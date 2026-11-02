Balacera en Costa Rica deja tres muertos, entre ellos un niño de 11 años: una víctima fue atropellada por los sicarios

Dereck López Moya se encontraba jugando en las cercanías de su vivienda cuando fue alcanzado por los disparos.

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Una violenta balacera registrada en Paraíso de Cartago, Costa Rica, dejó tres personas fallecidas, entre ellas un niño de 11 años.

El ataque ocurrió la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, aproximadamente a la 1:55 p. m., en la comunidad de Llanos de Santa Lucía, cuando varios sujetos armados llegaron en un vehículo y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública.

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Inicialmente, las autoridades reportaron dos fallecidos, un hombre que murió en el sitio y un menor que perdió la vida mientras era trasladado hacia el centro médico. Sin embargo, en las últimas hora se reportó el fallecimiento de un tercer hombre que murió producto de las lesiones sufridas durante el ataque.

La nueva víctima fue identificada preliminarmente como “Jean Carlo”, quien sería el hombre que aparece en una grabación de seguridad siendo atropellado por el vehículo utilizado por los atacantes.

Las imágenes muestran cómo el automóvil pasa por encima de una de sus piernas, mientras el afectado intenta desplazarse para evitar que las llantas alcancen su cabeza. Posteriormente, los agresores continúan con el ataque.

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El fallecimiento fue reportado mientras el hombre recibía atención en el Hospital Max Peralta, aunque todavía no se ha divulgado oficialmente su identidad completa.

Cámaras de seguridad capturaron momento en que los sicarios empiezan a disparar y pasan por encima de una de las víctimas con el vehículo.

Un niño murió mientras jugaba cerca de su casa

Una de las víctimas fue identificada como Dereck López Moya, de 11 años, estudiante de la Escuela Santa Lucía, quien presuntamente se encontraba jugando con su bicicleta cuando quedó atrapado en medio del tiroteo.

El menor fue trasladado de emergencia en un vehículo particular hacia el Hospital Max Peralta. Sin embargo, falleció antes de recibir atención hospitalaria, según los reportes de las autoridades.

La institución educativa lamentó su fallecimiento y publicó un mensaje de solidaridad dirigido a sus familiares.

“Nos solidarizamos con su familia y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este momento de inmenso dolor”, expresó la escuela.

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Mientras tanto, otro de los fallecidos fue identificado preliminarmente como Christopher Quirós Vega, de 33 años, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

La escuela del menor expresó su solidaridad con la familia y allegados.

Cinco sospechosos detenidos

Tras el ataque, la Fuerza Pública desplegó un operativo que permitió ubicar un vehículo en las inmediaciones del cementerio de Paraíso, donde viajaban cinco personas: cuatro hombres y una mujer.

El comandante policial José Pérez explicó que los ocupantes fueron detenidos por su presunta participación en el tiroteo.

“Se logró ubicar alrededor del cementerio de Paraíso un vehículo con cinco ocupantes, que posiblemente participaron en el homicidio”, indicó Pérez.

Los sospechosos y el automóvil quedaron a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de determinar las responsabilidades individuales y esclarecer el móvil del ataque.

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Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Fuerza Pública tras la localización de un vehículo sospechoso en las inmediaciones del cementerio de Paraíso.

Investigan posible relación con otros homicidios

La balacera ocurrió pocas horas después de otro hecho violento registrado en Santa Gertrudis de El Guarco, también en Cartago, donde dos hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada del domingo.

Las autoridades investigan las circunstancias de ambos sucesos y no han establecido públicamente una relación definitiva entre ellos.

En el caso de Llanos de Santa Lucía, las grabaciones de seguridad forman parte de los elementos que podrían ayudar a reconstruir los movimientos de los atacantes.

La policía judicial continúa con las diligencias para determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue su motivación.