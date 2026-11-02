La recaudación tributaria creció por segundo mes consecutivo por encima de la inflación en octubre

La recaudación tributaria hilvanó dos meses consecutivos de crecimiento interanual en valores reales, fenómeno que no ocurría desde 2022, cuando la economía pudo reponerse de los efectos de la crisis sanitaria de los dos años previos

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en octubre las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $21,6 billones, un incremento nominal del 33,7% respecto de igual mes del año anterior, unas pocas décimas de punto porcentual por arriba de la variación del promedio de precios de la economía que fue de 33,4% en ese lapso.

En términos reales, registró un crecimiento del 0,2%, e hilvanó dos meses consecutivos de crecimiento interanual, fenómeno que no ocurría desde 2022, cuando la economía pudo reponerse de los efectos de la crisis sanitaria de los dos años previos.

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La mejora de los índices de actividad agregada en agosto y septiembre, luego de la fuerte contracción registrada en julio, junto a las mayores ganancias reales que registran diversos sectores de actividad, en particular de empresas de las áreas energética, minera y de las empresas públicas; la aceleración de las liquidaciones rezagadas de exportaciones de cereales y oleaginosas que permitió incrementar los ingresos por retenciones sobre las exportaciones; y el aumento promedio de los salarios en términos reales en el sector privado, fueron los principales factores que contribuyeron a reforzar los ingresos tributarios.

En Ganancias incidieron positivamente los mayores anticipos de las sociedades y de las personas humanas, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025

El análisis de ARCA destacó que en Ganancias incidieron positivamente para que aumentara 55,1% en los últimos 12 meses:

Mayores anticipos de las sociedades y de las personas humanas, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025.

Reafectaciones netas positivas en 2026, reflejo de una menor utilización de saldos para cancelar otras obligaciones y mayor cancelación con saldos a favor de otros impuestos.

El incremento de retenciones impositivas.

El impuesto a Débitos y Créditos Bancarios (popularmente conocido como “impuesto al cheque”), un tributo que refleja el desempeño de las transacciones de empresas y familias, aportó un aumento de 21,5%,muy por debajo de la tasa de inflación por efecto la elevada base de comparación, por los altos ingresos registrados en octubre 2025, además de la vigencia de las nuevas exenciones incorporadas por el decreto 475 del corriente año.

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En el IVA Impositivo ARCA informó que “Incidieron positivamente en el aumento de 30,5%: menores devoluciones a exportadores”, mientras que incidieron negativamente las mayores reafectaciones netas, resultado de una mayor utilización de saldos de IVA en 2025 para cancelar otras obligaciones respecto de lo que se utilizó en ese mes", junto a mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos.

Pese a la sostenida baja del consumo de combustibles -en parte por ahorros de las familias, pero en gran parte por la renovación del parque automotor en los últimos años, con unidades que se caracterizan por un uso más eficiente por cada 100 km recorridos, y el avance del segmento de los híbridos y eléctricos-, lo ingresado por el impuesto a la transferencia de combustibles se elevó 51,1%, muy por arriba de la tasa de inflación, por las actualizaciones del componente impositivo.

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Los ingresos a la Administración Nacional de la Seguridad Social -por aportes personales y contribuciones patronales-, más Monotributo y pagos de moratorias, crecieron en octubre 33,8%,-por sobre la inflación de los pasados 12 meses- en un contexto en el que suben los salarios de los sectores bajo convenio de paritarias y se mantiene la disminución del empleo registrado, y aumento en la utilización de las facilidades de pago.

Lo ingresado por el impuesto a la transferencia de combustibles se elevó 51,1%, muy por arriba de la tasa de inflación, por las actualizaciones del componente impositivo

Recuerda el informe de prensa de ARCA: “Se encuentran vigentes los beneficios establecidos en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador del sector privado incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, y el régimen de Promoción de Empleo Registrado (PER) que otorga la posibilidad de regularizar las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas del sector privado mediante beneficios fiscales y facilidades de pago que varían de acuerdo al tipo de contribuyente o empleador”.

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Liquidación residual del agro

Sobre el final de la liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon en octubre operaciones por USD 2.880 millones. El monto representó una disminución de 10% respecto de septiembre y aumento del 48% en comparación con un año antes, cuando el gobierno nacional implementó el Decreto 682/25 que suspendió la aplicación de derechos de exportación por un plazo reducido de tiempo.

Sobre el final de la liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon en octubre operaciones por USD 2.880 millones (Foto: Embrapa)

Destaca Ciara-CEC en el informe mensual: “Octubre se caracterizó por un flujo de ventas y embarques de maíz así como una molienda de soja de exportación sostenida, acompañada por despachos de trigo de la cosecha 2025/26 en una ventana de oportunidad frente al contexto internacional propicio y que, comparado con octubre de 2025, significó un aumento del 157 por ciento”.

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En términos de ingresos por retenciones, esas liquidaciones determinaron un salto interanual del 238,4%, debido a:

El adelantamiento de derechos en junio y julio de 2025 por la baja de alícuotas, lo que derivó en menores pagos de derechos en los meses posteriores que ahora se compara.

El aumento interanual del precio promedio internacional de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero, y de los hidrocarburos.

Mayores exportaciones de combustibles y minerales .

La suba del tipo de cambio de 6,4%,en contraste con la inflación de 33,4%, debilitó los ingresos en términos reales.

Los datos que surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC) mostraron, además, que el acumulado de los primeros 10 meses del año totalizó USD 22.275 millones. Cotejado con el periodo enero-octubre de 2025, significó un ingreso 22% inferior.

Los ingresos por derechos de importación cayeron en valores nominales 9,6% por efecto de la baja de los aranceles y la contracción que mantienen las compras externas en general

En el caso de los derechos de importación, ARCA informó que cayeron 9,6% en valores nominales por efecto de la baja de los aranceles y la contracción que mantienen las compras externas en general.

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Ingresos acumulados en 10 meses

En los primeros 10 meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $196 billones. El total implicó un aumento nominal del 29,8% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 2,4% respecto de similar período del año anterior.

La contrapartida de la caída de la recaudación tributaria en términos reales, tanto en los últimos 12 meses como en comparación con la carga que heredó el gobierno de Javier Milei, es la reducción de la presión tributaria, la cual se estima es la menor en 20 años y, consecuentemente, el aumento del ingreso disponible para gasto y ahorro, tanto en las familias como en las empresas.

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Transferencias a provincias

En octubre de 2026, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias más CABA $7,27 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,47 billones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 32,8%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una leve baja en valores reales.

En 22 provincias se registraron aumentos interanuales reales positivos en las transferencias automáticas por coparticipación, mientras que dos anotaron caídas (Iaraf)

En la variación de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) detectó que en 22 provincias se registraron aumentos interanuales reales positivos, mientras que dos anotaron caídas. No obstante, la dispersión fue de dos puntos porcentuales entre Santa Cruz, con la mayor suba (1,6 por ciento), y Buenos Aires, con la mayor caída (0,4 por ciento). Siguieron con mejor desempeño relativo Tierra del Fuego (1,4%), La Pampa, Neuquén, San Luis y Chubut con 1,3 por ciento en cada caso, mientras que disminuyó en Tucumán (0,3 por ciento).

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En el acumulado del año a octubre, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $64,9 billones, aumentaron 32,6% nominal, y significaron una pérdida real del 0,6% al descontar la inflación del período.

Al analizar la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción en el acumulado del año, se observa que solo Catamarca registró una variación interanual real positiva, mientras que las 23 jurisdicciones restantes mostraron caídas.