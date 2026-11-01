Guatemala: Petén busca diversificar su oferta turística con una apuesta por la cultura y las comunidades más allá de Tikal

Un recorrido visual muestra el lago Petén Itzá con las edificaciones y la vegetación de la isla de Flores en el horizonte, bajo un cielo con nubes dispersas. La grabación concluye con dos niños recostados sobre una superficie de madera parcialmente cubierta por el agua en la orilla.

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Petén, el departamento más extenso de Guatemala, busca reducir su dependencia de Tikal con una oferta de turismo cultural y comunitario que extienda la permanencia de los visitantes y eleve el gasto fuera del principal parque arqueológico del país.

La conectividad aérea condiciona ese objetivo: el departamento posee el segundo aeropuerto internacional de Guatemala, situado en Flores, pero la falta de vuelos directos desde otros países favorece las excursiones de un día a Tikal desde Antigua Guatemala.

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Aldair Ruiz, gerente general del hotel Bolontikú, explicó a Infobae Centroamérica que los horarios de las aerolíneas locales también sostienen ese modelo. “Para un extranjero, Guatemala es Antigua, Guatemala es Atitlán y listo”, afirmó.

La producción agropecuaria combina la recolección manual de hortalizas en el huerto con la cría de gallinas en instalaciones avícolas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un territorio de 35.854 kilómetros cuadrados y 63 áreas protegidas

Ubicado en el extremo norte del país y fronterizo con México y Belice, Petén abarca 35.854 kilómetros cuadrados. Su nombre procede del maya itzá y significa “isla”, en alusión a Flores, la cabecera departamental, situada a 488 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

El territorio incluye a San Andrés, el municipio más grande de Guatemala y de Centroamérica. También reúne 63 áreas protegidas bajo la administración del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, con una superficie conjunta de 3.226.747 hectáreas.

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Entre ellas se encuentra la Reserva de la Biosfera Maya, la mayor del país, con 2.160.204 hectáreas. La extensión protegida convive con selvas, lagunas, biodiversidad y sitios arqueológicos que permanecen fuera de los circuitos turísticos más transitados.

La población de Petén pasó de 366.735 habitantes en 2002 a 545.600 en 2018, un aumento del 48% en 16 años y una tasa de crecimiento anual de 2,43%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la dispersión de los asentamientos dificulta la provisión de agua, drenajes, electricidad, salud y educación.

Los 14 municipios del departamento alcanzaron un promedio de 46 puntos en el índice de competitividad de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. La entidad registró una caída de 0,30 puntos entre 2019 y 2020, atribuida al confinamiento por la pandemia de covid-19, la falta de dinamismo empresarial y la baja inversión productiva.

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El Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Asuntos para Petén impulsa viveros agroforestales, regencia forestal y prácticas de producción sostenible mediante sus direcciones de Desarrollo Agropecuario y de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo. La cobertura de esos programas varía según cada región.

Petén busca diversificar su oferta con turismo cultural y comunitario para elevar la permanencia de los visitantes más allá de Tikal. (Cortesía)

Tikal, el destino de un día que limita el gasto turístico

El Parque Nacional Tikal recibió 292.856 visitantes en 2017, frente a los 18.827 registrados en 1982, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Flores de 2018. El crecimiento interanual promedio fue de 5,59%.

El documento identifica un aumento de 47,5% en 1987, asociado al establecimiento del primer gobierno democrático de Guatemala, y otro de 33,15% en 2012, durante la celebración del Baktún o cambio de era maya. Desde 2013, los visitantes nacionales superaron a los internacionales, una tendencia reforzada por los asuetos largos establecidos mediante el Decreto 19-2018.

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La mayoría de los turistas recorre Tikal durante una sola jornada y deja el departamento inmediatamente después. Ese comportamiento mantiene bajos el gasto por visitante y las noches de ocupación hotelera.

El sur de Petén cuenta con potencial turístico reconocido en estudios previos, pero todavía carece de infraestructura, promoción y organización comunitaria para consolidar una oferta propia. La descentralización de los recorridos aparece como una condición para distribuir la actividad más allá de Flores y del parque arqueológico.

Petén busca diversificar su oferta con turismo cultural y comunitario para elevar la permanencia de los visitantes más allá de Tikal. (Cortesía)

Gastronomía maya, comunidades locales y nuevos recorridos

Bolontikú opera a orillas del lago Petén Itzá, en San Andrés, y pertenece a Cayuga Collection, una compañía hotelera con sede en Costa Rica y presencia en Panamá y Nicaragua. La empresa ingresó al mercado guatemalteco dos años antes de las declaraciones de Ruiz, después de que los propietarios del proyecto se comunicaran con ella.

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El gerente sostuvo que la decisión se basó en el margen de desarrollo de la zona: “Vimos el potencial y la oportunidad que aún el destino tiene, porque definitivamente no se ha desarrollado todavía hacia el potencial que tiene”.

La estrategia de la compañía busca asociar el hospedaje con elementos de identidad local, en lugar de limitarse a promocionar excursiones. Ruiz mencionó la chaya, conocida como espinaca maya, y el hongo siquiche, endémico de San Andrés, como productos incorporados a la propuesta gastronómica para visitantes extranjeros.

La diferenciación apunta a evitar ofertas estandarizadas. “Cuando le hablás de un croissant o le hablás de un cheesecake, ahí no le vas a ganar esa conversación”, señaló Ruiz.

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El reposicionamiento enfrenta, según el directivo, la competencia basada en precios entre establecimientos locales. “Al final estás profanando algo que tiene demasiado potencial para poderlo elevar más bien”, sostuvo.

Una embarcación techada con motor fuera de borda navega a lo largo de un cuerpo de agua. En primer plano, dos niños permanecen sentados en una superficie de concreto parcialmente cubierta por el agua mientras observan el paso del bote. Al fondo se aprecian edificaciones costeras y vegetación bajo un cielo con nubes. Cortestia

La formación de trabajadores es otro obstáculo para elevar el nivel de servicio, incluido el manejo del inglés. Cayuga Collection creó un programa interno de capacitación llamado Cayuga University.

El hotel trabaja con comunidades de San José y San Andrés para mostrar prácticas culturales como la elaboración artesanal de totopostes y el baile folclórico. Una escuela de San José, según Ruiz, es la única de la región que continúa enseñando la lengua maya itzá.

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Entre los recorridos que la empresa promueve fuera de Tikal figuran el parque arqueológico de Tayasal, donde continúan las excavaciones, el sitio de Yaxhá, el avistamiento de aves y las actividades de kayak y paddle board, una tabla sobre la que se rema de pie, en el lago Petén Itzá.

Las conversaciones entre el Instituto Guatemalteco de Turismo, empresarios hoteleros y operadores aéreos incluyeron una propuesta de conexión con Belice a través de TAC Airlines, aerolínea de capital guatemalteco. El proyecto fue postergado por el costo del combustible.

En 2017, el 69,3% de los visitantes ingresó a Petén por vía terrestre desde la Ciudad de Guatemala y Alta Verapaz, mientras apenas el 1% llegó por vía aérea mediante el Aeropuerto Internacional Mundo Maya.

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