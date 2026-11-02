Janones, “el general de Lula”, se reunió con Cristina Kirchner y Sergio Massa: la experiencia de Brasil, la unidad y el frente anti-Milei, en la agenda

Guardar

Cristina Kirchner y Sergio Massa se reunieron hoy con el diputado brasileño André Janones, conocido como “el general de Lula”, a los estrategas Chico Kertész y Rafael Marroquim. Ambos encuentros pusieron puso en el centro la experiencia de la campaña brasileña y el armado de un frente opositor a Javier Milei con la mirada en 2027.

De izquierda a derecha: Chico Kertész, Sergio Massa, André Janones y Rafael Marroquim

Los tres referentes brasileño se entrevistaron con la titular del PJ en su casa de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la causa Vialidad; y con el ex candidato presidencial del peronismo en sus oficinas de la Avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Retiro, según pudo confirmar Infobae.

PUBLICIDAD

Con Massa, repasaron el trabajo para ordenar al peronismo, promover acuerdos con otros espacios y sumar a los jóvenes a la actividad política.

Lula alza la mano del "general" Janones, después de la victoria en la segunda vuelta

Janones, diputado federal por Minas Gerais, fue uno de los responsables de la organización digital que acompañó la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Kertész y Marroquim integraron el equipo de comunicación que trabajó en la estrategia electoral del mandatario.

La delegación brasileña ya había tenido contactos con Massa durante la campaña de 2023. En esta oportunidad, el intercambio estuvo enfocado en los recursos políticos, territoriales y de comunicación que permitieron revertir el resultado de la primera vuelta brasileña.

PUBLICIDAD

Massa planteó, a su vez, los desafíos de la oposición argentina de cara al 2027 y la necesidad de reforzar la unidad en un frente contra el gobierno de Javier Milei. Su objetivo es avanzar en la conformación de una coalición amplia que reúna a las distintas vertientes del justicialismo y a dirigentes de otras fuerzas.

El equipo del Partido de los Trabajadores primero se entrevistó con Massa y, luego, se dirigieron al departamento que la ex presidente tiene en el barrio porteño de San Telmo.

Janones organizó una red de más de diez millones de simpatizantes de Lula

Massa, junto a los integrantes del equipo de campaña de Lula da Silva que participaron de la remontada electoral en Brasil

El diputado brasileño ganó visibilidad por la creación del denominado “Ejército de Lula”, una comunidad estructurada sobre todo a través de WhatsApp. Durante la segunda vuelta, la red superó los diez millones de participantes y funcionó como un canal para distribuir contenidos, coordinar intervenciones digitales y convocar a actividades territoriales.

PUBLICIDAD

El apodo de “general de Lula” surgió del propio presidente brasileño. Tras el último debate presidencial, Lula le dijo a Janones: “Vos sos un general victorioso”, en reconocimiento a la estructura de movilización que había puesto en marcha.

Janones, de 42 años e integrante de Rede Sustentabilidade, había desistido de su precandidatura presidencial en 2022 para respaldar a Lula. Desde entonces combinó su actividad parlamentaria con una estrategia de comunicación directa en redes sociales y con sectores populares.

La red comenzó con unos 50.000 integrantes y creció durante la campaña. Según los datos difundidos sobre esa elección, Lula pasó del 45,16% de los votos en la primera vuelta al 51,79% en el balotaje, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% y luego el 48,21%.

PUBLICIDAD

El resultado obligó al oficialismo brasileño a reorganizar sus acciones entre ambas instancias electorales. El dispositivo encabezado por Janones permitió ampliar la circulación de mensajes y convertir parte de ese respaldo digital en presencia territorial y participación electoral.

Kertész y Marroquim formaron parte de Nordx, la agencia que colaboró en la campaña junto al ministro de Comunicación, Sidônio Palmeira. El equipo combinó producción audiovisual, análisis electoral, acciones presenciales y una estrategia en redes que sus responsables definieron como “figital”.

El cambio de enfoque incluyó mayor atención a salarios, condiciones laborales, endeudamiento de las familias y políticas sociales. La campaña también buscó acercar la trayectoria de Lula a los votantes más jóvenes, muchos de los cuales conocían su paso por la Presidencia, pero no su historia como obrero metalúrgico y dirigente sindical, según informó reveló Infobae este fin de semana.

PUBLICIDAD

En ese proceso, Lula sumó más de diez millones de votos entre la primera vuelta y el balotaje, frente a cerca de 3,7 millones que agregó Bolsonaro. Además, el oficialismo redujo la abstención y revirtió el resultado en 213 municipios de 18 estados.

Marroquim resumió el vínculo entre comunicación y militancia en una entrevista con Infobae: “Hay que ponerle relleno a la empanada”. Con esa frase, sostuvo que una estrategia digital necesita una organización política capaz de sostener una candidatura y movilizar a sus electores.

Massa busca acuerdos para reordenar al peronismo rumbo a 2027

El dirigente argentino Sergio Massa y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

La experiencia brasileña es seguida por sectores de la oposición argentina que analizan cómo articular el trabajo en plataformas con las estructuras territoriales. Para Massa, ese debate está ligado a la incorporación de nuevas generaciones a la vida partidaria y a la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

PUBLICIDAD

El dirigente del Frente Renovador mantiene contactos con referentes del justicialismo, gobernadores, intendentes y dirigentes de otros espacios. Su papel, según se explicó pudo saber Infobae, apunta a facilitar acuerdos en un escenario atravesado por diferencias entre Cristina Kirchner, Axel Kicillof y otros dirigentes con aspiraciones hacia 2027.

La experiencia de Unión por la Patria en 2023 aparece como uno de los antecedentes de ese trabajo. Massa reunió entonces el respaldo de las principales corrientes del peronismo y llegó al balotaje, aunque perdió frente a Milei.

Sin una candidatura presidencial anunciada ni responsabilidades de gobierno, el líder del Frente Renovador concentra ahora parte de su actividad en el armado de una estructura que pueda sostener una propuesta opositora. La unidad es una condición para ese objetivo, pero el peronismo todavía debe resolver disputas internas, definir liderazgos y elaborar un programa común. En esa tarea, insisten en su entorno, busca ser un “arquitecto” para consolidar una estrategia que permita derrotar a Milei el año que viene.

PUBLICIDAD

El triunfo de Lula agregó un antecedente a esas conversaciones, aunque los escenarios son diferentes. El presidente brasileño llegó a la elección con liderazgo consolidado, una organización partidaria y los recursos de la Presidencia; en la Argentina, la oposición debe construir acuerdos entre sectores que mantienen posiciones distintas sobre la conducción y la estrategia electoral.

Ese fue el eje de la conversación entre Massa, Janones, Kertész y Marroquim. Los visitantes reconstruyeron las decisiones que acompañaron la remontada electoral de Lula, mientras que el dirigente argentino expuso el estado de las negociaciones opositoras y la búsqueda de ampliar la participación juvenil.

PUBLICIDAD