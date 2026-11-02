Quirno negó que haya preocupación por críticas del Papa en su visita: “Lo que tenga que decir lo dirá y está perfecto”

La visita del papa León XIV representa el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años. (EFE/Riccardo Antimiani)

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El canciller Pablo Quirno negó cualquier preocupación del Gobierno por los eventuales mensajes críticos que pueda expresar el papa León XIV durante su visita a la Argentina y sostuvo que el Pontífice mantendrá la agenda prevista pese a su recuperación médica. “El mensaje que el papa tenga que decir, lo dirá y está perfectamente bien”, afirmó tras reunirse en el Palacio San Martín con la organización encargada de ultimar los detalles de la visita.

A menos de una semana de la llegada del Santo Padre, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto indicó que los equipos trabajan en el “ajuste ultrafino” de los dispositivos de seguridad, comunicación y traslados. También señaló que no hubo pedidos nuevos de la Santa Sede, dado que las tareas de coordinación comenzaron hace meses.

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La visita de León XIV a la Argentina está programada entre el 8 y el 11 de noviembre, dentro de una gira por Uruguay, Argentina y Perú que se extenderá del 6 al 17. El viaje será el regreso de un pontífice al país después de 39 años.

Quirno descartó que la operación a la que fue sometido el Papa haya obligado a revisar las actividades previstas. Explicó que el Vaticano comunicó desde el comienzo que el diagnóstico y la intervención no alterarían el calendario, y que la recuperación posterior solo confirmó el programa original.

El Pontífice fue operado a mediados de octubre luego de que se detectara un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. La intervención consistió en la extirpación del lóbulo inferior derecho y, de acuerdo con la información difundida por la Santa Sede, la evolución médica permitió mantener la gira sin tratamientos adicionales.

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El Vaticano ratificó el cronograma de la gira tras la intervención quirúrgica de pulmón a la que se sometió el Santo Padre en octubre. (Vatican Media/Mario Tomassetti/via REUTERS)

El presidente Javier Milei recibirá a León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery cuando llegue desde Montevideo.

El canciller precisó que Milei mantendrá luego una entrevista privada con el Pontífice en la Casa Rosada y participará de la misa prevista en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El arribo del Papa está previsto para las 16:30 del domingo 8 de noviembre.

La primera jornada también incluirá un homenaje al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, además de un encuentro en el Palacio Libertad con autoridades gubernamentales, referentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

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Quirno confirmó que la vicepresidenta Victoria Villarruel estará invitada a esa actividad, junto con todos los gobernadores, diputados y senadores. Indicó que el proceso de convocatoria continúa abierto y que los expresidentes todavía no fueron incorporados a la lista de invitados.

Las actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, la cárcel de Devoto, Córdoba, Luján y la Universidad Católica Argentina serán organizadas como actos propios del Vaticano. Quirno indicó que en esos compromisos la presencia institucional corresponderá a la Santa Sede y no habrá representantes del Gobierno nacional.

El canciller Pablo Quirno le entregó al papa León XIV una carta firmada por el presidente Javier Milei para invitarlo a visitar la Argentina a finales de 2025

Misas, visitas sociales y traslado a Córdoba

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles. Más tarde se reunirá con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, ubicada en Puerto Madero.

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La jornada continuará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos. El Gobierno evalúa la posibilidad de emitir una cadena nacional durante los días centrales de la visita, aunque Quirno consideró que la relevancia del acontecimiento excede la necesidad de una transmisión institucional de ese tipo.

El martes 10, el vuelo papal partirá desde Buenos Aires a las 7:30 y llegará a Córdoba a las 9:00. Allí, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

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Esa noche, ya de regreso en la Ciudad de Buenos Aires, el Papa encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia de despedida será a las 13:30 en Ezeiza, antes de que León XIV parta hacia Lima. El presidente Milei declaró la visita de interés nacional mediante un decreto de necesidad y urgencia, que estableció feriados el 9 de noviembre en todo el país, el 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el 11 en la provincia de Buenos Aires.

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