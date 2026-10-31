Por qué Lula no rechazó de manera oficial el rol de Argentina en el viaje de Bolsonaro a EEUU y la tesis de guerra fría

Javier Milei y Lula da Silva, en una foto de archivo de julio 2025 en ocasión de una cumbre del Mercosur (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

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Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Con ese argumento, oficializado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Casa Rosada explicó el rol de los organismos públicos y los funcionarios argentinos en el traslado de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Luiz Inácio Lula da Silva calificó de “vergonzoso” el movimiento de su rival en las elecciones, pero evitó -hasta el momento- una protesta oficial hacia la Argentina y hacia Milei, que todavía no reconoce el resultado de balotaje, más allá de la convocatoria a la encargada de negocios, María Emilia Cortés, para recabar información.

Bolsonaro ingresó a Argentina el martes 27 de octubre a las 22:50 a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a su esposa y sus dos hijas. A las 23:30 abordó en Puerto Iguazú un vuelo privado de la empresa Baires Fly, con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. Desde allí continuó hacia Miami. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la familia portaba documentación válida y que no existían impedimentos legales registrados para ingresar al territorio.

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El problema surgió del lado brasileño: el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes había ordenado al dirigente entregar sus pasaportes y le había prohibido salir del país, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero. La Policía Federal de Brasil informó que no tiene registro oficial de su salida del país.

Durante un acto en Brasilia, Lula condenó la conducta de Bolsonaro sin mencionar al gobierno argentino. “Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa”, afirmó. También calificó el episodio de “vergonzoso”. Pero en ninguna intervención pública atribuyó responsabilidad a Buenos Aires. La distinción no es menor. Una protesta formal contra Argentina implicaría una ruptura casi total en las relaciones diplomáticas, ya degradadas a nivel de encargados de negocios desde agosto, cuando Brasil retiró a su embajador Julio Bitelli tras los insultos de Milei a Lula en San Pablo, y solicitó la salida del diplomático argentino, Daniel Raimondi.

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El canciller argentino en la cumbre del G20, en Atlanta, EEUU (REUTERS/Megan Varner/Pool)

Itamaraty, según supo Infobae, ordenó no escalar el conflicto. Es más, cursaría invitaciones tanto a Milei como a Trump para la nueva asunción presidencial de Lula, en enero de 2027. Antes de que los cancilleres Pablo Quirno y Mauro Vieira se cruzaran en Atlanta, en la cumbre del G20, el único paso formal conocido fue la convocatoria a Cortés. Fue un encuentro que duró apenas unos minutos con el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento de Mercosur. No fue con la cúpula del ministerio. Desde Brasilia describieron el episodio como un “procedimiento diplomático de rigor”, no como una reprimenda ni una protesta formal. Desde EEUU, el canciller argentino señaló que “no hubo ningún pedido de información”.

Gabriel Puricelli, coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas, describió a la postura brasileña como “una cautela muy estudiada frente al acto hostil del gobierno de Javier Milei”. Según el analista, Lula y el canciller Vieira se han fijado desde 2022 una línea estratégica: preservar el vínculo bilateral en la mayor medida posible, incluso sin reciprocidad desde la Casa Rosada. “A esa línea estratégica se suma una consideración coyuntural: pasada la campaña electoral, no tiene utilidad siquiera marginal descender al nivel que propone Milei”, sostuvo a Infobae.

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El canciller de Brasil, Mauro Vieira, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

El Planalto e Itamaraty, agregó, se guían por la máxima de no interrumpir a un adversario que se está equivocando: ignorar a Milei es, en ese esquema, un efecto secundario de no interferir en el colapso político de Bolsonaro.

Los números del vínculo comercial explican en parte esa decisión. Según el último informe de Intercambio Comercial Argentino del INDEC, entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los USD 9.789 millones —el 12,7% de las ventas externas totales del país— y crecieron 4,5% interanual. Las importaciones desde Brasil sumaron USD 12.005 millones, aunque cayeron un 17% respecto al mismo período de 2025.

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El déficit acumulado para Argentina fue de USD 1.687 millones, notoriamente inferior a los USD 4.681 millones del mismo período del año anterior. En septiembre, último mes disponible, el intercambio bilateral totalizó USD 2.662 millones, según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

El 64,5% de lo que Argentina exporta a Brasil son Manufacturas de Origen Industrial, con el sector automotriz como eje. Brasil concentra además el 21,4% de las importaciones argentinas y es el principal comprador de bienes nacionales. Una ruptura diplomática profunda afectaría cadenas productivas integradas durante décadas.

