfabetización. Por eso ese reconocimiento de ayer para nosotros fue muy, muy importante”, concluyó Pettovello.

La ministra adelantó, por último, que trabajan en una modificación del artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que impide difundir los datos de aprendizaje de las escuelas. “Estamos trabajando en modificar un artículo, el artículo noventa y siete, que es un artículo que prohíbe publicar los datos de aprendizaje en las escuelas, porque decían que estigmatizaba. Y la verdad es que sin datos, ¿cómo se puede planificar política pública?”, planteó.