Costa Rica

Balacera en Costa Rica deja tres muertos, entre ellos un niño de 11 años: una víctima fue atropellada por los sicarios

El ataque armado ocurrió en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. La tercera víctima falleció mientras recibía atención médica y cinco personas fueron detenidas como sospechosas de participar en los hechos

Dereck López Moya se encontraba jugando en las cercanías de su vivienda cuando fue alcanzado por los disparos.
Dereck López Moya se encontraba jugando en las cercanías de su vivienda cuando fue alcanzado por los disparos.
Guardar

Una violenta balacera registrada en Paraíso de Cartago, Costa Rica, dejó tres personas fallecidas, entre ellas un niño de 11 años.

El ataque ocurrió la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, aproximadamente a la 1:55 p. m., en la comunidad de Llanos de Santa Lucía, cuando varios sujetos armados llegaron en un vehículo y dispararon contra personas que se encontraban en la vía pública.

PUBLICIDAD

Inicialmente, las autoridades reportaron dos fallecidos, un hombre que murió en el sitio y un menor que perdió la vida mientras era trasladado hacia el centro médico. Sin embargo, en las últimas hora se reportó el fallecimiento de un tercer hombre que murió producto de las lesiones sufridas durante el ataque.

La nueva víctima fue identificada preliminarmente como “Jean Carlo”, quien sería el hombre que aparece en una grabación de seguridad siendo atropellado por el vehículo utilizado por los atacantes.

Las imágenes muestran cómo el automóvil pasa por encima de una de sus piernas, mientras el afectado intenta desplazarse para evitar que las llantas alcancen su cabeza. Posteriormente, los agresores continúan con el ataque.

PUBLICIDAD

El fallecimiento fue reportado mientras el hombre recibía atención en el Hospital Max Peralta, aunque todavía no se ha divulgado oficialmente su identidad completa.

Cámaras de seguridad capturaron momento en que los sicarios empiezan a disparar y pasan por encima de una de las víctimas con el vehículo.

Un niño murió mientras jugaba cerca de su casa

Una de las víctimas fue identificada como Dereck López Moya, de 11 años, estudiante de la Escuela Santa Lucía, quien presuntamente se encontraba jugando con su bicicleta cuando quedó atrapado en medio del tiroteo.

El menor fue trasladado de emergencia en un vehículo particular hacia el Hospital Max Peralta. Sin embargo, falleció antes de recibir atención hospitalaria, según los reportes de las autoridades.

La institución educativa lamentó su fallecimiento y publicó un mensaje de solidaridad dirigido a sus familiares.

“Nos solidarizamos con su familia y seres queridos, elevando nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este momento de inmenso dolor”, expresó la escuela.

Mientras tanto, otro de los fallecidos fue identificado preliminarmente como Christopher Quirós Vega, de 33 años, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.

La escuela del menor expresó su solidaridad con la familia y allegados.
La escuela del menor expresó su solidaridad con la familia y allegados.

Cinco sospechosos detenidos

Tras el ataque, la Fuerza Pública desplegó un operativo que permitió ubicar un vehículo en las inmediaciones del cementerio de Paraíso, donde viajaban cinco personas: cuatro hombres y una mujer.

El comandante policial José Pérez explicó que los ocupantes fueron detenidos por su presunta participación en el tiroteo.

“Se logró ubicar alrededor del cementerio de Paraíso un vehículo con cinco ocupantes, que posiblemente participaron en el homicidio”, indicó Pérez.

Los sospechosos y el automóvil quedaron a disposición del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de determinar las responsabilidades individuales y esclarecer el móvil del ataque.

Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Fuerza Pública tras la localización de un vehículo sospechoso en las inmediaciones del cementerio de Paraíso.
Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos por la Fuerza Pública tras la localización de un vehículo sospechoso en las inmediaciones del cementerio de Paraíso.

Investigan posible relación con otros homicidios

La balacera ocurrió pocas horas después de otro hecho violento registrado en Santa Gertrudis de El Guarco, también en Cartago, donde dos hombres fueron asesinados a balazos durante la madrugada del domingo.

Las autoridades investigan las circunstancias de ambos sucesos y no han establecido públicamente una relación definitiva entre ellos.

En el caso de Llanos de Santa Lucía, las grabaciones de seguridad forman parte de los elementos que podrían ayudar a reconstruir los movimientos de los atacantes.

La policía judicial continúa con las diligencias para determinar quiénes participaron en el ataque y cuál fue su motivación.

Temas Relacionados

Costa RicabalaceraParaísoniño de 11 añossicariosLlanos de Santa Lucía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidenta de Costa Rica llegó a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

El aterrizaje de Laura Fernández inicia la recepción de mandatarios extranjeros en la capital española, donde varios líderes regionales debatirán acuerdos de cooperación mientras se aguarda la confirmación de otros dirigentes clave

Presidenta de Costa Rica llegó a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

Ocho mil estudiantes de Costa Rica recibieron capacitación para prevenir el ciberacoso, el grooming y otros peligros de internet

La iniciativa llegó a 32 escuelas públicas de cinco regiones del país y enseñó a niños de cuarto, quinto y sexto grado a reconocer amenazas digitales, utilizar responsablemente la inteligencia artificial y proteger su información en línea.

Ocho mil estudiantes de Costa Rica recibieron capacitación para prevenir el ciberacoso, el grooming y otros peligros de internet

Corales costarricenses registran blanqueamiento por las altas temperaturas vinculadas a El Niño

El aumento de la temperatura del agua puede afectar la relación entre los corales y las zooxantelas, algas que les suministran más del 90% de sus nutrientes; si el calor persiste, los organismos pierden coloración y se debilitan.

Corales costarricenses registran blanqueamiento por las altas temperaturas vinculadas a El Niño

Dos financistas del Movimiento Libertario son investigados por aportes electorales en Costa Rica

El TSE llevó el caso a la vía judicial tras detectar dudas sobre el origen y la trazabilidad de fondos reportados en la campaña de 2022.

Dos financistas del Movimiento Libertario son investigados por aportes electorales en Costa Rica

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas

Los operativos realizados entre el 27 y el 30 de octubre detectaron bienes sin respaldo tributario, documentación de compra legal ni las etiquetas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud

La Policía de Control Fiscal decomisa cerca de 156,000 productos de contrabando en Puntarenas

TECNO

Tu PC solo utiliza la DRAM un 5% del tiempo y, según Sam Altman, eso es un desastre para la IA

Tu PC solo utiliza la DRAM un 5% del tiempo y, según Sam Altman, eso es un desastre para la IA

Un modelo de IA puede generar panoramas turísticos realistas a partir de simples descripciones de texto: de qué se trata

Venden copias físicas de Zelda: Ocarina of Time para Switch 2 antes de su estreno oficial

Cómo se verían Las Guerreras K-pop como dioses de la destrucción de Dragon Ball Super

“ChatGPT ya es más poderoso que cualquier ser humano”, Sam Altman, CEO de OpenAI, sobre el alcance de la IA

ENTRETENIMIENTO

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

“Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha” llega a los cines el 19 de noviembre

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”

MUNDO

Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad

Detuvieron en Serbia al propietario del Alta Bank tras el colapso financiero de la entidad

Rusia bombardeó una escuela en Ucrania donde se distribuía ayuda humanitaria: al menos 24 muertos

El petróleo se desploma más de un 7% ante el optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La estrategia detrás de la remontada de Lula en Brasil: las claves que reveló su asesor

Sigue la tensión en Polonia: el primer ministro exigió al presidente que confirme a los jueces designados por el Parlamento