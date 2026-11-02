Economía

La recaudación tributaria creció por segundo mes consecutivo por encima de la inflación en octubre

Es un fenómeno que no ocurría desde 2022. Los factores que contribuyeron a que ARCA alcanzara en el décimo mes de 2026 ingresos por $21,6 billones

ARCA afip
La recaudación tributaria hilvanó dos meses consecutivos de crecimiento interanual en valores reales, fenómeno que no ocurría desde 2022, cuando la economía pudo reponerse de los efectos de la crisis sanitaria de los dos años previos
Guardar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en octubre las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,6 billones, un incremento nominal del 33,7% respecto de igual mes del año anterior, unas pocas décimas de punto porcentual por arriba de la variación del promedio de precios de la economía que fue de 33,4% en ese lapso.

En términos reales, registró un crecimiento del 0,2%, e hilvanó dos meses consecutivos de crecimiento interanual, fenómeno que no ocurría desde 2022, cuando la economía pudo reponerse de los efectos de la crisis sanitaria de los dos años previos.

PUBLICIDAD

La mejora de los índices de actividad agregada en agosto y septiembre, luego de la fuerte contracción registrada en julio, junto a las mayores ganancias reales que registran diversos sectores de actividad, en particular de empresas de las áreas energética, minera y de las empresas públicas; la aceleración de las liquidaciones rezagadas de exportaciones de cereales y oleaginosas que permitió incrementar los ingresos por retenciones sobre las exportaciones; y el aumento promedio de los salarios en términos reales en el sector privado, fueron los principales factores que contribuyeron a reforzar los ingresos tributarios.

En Ganancias incidieron positivamente los mayores anticipos de las sociedades y de las personas humanas, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025

El análisis de ARCA destacó que en Ganancias incidieron positivamente para que aumentara 55,1% en los últimos 12 meses:

  • Mayores anticipos de las sociedades y de las personas humanas, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025.
  • Reafectaciones netas positivas en 2026, reflejo de una menor utilización de saldos para cancelar otras obligaciones y mayor cancelación con saldos a favor de otros impuestos.
  • El incremento de retenciones impositivas.

El impuesto a Débitos y Créditos Bancarios (popularmente conocido como “impuesto al cheque”), un tributo que refleja el desempeño de las transacciones de empresas y familias, aportó un aumento de 21,5%,muy por debajo de la tasa de inflación por efecto la elevada base de comparación, por los altos ingresos registrados en octubre 2025, además de la vigencia de las nuevas exenciones incorporadas por el decreto 475 del corriente año.

PUBLICIDAD

En el IVA Impositivo ARCA informó que “Incidieron positivamente en el aumento de 30,5%: menores devoluciones a exportadores”, mientras que incidieron negativamente las mayores reafectaciones netas, resultado de una mayor utilización de saldos de IVA en 2025 para cancelar otras obligaciones respecto de lo que se utilizó en ese mes", junto a mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos.

Pese a la sostenida baja del consumo de combustibles -en parte por ahorros de las familias, pero en gran parte por la renovación del parque automotor en los últimos años, con unidades que se caracterizan por un uso más eficiente por cada 100 km recorridos, y el avance del segmento de los híbridos y eléctricos-, lo ingresado por el impuesto a la transferencia de combustibles se elevó 51,1%, muy por arriba de la tasa de inflación, por las actualizaciones del componente impositivo.

Los ingresos a la Administración Nacional de la Seguridad Social -por aportes personales y contribuciones patronales-, más Monotributo y pagos de moratorias, crecieron en octubre 33,8%,-por sobre la inflación de los pasados 12 meses- en un contexto en el que suben los salarios de los sectores bajo convenio de paritarias y se mantiene la disminución del empleo registrado, y aumento en la utilización de las facilidades de pago.

