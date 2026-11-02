Una pieza metálica provocó el descarrilamiento del tren en Río Turbio: investigan cómo llegó a las vías

La formación transportaba 600 toneladas de carbón hacia Punta Loyola cuando la locomotora volcó junto con tres vagones.

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Una pieza metálica hallada en las vías aparece como un elemento compatible con el inicio del descarrilamiento del tren de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) ocurrido el 7 de octubre de 2026 cerca de la estación Ingeniero Cappa, en Santa Cruz. Así lo indica el resultado de las pericias y ahora la causa en trámite deberá establecer cómo llegó ese objeto al tendido ferroviario y si fue colocado de manera deliberada.

Según un comunicado de la empresa, el componente no corresponde a la infraestructura ferroviaria ni al material rodante que estaba en uso, y podría pertenecer a una locomotora antigua. Las marcas detectadas en la pieza, el riel y una rueda de la máquina presentan coincidencias que, para los peritos, permiten vincular el objeto con el comienzo del accidente.

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La formación transportaba 600 toneladas de carbón desde Río Turbio hacia el puerto de Punta Loyola cuando la locomotora unidad 005 volcó junto con tres vagones. Los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos, pero la salida de servicio de la única máquina operativa de la compañía interrumpió el traslado ferroviario del mineral.

YCRT informó que tomó conocimiento de los informes elaborados por la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, a pedido de la Fiscalía que interviene en la causa. La empresa estatal participa como querellante y anticipó que aportará la información requerida durante la investigación.

Los especialistas revisaron el tramo previo al punto donde la locomotora abandonó los rieles y no detectaron faltantes de eclisas, tornillos o tirafondos. Tampoco encontraron deformaciones en la posición de los rieles, mientras que el cambio de vía estaba en buenas condiciones de conservación.

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Ese relevamiento descartó, hasta el momento, que el hecho se hubiera originado en una falla visible de los elementos que sostienen y unen la vía. La incógnita central quedó concentrada en el componente metálico localizado en el sector donde comenzó el desvío de la formación.

Una pieza metálica ajena a la formación en uso presenta marcas compatibles con el inicio del descarrilamiento del tren de YCRT.

Horas después del accidente, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recorrió la zona junto con el equipo técnico que trabajó por orden de la Justicia Federal. Tras esa visita, sostuvo que la información inicial respaldaba la sospecha de una acción intencional, aunque el expediente judicial todavía no concluyó.

“Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, afirmó Vidal en declaraciones difundidas por medios locales. También pidió que la investigación identifique a los responsables y avance “hasta las últimas consecuencias”.

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Pablo Gordillo, interventor de YCRT designado por el Gobierno nacional, había señalado que las pericias aún no estaban terminadas, pero que la orientación de los análisis coincidía con la hipótesis de una maniobra intencional. El funcionario indicó que la revisión posterior al accidente no halló una rotura o apertura de la vía que explicara el vuelco.

El conductor de la formación había informado que el tendido “se abrió” durante el incidente. Sin embargo, Gordillo sostuvo que la inspección posterior contradijo ese relato: “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”.

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La pieza fue encontrada a unos 20 metros del lugar donde cayó la locomotora, según la reconstrucción inicial. Por su antigüedad y características, las autoridades de la empresa consideraron inicialmente que no podía haberse desprendido del convoy ni haber llegado al sitio de manera accidental.

El objeto y las señales registradas sobre los componentes ferroviarios serán incorporados dentro de la causa para determinar si tuvieron una incidencia directa en el siniestro. La investigación también deberá precisar quién pudo haberlo dejado en el tendido, una cuestión que YCRT ubicó bajo competencia del Ministerio Público Fiscal.

El descarrilamiento ocurrió alrededor de las 7:45, en el kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio. La locomotora había partido con cerca de 37 vagones y circulaba hacia el punto de embarque de Punta Loyola, desde donde se proyectaba la salida del carbón.

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La máquina había permanecido detenida durante seis meses antes de volver a operar, tras casi dos meses de tareas realizadas por operarios de la empresa. Su inhabilitación posterior al accidente paraliza el transporte del mineral por un período estimado de entre tres y cuatro meses.

Gordillo calculó en USD 10 millones la pérdida asociada a la interrupción del servicio ferroviario. “Me pararon todo”, resumió el interventor al describir el impacto de la inmovilización de la locomotora.

La compañía tiene vigente un contrato por 210.000 toneladas de carbón, un volumen equivalente a unos 30 viajes entre Río Turbio y el área de embarque. La suspensión del traslado genera demoras en los compromisos comerciales que la empresa buscaba cumplir con esa operación.

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La investigación se desarrolla mientras YCRT atraviesa un proceso de transformación societaria iniciado tras su inclusión, en 2024, entre las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. A comienzos de 2026, el Gobierno nacional dispuso su conversión en sociedad anónima bajo la denominación Carboeléctrica Río Turbio.

La firma cuenta con 1.978 empleados y recibe del Estado nacional el 92% de su financiamiento. El esquema para incorporar capital privado todavía no fue definido y depende de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, dirigida por Diego Chaher.

YCRT presentó una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a través de su área de Asuntos Jurídicos. También solicitó un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para determinar las causas técnicas del accidente y la eventual relación entre la pieza hallada y el descarrilamiento.

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