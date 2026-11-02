Guatemala explora mecanismos de asistencia militar estadounidense para elevar sus estándares de seguridad marítima

Una delegación militar de Guatemala visitó instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en Baltimore para evaluar la cooperación naval. (Ejército de Guatemala)

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Una delegación militar de Guatemala visitó instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en Baltimore, Maryland, con el propósito de evaluar mecanismos de cooperación naval para modernizar las fuerzas armadas y fortalecer la seguridad marítima.

La comitiva, integrada por miembros de la Agregaduría de Defensa, Militar, Naval y Aérea de Guatemala en Washington D. C., recorrió el Astillero de la Guardia Costera y la Estación Curtis Bay, centros especializados en labores de construcción, mantenimiento y soporte logístico.

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La delegación evaluó programas de equipamiento militar y logística naval

El recorrido por las instalaciones navales estadounidenses permitió a los representantes guatemaltecos conocer directamente los procedimientos técnicos de mantenimiento naval y los esquemas de soporte operativo.

Durante la visita de trabajo, los delegados analizaron el funcionamiento de programas específicos de asistencia militar que coordina el gobierno de Estados Unidos.

Entre las herramientas revisadas figuraron el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés) y el sistema de Artículos de Defensa Excedentes (EDA, por sus siglas en inglés).

Estos mecanismos facilitan la gestión de acceso a equipos de defensa y recursos operativos bajo normativas establecidas por Washington, lo que abre la vía para incorporar suministros que respondan a los requerimientos actuales de la institución armada.

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La evaluación técnica de estas opciones busca asegurar que los planes de modernización respondan a criterios de sostenibilidad operativa a largo plazo.

La gira consolida la adquisición de capacidades operativas y logísticas sostenibles para la defensa nacional, lo que permitirá que las operaciones marítimas alcancen los estándares actuales que demanda la protección de las aguas jurisdiccionales y la soberanía del país.

Los miembros de la agregaduría militar guatemalteca recorrieron el Astillero de la Guardia Costera y la Estación Curtis Bay en Maryland. (Ejército de Guatemala)

La agenda oficial incluyó actividades diplomáticas multilaterales en Washington

De forma paralela a las sesiones técnicas en Maryland, los integrantes de la agregaduría militar participaron en la conmemoración oficial del Día de las Fuerzas Armadas de Rumanía, celebrada en Washington D. C.

El acto protocolar reunió a diplomáticos castrenses y agregados de defensa de distintas delegaciones internacionales acreditadas en la capital estadounidense.

La presencia en esta ceremonia formó parte de los intercambios que sostiene la representación de Guatemala en espacios multilaterales.

Las autoridades militares guatemaltecas señalaron que estos encuentros diplomáticos facilitan el diálogo entre naciones y proyectan al país como un socio confiable en el ámbito internacional.

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La interacción con delegados castrenses de otras naciones busca afianzar los lazos de amistad y ampliar las oportunidades de cooperación en materia de defensa y seguridad.

Los delegados participaron en la conmemoración oficial del Día de las Fuerzas Armadas de Rumanía celebrada en Washington D. C. (Ejército de Guatemala)

La estrategia bilateral apunta a la seguridad marítima y la estabilidad regional

El acercamiento en las instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos se enmarca en la labor constante que desarrollan las agregadurías militares guatemaltecas en el exterior.

Por medio de estos canales diplomáticos y técnicos, el Ejército de Guatemala mantiene coordinación con socios estratégicos hemisféricos para respaldar proyectos de defensa y modernización institucional.

La planificación institucional prioriza la seguridad en los litorales marítimos como un componente directo para la estabilidad regional.

Según la información difundida por las autoridades castrenses, el fortalecimiento de la soberanía en el mar y la consolidación de alianzas estratégicas continuarán como ejes centrales en la agenda de defensa de Guatemala, orientados al desarrollo de capacidades sostenibles para el resguardo de su territorio.

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