Satisfacción en el Vaticano: Javier Milei convocó a la clase política a la recepción oficial a León XIV en el Palacio Libertad

León XIV y Javier Milei durante su audiencia privada en el Vaticano

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(Enviado a Roma, Italia) Un gesto político de Javier Milei causó una profunda satisfacción en el Vaticano: decidió invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gobierno porteño, a los 23 gobernadores y a todos los legisladores nacionales a la recepción oficial que protagonizará en honor a León XIV en el Palacio Libertad.

Al comienzo de las conversaciones protocolares entre Balcarce 50 y el Vaticano, Villarruel y la mayoría de los diputados y senadores no aparecían como invitados a la recepción presidencial que se ofrecería al Papa en el Palacio Libertad.

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En este contexto, la vicepresidenta Villarruel solicitó una audiencia con León XIV en la Nunciatura de Buenos Aires, que el Vaticano no había descartado.

La Casa Rosada tiene como estrategia mediática cancelar a la vicepresidenta por sus diferencias con Milei, y la prueba de esa metodología política se observó sin eufemismos durante la transmisión de la última Asamblea Legislativa.

Victoria Villaruel durante una misa en la Catedral de Buenos Aires, (Argentina)

El Papa llega a la Argentina para cumplir con el legado de Francisco, que siempre promovió una sociedad unida al margen de las diferencias políticas y ideológicas.

Milei asumió ese mandato de León XIV, y pese a su enfrentamiento perpetuo con Villarruel, abrió la mano y ordenó que se enviara la invitación a la Presidencia del Senado.

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El 8 de noviembre, a las 18.30, el Palacio Libertad será escenario de una recepción inédita para la Argentina: León XIV podrá dialogar con toda la clase política, en un acontecimiento histórico que Francisco soñó -una y otra vez- cuando vivía en Santa Marta.

Javier Milei y León XIV durante su encuentro oficial en el Vaticano

Además de la recepción oficial en el Palacio Libertad, León XIV tiene una apretada agenda que se extiende por la Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba.

El Papa visitará al Cottolengo Don Orione, dará misas en Palermo, Luján y la ciudad de Córdoba, se encontrará con sindicalistas, empresarios y líderes sociales, y protagonizará una Vigilia de Oración con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

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León XIV tendrá muchísima actividad pastoral en contraste con una visita oficial a la Casa Rosada y un evento protocolar con el establishment argentino en el Palacio Libertad (ex CCK).

La agenda papal y el discurso que se aguarda que Milei pronunciará en el Palacio de la Libertad exhibirán las distintas miradas que tienen sobre el papel del Estado, la educación, la pobreza y los planes de ajuste.

Es posible conocer y entender qué piensa León XIV sobre estos asuntos claves de la Argentina, si se lee con detenimiento lo que escribió en su exhortación apostólica Dilexi te.

El contraste de los argumentos religiosos y seculares del Papa con la mirada ideológica de Milei es inmediato:

-“Más allá de los datos —que a veces son “interpretados” en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave—, la realidad general es bastante clara:«Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que “nacen nuevas pobrezas”.

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-“Dirigiéndose a algunos educadores, el papa Francisco recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana:«La vuestra es una misión llena de obstáculos pero también de alegrías. […] Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar».En este sentido, desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad".

“Resulta que «en el vigente modelo “exitista” y “privatista” no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. La pregunta recurrente es siempre la misma: ¿los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad.Si no nos detenemos a tomar las cosas en serio continuaremos así, de manera explícita o disimulada, legitimando «el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo".

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Dilexi te será eje de las misas de León XIV, así como Magnifica humanitas, su primera encíclica sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad moderna.

El papa León XIV llegará a Aeroparque desde Montevideo, primera escala en su gira por América Latina

La primera escala de León XIV es en Uruguay, y luego llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas.

El protocolo vaticano asumía que Milei esperaría en la pista, pero un pedido desde la Cancillería chamuscó la formalidad papal: cuando León XIV aterrizara en Buenos Aires, Milei pretendía saludarlo dentro del avión, bajar por las escalerillas junto a él, y luego recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada.

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Pablo Quirno desmintió esta información. No “ha habido pedido formal para que el Presidente suba al avión al arribo del Santo Padre”, escribió el canciller en su cuenta oficial de X.

Pero el pedido existió y la respuesta fue el silencio. Una práctica de la diplomacia vaticana que se utiliza para decir que no.

Como Yamandú Orsi en Montevideo y Keiko Fujimori en Lima, Milei recibirá a León XIV al pie del avión de Aerolíneas Argentinas, que aterrizará el 8 de noviembre en Aeroparque.