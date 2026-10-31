Política

Tras reclamar una PASO, Axel Kicillof convocó al PJ bonaerense y reabre la disputa con Máximo Kirchner

El Consejo Provincial se reunirá el 4 de noviembre y deberá avanzar con el llamado al Congreso partidario, en medio de las diferencias por la integración de sus autoridades y la Junta Electoral

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker Fuerza Patria - Axel Kicillof -Máximo Kirchner
Axel Kicillof y Máximo Kirchner (AG La Plata)
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Axel Kicillof convocó a una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense para el miércoles 4 de noviembre, a las 17, en la sede partidaria de La Plata. El encuentro se producirá después de que el gobernador reclamara una PASO para definir las candidaturas del peronismo y tendrá como telón de fondo la disputa con Máximo Kirchner por la organización interna del partido.

La convocatoria se realizó por indicación del mandatario provincial, según informó María Sol Berriel, apoderada del PJ bonaerense, en un comunicado dirigido a los consejeros. El documento precisó que la reunión se desarrollará en la sede de la calle 54, número 618, y anticipó que la orden del día se enviará posteriormente.

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Uno de los asuntos centrales que deberá resolver el Consejo es la convocatoria al Congreso partidario, cuya realización está prevista para noviembre. Ese órgano, que representa la máxima autoridad del PJ provincial, debería elegir a Máximo Kirchner como presidente, en cumplimiento del acuerdo que permitió evitar una disputa por la conducción del partido a comienzos de año.

Axel Kicillof opinión PASO en el peronismo

El entendimiento estableció que Kicillof quedara al frente del PJ bonaerense, cargo que asumió formalmente en marzo, mientras que el líder de La Cámpora debía conducir el Congreso. Sin embargo, la distribución de responsabilidades y la integración de las autoridades internas mantienen abiertas las diferencias entre ambos sectores.

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Desde el entorno del gobernador sostuvieron ante Infobae que el acuerdo “sigue vigente”. Al mismo tiempo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde a Kicillof, busca tener mayor participación en la conformación de la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso, integrada por 22 miembros.

La discusión por esos lugares excede el reparto de cargos. El Congreso tiene entre sus atribuciones definir el programa de acción política y la plataforma electoral de la provincia, además de autorizar al Consejo Provincial a avanzar en alianzas con otras fuerzas. Por eso, su integración tendrá incidencia en las decisiones que el peronismo deberá tomar de cara a las elecciones de 2027.

La discusión también se vincula con la estrategia electoral del peronismo. Kicillof planteó públicamente que las candidaturas se definan mediante una PASO y sostuvo: “Que lo decida la gente”. En su entorno no descartan que las primarias sean una herramienta para ordenar la competencia por la sucesión provincial, ante la aparición de distintos dirigentes con aspiraciones de gobernar Buenos Aires.

Máximo Kirchner en reunión consejo del PJ bonaerense
Máximo Kirchner en la última reunión que presidió del consejo del PJ

Durante su visita a Jujuy, donde compartió una agenda institucional con el gobernador radical Carlos Sadir, Kicillof afirmó que dentro del peronismo existe una coincidencia general sobre la necesidad de construir una alternativa al gobierno de Javier Milei, aunque admitió desacuerdos sobre el camino para llegar a ese objetivo. “Pensamos, en lo general, que tenemos que ir para un lugar. Cómo hacerlo, hay diferencias”, expresó en una entrevista con El Tribuno.

El mandatario bonaerense sostuvo que las diferencias entre las distintas vertientes del justicialismo no deben impedir la competencia. “En el peronismo hay diferentes líneas, lo cual es lógico”, dijo, y agregó que el espacio debe sumar representación social y política para conformar una propuesta con alcance nacional.

La convocatoria al Congreso será, además, una instancia para resolver la conducción de ese cuerpo. Según la Carta Orgánica partidaria, la presidencia se define por mayoría simple de los congresales presentes. Aunque el MDF sostiene que cuenta con los representantes necesarios, dentro del espacio del gobernador también expresan dudas sobre la posibilidad de que Kirchner resulte elegido.

El calendario partidario obliga así a retomar las conversaciones entre ambos sectores. La reunión del Consejo Provincial del 4 de noviembre será el próximo paso formal para avanzar con la convocatoria al Congreso, en una interna que combina la distribución de cargos, el control de los órganos partidarios y la discusión sobre el armado electoral del peronismo bonaerense.

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