En un trabajo académico publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Esteban Actis, investigador de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), describió que Argentina y Brasil atraviesan desde hace una década un proceso de “desacoplamiento bilateral”: una doble brecha, política y económica, que se fue ensanchando a medida que los gobiernos adoptaron visiones antagónicas y los actores privados diversificaron sus vínculos hacia mercados extrarregionales, en particular China.

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“Los costos económicos y comerciales de un enfriamiento bilateral son cada vez menores, principalmente para Brasil”, concluyó Actis. Esa asimetría estructural es parte del cálculo que permite a Itamaraty sostener lo que el mismo trabajo denominó “paciencia estratégica”.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se dirige a sus seguidores durante la celebración de su 81er cumpleaños frente a la residencia presidencial oficial, el Palacio de Alvorada, en Brasilia, Brasil, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Eraldo Peres)

Esa brecha ideológica tiene, para algunos analistas, una dimensión que excede la coyuntura. El alineamiento de Milei con Trump y su respaldo implícito al bolsonarismo, frente al vínculo de Lula con los gobiernos progresistas de la región y con China, le da a esa tensión una dimensión que varios analistas leen en clave de guerra fría regional. Vítor Stuart de Pieri, profesor de Geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la describió a Deutsche Welle. El escenario más probable, analizó, no es una ruptura, sino una especie de guerra fría bilateral: escaso diálogo presidencial, agresiva retórica y preservación pragmática de los vínculos económicos y burocráticos.

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Puricelli también ubicó la respuesta de Lula en la política doméstica brasileña. El presidente dejó trascender por canales informales su malestar con la decisión del juez Moraes de retener los pasaportes de Flávio, lo que le permitió tomar distancia de una medida judicial que la oposición podía presentar como prueba de persecución política. “Lula ya pasó de pantalla: su foco está puesto ahora en asegurarse que las dos cámaras del Congreso queden en manos de los mejores interlocutores posibles del Centrão”, sostuvo.

Después de la reunión de los cancilleres en el G20 de Atlanta, un segundo cruce está previsto para la semana siguiente. El 4 y 5 de noviembre se celebrará en Madrid la Trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Milei viajará a la capital española, mientras que Lula no asistirá; Brasil estará representado por Vieira, con lo que el Presidente argentino y el canciller brasileño podrían coincidir en el plenario.

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El excandidato presidencial, Flávio Bolsonaro. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Una investigación en dos frentes

Mientras la diplomacia avanza a baja intensidad, el caso genera presión interna en Argentina. Desde el juzgado federal de Puerto Iguazú y en Comodoro Py, los fiscales presentaron solicitudes de informes a distintos organismos para determinar las circunstancias del ingreso. La Dirección Nacional de Migraciones sostiene que la familia Bolsonaro cruzó “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. El viernes, la Justicia de Misiones archivó la denuncia.

En el Congreso, la oposición avanzó en varios frentes. El bloque de Unión por la Patria acordó pedir la interpelación del jefe de Gabinete Diego Santilli, de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y del propio Quirno, en los términos del artículo 71 de la Constitución. El bloque de Provincias Unidas presentó un proyecto de interpelación a Quirno con un cuestionario de 91 preguntas, que incluye si el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en el aeropuerto de Puerto Iguazú y si hubo comunicaciones entre funcionarios argentinos y autoridades brasileñas.

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Por otro lado, la única respuesta institucional formal del oficialismo brasileño llegó por vía partidaria. La Comisión Ejecutiva Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) aprobó una resolución política en la que advirtió sobre la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habló de elecciones “amañadas”. “Brasil no aceptará que intereses extranjeros interfieran en su democracia, ni que disputas políticas sirvan de pretexto para desconocer la voluntad soberana del pueblo brasileño”, según consta en el documento publicado en el sitio oficial del partido.

El texto, además, describe la fuga de Flávio como “la revelación de la gravedad del momento político” y su carta desde Miami como “un nuevo peldaño de la reacción autoritaria por parte de los derrotados en las urnas”. Argentina y Milei no aparecen mencionados en ningún párrafo del documento. Dentro de todo este marco, Lula optó por un gesto que refuerza el contraste con Milei. Tras la reelección, el mandatario brasileño respondió públicamente el saludo del expresidente argentino Mauricio Macri con un mensaje en el que recordó “los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y resolvían de manera civilizada y republicana”.