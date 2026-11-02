El Salvador

“Nunca se supera su muerte, por eso hay que venir”, salvadoreños recuerdan a sus seres queridos en el Día de los Difuntos

Cientos de campos santos de El Salvador reciben a miles de salvadoreños que acuden a decorar las tumbas de sus seres queridos ya fallecidos, parte de una tradición y una muestra de afecto después de la muerte

Día de los difuntos en El Salvador - Salvadoreños enfloran a seres queridos en El Salvador
Don Armando llegó a las 5:00 de la mañana a preparar ramos de flores artificiales de $1.00 en las afueras del Cementerio La Bermeja, uno de los campos santos más visitados en El Salvador por formar parte de la capital. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Día de los difuntos en El Salvador - Salvadoreños enfloran a seres queridos en El Salvador
El Día de los Difuntos se celebra en diversos países de la región de América Latina como un día especial para celebrar la memoria de los seres queridos que partieron de esta tierra. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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A los pies del volcán de San Salvador, un hombre toma una fotografía de la tumba de su ser querido. Llegó a tempranas horas para tomarse el tiempo de adornar tranquilamente. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Francisca se sienta a la par de la tumba de su esposo, Oscar Contreras, quien falleció por Covid19 en 2020. El día que le informaron de su deceso, después de estar hospitalizado, lo recuerda como uno de los más difíciles de su vida . (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Oscar padecía diabetes y el virus empeoró su situación de salud. "Nunca se supera su muerte" asegura Francisca, quien pasó 40 años acompañada de su esposo. Llegar a enflorarlo y poner de fondo las canciones de Sonia López (las favoritas de Oscar) es la última forma de guardar su memoria. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El área del cementerio donde se sepultaron a los fallecidos en la época de la pandemia, resulta ser uno de los encuentros más esperados, puesto que por las medidas de distanciamiento y seguridad, los familiares no pudieron estar cerca del entierro. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Ana Lilian también perdió a su esposo durante la pandemia. "Fue por nada" asegura, ya que su pareja fue al hospital porque tenía bajos los niveles de potasio, pero, en el hospital fue ingresado y, pocos días después, le informaron que falleció por Covid19, según el reporte médico. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Esperanza de Alvarado también tiene a su esposo sepultado en el área de fallecidos durante la pandemia. Pero, ella sí pudo ver pareja luego de su muerte. Dice que fue una mañana cualquiera, él estaba enfermo pero no sabían que era el Covid19. Ella preparaba su té, mientras él se bañaba y, luego de un momento separados lo encontró postrado en la cama muerto. Ella no asoció el virus, hasta el diagnóstico médico posterior a la muerte de su esposo. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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"Lo recuerdo como un hombre bueno, amoroso. Creo que él, como todos los que están acá, merecen un honor especial por la época que murieron" comenta Esperanza sobre su esposo y el espacio para los fallecidos por Covid19. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Las afueras de los cementerios suelen ofrecer una gran variedad de ramos naturales y artificiales. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Hay fechas que se juntan con la festividad, como la hija de Vilma. Cada 2 de noviembre adorna de forma colorida a su hija, quien cumple años en esta misma fecha. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Helia (a la derecha) coloca unas flores a la tumba de su hermana, quien padecía diabetes y el covid19 agravó su situación de salud hasta fallecer también por la misma causa. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Los pequeños sienten la curiosidad de las decoraciones de las tumbas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El día de los fieles difuntos resulta una festividad que fusiona antiguas raíces prehispánicas con el catolicismo colonial. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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La fecha celebra el legado, la historia y la presencia viva de quienes ya partieron.(Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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En el cementerio Las Parcelas, hay nichos a los que es más difícil acceder y enflorar por su ubicación en vertical. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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Estos espacios forman un espacio de reflexión entre las vivencias diarias y lo efímera que puede ser la llegada de la muerte de un ser querido. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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