Lo ingresado por el impuesto a la transferencia de combustibles se elevó 51,1%, muy por arriba de la tasa de inflación, por las actualizaciones del componente impositivo

Recuerda el informe de prensa de ARCA: “Se encuentran vigentes los beneficios establecidos en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador del sector privado incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, y el régimen de Promoción de Empleo Registrado (PER) que otorga la posibilidad de regularizar las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas del sector privado mediante beneficios fiscales y facilidades de pago que varían de acuerdo al tipo de contribuyente o empleador”.

Liquidación residual del agro

Sobre el final de la liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon en octubre operaciones por USD 2.880 millones. El monto representó una disminución de 10% respecto de septiembre y aumento del 48% en comparación con un año antes, cuando el gobierno nacional implementó el Decreto 682/25 que suspendió la aplicación de derechos de exportación por un plazo reducido de tiempo.

Descarga de maíz
Sobre el final de la liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon en octubre operaciones por USD 2.880 millones (Foto: Embrapa)

Destaca Ciara-CEC en el informe mensual: “Octubre se caracterizó por un flujo de ventas y embarques de maíz así como una molienda de soja de exportación sostenida, acompañada por despachos de trigo de la cosecha 2025/26 en una ventana de oportunidad frente al contexto internacional propicio y que, comparado con octubre de 2025, significó un aumento del 157 por ciento”.

En términos de ingresos por retenciones, esas liquidaciones determinaron un salto interanual del 238,4%, debido a:

  • El adelantamiento de derechos en junio y julio de 2025 por la baja de alícuotas, lo que derivó en menores pagos de derechos en los meses posteriores que ahora se compara.
  • El aumento interanual del precio promedio internacional de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero, y de los hidrocarburos.
  • Mayores exportaciones de combustibles y minerales.
  • La suba del tipo de cambio de 6,4%,en contraste con la inflación de 33,4%, debilitó los ingresos en términos reales.

Los datos que surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) mostraron, además, que el acumulado de los primeros 10 meses del año totalizó USD 22.275 millones. Cotejado con el periodo enero-octubre de 2025, significó un ingreso 22% inferior.

Los ingresos por derechos de importación cayeron en valores nominales 9,6% por efecto de la baja de los aranceles y la contracción que mantienen las compras externas en general

En el caso de los derechos de importación, ARCA informó que cayeron 9,6% en valores nominales por efecto de la baja de los aranceles y la contracción que mantienen las compras externas en general.

Ingresos acumulados en 10 meses

En los primeros 10 meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $196 billones. El total implicó un aumento nominal del 29,8% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 2,4% respecto de similar período del año anterior.

La contrapartida de la caída de la recaudación tributaria en términos reales, tanto en los últimos 12 meses como en comparación con la carga que heredó el gobierno de Javier Milei, es la reducción de la presión tributaria, la cual se estima es la menor en 20 años y, consecuentemente, el aumento del ingreso disponible para gasto y ahorro, tanto en las familias como en las empresas.

Transferencias a provincias

En octubre de 2026, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $7,27 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,47 billones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 32,8%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una leve baja en valores reales.

En 22 provincias se registraron aumentos interanuales reales positivos en las transferencias automáticas por coparticipación, mientras que dos anotaron caídas (Iaraf)

En la variación de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) detectó que en 22 provincias se registraron aumentos interanuales reales positivos, mientras que dos anotaron caídas. No obstante, la dispersión fue de dos puntos porcentuales entre Santa Cruz, con la mayor suba (1,6 por ciento), y Buenos Aires, con la mayor caída (0,4 por ciento). Siguieron con mejor desempeño relativo Tierra del Fuego (1,4%), La Pampa, Neuquén, San Luis y Chubut con 1,3 por ciento en cada caso, mientras que disminuyó en Tucumán (0,3 por ciento).

En el acumulado del año a octubre, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $64,9 billones, aumentaron 32,6% nominal, y significaron una pérdida real del 0,6% al descontar la inflación del período.

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción en el acumulado del año, se observa que solo Catamarca registró una variación interanual real positiva, mientras que las 23 jurisdicciones restantes mostraron caídas.

