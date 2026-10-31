Política

Renunció César Óscar Lencina, subsecretario de Ciencia y Tecnología

En su carta de salida, el ahora ex funcionario denunció “situaciones de destrato y desconsideración” de la titular del área, Adriana Baravalle

Retrato de medio cuerpo de un hombre con chaqueta azul frente a un cuerpo de agua con hielo
César Óscar Lencina renunció a su cargo con una explosiva carta
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César Oscar Lencina, quien hasta hace pocas horas se desempeñaba como subsecretario de Ciencia y Tecnología, renunció a su cargo este viernes. El comodoro de la Fuerza Aérea, con experiencia en trabajo de investigación en la Antártida, formalizó su decisión con una carta en la que denunció “situaciones de destrato y desconsideración” por parte de la titular del área, Adriana Baravalle.

En la misiva dirigida a la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Lencina fundamentó su decisión “en las dificultades persistentes” que le impidieron “llevar a cabo las funciones correspondientes de manera adecuada”.

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“En particular, la falta de una comunicación eficiente y soporte institucional que permitiesen llevar adelante la gestión, sumado esto a situaciones de destrato y desconsideración de su parte hacia el personal en el entorno de trabajo, que no condicen en absoluto con mi forma de conducir las organizaciones, y que por la naturaleza de mi formación constituye un área donde poseo vasta experiencia en liderazgo de equipos”, criticó sin miramientos a Baravalle.

Justamente por ello, “y con la firme convicción que el objetivo prioritario es garantizar que la gestión del área pueda avanzar y tener la continuidad que requiere”, Lencina decidió, según sus palabras, “dar un paso al costado para permitir una nueva dinámica de trabajo que contribuya al cumplimiento de la misión del organismo”.

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Lencina había sido nombrado en su cargo a fines del mes pasado, en reemplazo del licenciado José Luis Acevedo, cercano a Diego Santilli que ocupaba el cargo desde abril de 2025.

Una mujer sonriente con cabello castaño, camisa blanca y blazer negro lleva una credencial y posa junto a un banner azul con patrones de red.
La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle

Lencina llegaba desde la Fuerza Aérea Argentina, donde desarrolló tareas de investigación y desarrollo. Cuenta con formación académica en el Instituto Universitario Aeronáutico, donde se recibió como licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales, y una maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Entre sus antecedentes figuran la jefatura de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio, además de funciones en el área de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea. Al tratarse de un oficial en actividad, el decreto con el que se lo nombró ordenaba adecuar su situación de revista conforme al artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

Adriana Baravalle asumió como secretaria el 13 de agosto de este año, en reemplazo de Darío Genua, quien había dejado el cargo a fines de julio tras semanas de incertidumbre. Su designación fue impulsada por Santilli.

Es experta en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral, donde también cursa un doctorado en Ingeniería. Fundó y dirige synapsIA, una red regional de especialistas en IA, y condujo el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Austral. Según el comunicado oficial, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.

Bajo la órbita de esa secretaría se encuentran organismos como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entre otros.

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