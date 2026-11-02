El riesgo país tocó su nivel más alto en un año: cuáles son las razones detrás de la nueva baja de la deuda argentina

El riesgo país alcanzó su nivel más alto desde las elecciones legislativas de octubre de 2025.

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El riesgo país argentino superó los 800 puntos básicos y alcanzó su mayor nivel desde octubre de 2025, cuando se celebraron las elecciones legislativas, luego de varios días de presión sobre los activos locales, en un contexto que combinó la incertidumbre sobre el escenario electoral, las señales del mercado cambiario y las dudas alrededor de la deuda argentina.

El escenario externo elevó la aversión al riesgo en las últimas semanas. Las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantuvieron en niveles altos, el petróleo registró subas y persistieron las presiones inflacionarias globales. En América Latina, el balotaje de Brasil añadió tensión, mientras que Estados Unidos se prepara para las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre.

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Ese contexto suele afectar con mayor intensidad a los mercados emergentes. La Argentina enfrenta además una prima adicional por sus antecedentes de cesaciones de pagos, cambios en las reglas de juego, devaluaciones y crisis económicas recurrentes.

Sobre ese marco externo se acumulan los interrogantes locales. Los inversores evalúan la capacidad del Gobierno para reforzar las reservas internacionales y atender los abultados vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027, además de los pagos comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También pesan la percepción de atraso cambiario frente a la inflación, la necesidad de sostener tasas elevadas en pesos para moderar una inflación todavía alta y una economía que atraviesa una recesión técnica.

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Para PPI, los 800 puntos básicos pasan a ser una referencia para el mercado, pero no garantizan un cambio de tendencia y agregó que una recuperación sostenida requerirá que “empiecen a despejarse las dudas que pesan sobre la deuda argentina”.

La elección brasileña sumó una fuente de tensión para los bonos y las acciones locales en los últimos días. PPI sostuvo que esta semana habrá que seguir “la reacción del real y la continuidad de las compras del BCRA”, dos variables que quedaron bajo la mirada de los inversores después de la presión cambiaria que llegó desde el país vecino.

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Sergio González, Head de la Oficina de Inversiones de Cohen, aseguró que “el riesgo país argentino alcanzó su mayor nivel en un año. El mercado espera conocer el equipo económico de Brasil y su orientación fiscal. El financiamiento en dólares de 2027 sigue sin definirse, pese a las compras de reservas. La Fed mantuvo la tasa, pero los futuros anticipan una posible suba en diciembre. La estrategia prioriza el tramo corto en dólares y la cobertura CER en pesos”.

Brasil sumó presión en los últimos días

El diagnóstico de GMA Capital separó los factores globales de los propios de Argentina. Según sus cálculos, el componente global, medido a través del índice EMBI, explicaría 209 puntos básicos del riesgo país, mientras que el componente idiosincrático aportaría 568 puntos básicos.

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“La descomposición resulta elocuente”, indicó GMA Capital. Para la firma, el riesgo externo se ubicó incluso por debajo de los niveles que habían predominado durante 2025, mientras que la mayor presión provino de los interrogantes locales.

El informe remarcó que la corrección de los activos argentinos se produjo a pesar de que el tipo de cambio se mantuvo relativamente estable. “Por ahora, el ajuste se concentra en la ampliación del canje y los mayores spreads soberanos”, afirmó GMA Capital, en referencia al aumento de la prima que exigen los inversores para mantener deuda argentina.

Esa dinámica contrastó con las presiones que atravesó el mercado brasileño tras los comicios presidenciales que derivaron en el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva. La sociedad de bolsa consideró “especialmente llamativa” la divergencia entre el comportamiento del dólar local y los movimientos cambiarios que llegaron desde Brasil.

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El mercado ya incorpora el horizonte electoral de 2027

Las cotizaciones de los bonos reflejan una atención creciente sobre las elecciones presidenciales de 2027. GMA Capital sostuvo que “parte de la explicación parece estar en el horizonte electoral de 2027, que comienza a ganar peso en las cotizaciones”.

El análisis vinculó esa percepción con el Índice de Confianza en el Gobierno. Aunque el indicador subió 0,9% en octubre, continúa en niveles débiles, según la firma. Sus estimaciones asocian esos valores con “una probabilidad de reelección de Javier Milei del 39,1%”.

Un reporte de StoneX también atribuyó el deterioro de los activos a la política interna. La entidad sostuvo que la suba del indicador elaborado por JP Morgan demuestra que “el castigo es enteramente local, ligado más a la incertidumbre electoral de 2027 que al programa financiero”.

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“A un año de las elecciones la divergencia entre el riesgo país de Argentina con el de la región parece ser más por la evolución de la economía que por el riesgo electoral. El riesgo electoral, cuando todavía no se conocen ni los candidatos, en caso de estar, sería marginal”, sumó el analista financiero Christian Buteler, sumando una mirada alternativa al fenómeno alcista.

Las compras del Banco Central se frenaron tras un octubre de fuerte acumulación

El frente cambiario agregó otra variable a la evaluación de los inversores. Invecq informó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló compras por USD 1.396 millones durante octubre, una cifra que definió como poco habitual para esa época del año.

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No obstante, el ritmo de acumulación se interrumpió en los últimos días. “El BCRA permaneció tres jornadas consecutivas sin realizar compras netas en el mercado oficial”, señaló Invecq. Este lunes, la autoridad monetaria evitó intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para adquirir divisas, frente a una suba del dólar mayorista, que tocó su mayor nivel nominal.

Parte de la intervención se trasladó al Tesoro. Según la consultora, el organismo vendió USD 100 millones durante la primera rueda y recompró USD 44 millones en la segunda. La evolución de esas operaciones será uno de los datos que seguirá el mercado, junto con la reacción del real brasileño y la capacidad del Banco Central para retomar las compras.

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PPI también incluyó entre los factores externos las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para el martes. La firma advirtió que ese resultado puede mover “simultáneamente las tasas de los Treasuries, el dólar y el apetito por emergentes”, variables que pueden incidir sobre la demanda de deuda argentina.