Temas Relacionados

Derechos de exportaciónCoparticipaciónActividad económicaIngresos AnsesCombustiblesGananciasÚltimas noticiasEcomomía-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las acciones argentinas cayeron por sexta rueda seguida, el riesgo país superó los 800 puntos y el BCRA no compró reservas

Wall Street operó sin tendencia, mientras que el petróleo bajó un 8%. El MSCI Merval cedió 3,2%, los ADR descontaron hasta 7% y los bonos perdieron un 1,2% en promedio. El dólar subió a un récord de $1.565 en el Banco Nación y el BCRA no intervino en el mercado

Las acciones argentinas cayeron por sexta rueda seguida, el riesgo país superó los 800 puntos y el BCRA no compró reservas

El riesgo país tocó su nivel más alto en un año: cuáles son las razones detrás de la nueva baja de la deuda argentina

El indicador de JP Morgan superó los 800 puntos básicos, con los bonos bajo presión por la reacción regional, las dudas sobre el financiamiento de 2027 y el menor ritmo de compras oficiales de divisas

El riesgo país tocó su nivel más alto en un año: cuáles son las razones detrás de la nueva baja de la deuda argentina

Perfumes árabes, celulares y juguetes: los productos donde más avanza el contrabando y su millonario costo fiscal

La actualización de un informe de MAP LATAM, presentada este lunes estimó pérdidas fiscales por casi USD 3.000 millones anuales y más de 11.000 empleos formales que no se generan. El estudio analizó 15 sectores de la economía

Perfumes árabes, celulares y juguetes: los productos donde más avanza el contrabando y su millonario costo fiscal

Conflicto en Medio Oriente: la nafta argentina subió casi al ritmo de Europa y más de cinco veces por encima de Brasil

Pese al mecanismo de amortiguación que aplicó YPF, los combustibles en la Argentina aumentaron más que en el resto de América Latina, mientras la demanda de nafta acumula una baja del 2,4% en lo que va del año

Conflicto en Medio Oriente: la nafta argentina subió casi al ritmo de Europa y más de cinco veces por encima de Brasil

La UIF aprobó una norma clave de Inocencia Fiscal II: desde qué monto se pueden pedir más datos por sacar los dólares del colchón

La Unidad de Información Financiera publicó la resolución que determina cómo tienen que actuar bancos y sociedades de bolsa ante los nuevos depósitos. La novedad del nuevo umbral y cómo se aplica

La UIF aprobó una norma clave de Inocencia Fiscal II: desde qué monto se pueden pedir más datos por sacar los dólares del colchón

DEPORTES

Los Pumas 7’s obtuvieron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cómo está Argentina en el medallero

Los Pumas 7’s obtuvieron el bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: cómo está Argentina en el medallero

Las imágenes inéditas y el tierno video que compartió Antonela Roccuzzo para saludar a Thiago Messi en su cumpleaños N° 14

El polémico lugar que un medio inglés le dio a Franco Colapinto en su ranking del GP Ciudad de México de Fórmula 1

Chicago cayó 2-0 ante Chacarita y descendió a la Primera B Metropolitana

Toque de primera y desahogo: así fue el gol de Mastantuono con el que cortó una racha de 52 días sin anotar con la Fiorentina

TELESHOW

Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sorprendió imitando a Cristina Kirchner: el video viral

Morena, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, sorprendió imitando a Cristina Kirchner: el video viral

“Entró llorando”: la conmovedora reacción de Pedro Rosemblat en su boda con Lali Espósito

Así fue la emotiva fiesta de 80 años de Cuky, la madre de José María Muscari: “No lo voy a olvidar nunca más”

Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

Balacera en Costa Rica deja tres muertos, entre ellos un niño de 11 años: una víctima fue atropellada por los sicarios

Balacera en Costa Rica deja tres muertos, entre ellos un niño de 11 años: una víctima fue atropellada por los sicarios

Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

“Nunca se supera su muerte, por eso hay que venir”, salvadoreños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Guatemala explora mecanismos de asistencia militar estadounidense para elevar sus estándares de seguridad marítima

Jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá cuentan desde hoy con una nueva ley de descuentos