Política

El extraño pedido de Milei que incomodó al Vaticano y la decisión política de León XIV que descolocó a la Casa Rosada

La Cancillería y la diplomacia papal protagonizan un inesperado tironeo protocolar, a una semana de la llegada del Papa a Buenos Aires

El encuentro de Javier Milei con el Papa León XIV
Javier Milei y León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano
Guardar

(Enviado a Roma, Italia) La Casa Rosada y el Vaticano mantienen una silenciosa puja protocolar a siete días de la llegada de León XIV a la Argentina. Javier Milei formalizó un pedido que incomodó a diplomacia papal, mientras que el Pontífice tomó una decisión política que descolocó a Balcarce 50.

La primera escala de León XIV es en Uruguay, y llegará a Aeroparque a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas.

PUBLICIDAD

El protocolo vaticano asumía que Milei esperaría en la pista, pero un pedido formal desde la Cancillería chamuscó la formalidad papal.

Cuando León XIV aterrice en Buenos Aires, Milei pretende saludar al Papa adentro del avión, bajar por las escalerlllas junto a él, y luego recibirlo oficialmente en su despacho de la Casa Rosada.

El Vaticano rechaza la propuesta presidencial, y por ahora optó por el silencio como respuesta protocolar.

Yamandú Orsi en Montevideo y Keiko Fujimori en Lima estarán en la pista de aterrizaje, pero no solicitaron saludar a Leon XIV abordo del avión papal.

Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 16 de julio de 2026, en Buenos Aires, Argentina.- - Victoria Villarruel
Victoria Villarruel, vicepresidente de la Argentina

El gobierno desea cancelar la presencia oficial de Victoria Villarruel durante la gira papal. No hay visita de León XIV al Congreso, y Balcarce 50 no invitó a la Vicepresidente al encuentro protocolar que se hara en el Edificio Libertad.

PUBLICIDAD

Villarruel solicitó una audiencia al Papa y es probable que ocurra en la Nunciatura Apostólica.

León XIV no quiere que su visita se transforme en una batalla campal entre facciones, y abrió su agenda para recibir a funcionarios clave que fueron excluidos por una decisión política oficial.

La decisión papal descolocó a la administración libertaria: deseaba que Villarruel no tuviera una sola foto con León XIV

Javier Milei y León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano
Javier Milei y León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano

Al margen de las desavenencias protocolares, León XIV tiene una apretada agenda que se extiende por la Capital Federal, Buenos Aires y Córdoba,

El Papa visitará al Cottolengo Don Orione, dará misas en Palermo, Lujan y la ciudad de Cordoba, se encontrará con sindicalistas, empresarios y líderes sociales, y protagonizará una Vigilia de Oración con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

León XIV tendrá muchísima actividad pastoral en contraste con una visita oficial a la Casa Rosada y un evento protocolar con el establishment argentino en el Palacio Libertad (ex CCK).

León XIV durante su gira por Barcelona, (España)
León XIV durante su gira por Barcelona, (España)

La agenda papal y el discurso que se aguarda que Milei pronunciará en el Palacio de la Libertad exhibirán las distintas miradas que tienen sobre el papel del Estado, la educación, la pobreza y los planes de ajuste.

Es posible conocer y entender qué piensa León XIV sobre estos asuntos claves de la Argentina, si se lee con detenimiento que escribió en su exhortación apostólica Dilexi te.

El contraste de los argumentos religiosos y seculares del Papa con la mirada ideológica de Milei es inmediato:

-“Más allá de los datos —que a veces son “interpretados” en modo tal de convencernos que la situación de los pobres no es tan grave—, la realidad general es bastante clara:«Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que “nacen nuevas pobrezas”.

-“Dirigiéndose a algunos educadores,el Papa Francisco recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana:«La vuestra es una misión llena de obstáculos pero también de alegrías. […] Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar».En este sentido, desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad".

“Resulta que «en el vigente modelo “exitista” y “privatista” no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida.La pregunta recurrente es siempre la misma: ¿los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos, y sólo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad.Si no nos detenemos a tomar las cosas en serio continuaremos así, de manera explícita o disimulada, legitimando «el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo".

El Papa León XIV llegará a Aeroparque desde Montevideo, primera escala en su gira por América Latina
El Papa León XIV llegará a Aeroparque desde Montevideo, primera escala en su gira por América Latina

Dilexi te será eje de las misas de León XIV, así como Magnifica humanitas,su primera encíclica sobre la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad moderna.

El 8 de noviembre,León XIV volará desde Montevideo a Buenos Aires, y el 11 de noviembre partirá hacia Lima (Perú) para cumplir la última etapa de su visita histórica a los márgenes del fin del mundo.

Temas Relacionados

Leon XIVJavier MileiVaticanoArgentinaVictoria VillarruelÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pedido urgente de Milei a su Gabinete y la discusión interna que impacta en el Senado

El Presidente habló frente a sus funcionarios y les solicitó celeridad para impulsar ciertos proyectos. Los pronósticos para la economía en el corto plazo a partir de las elecciones en Estados Unidos y los cargos que comienzan a disputarse en la Cámara Alta, con influencia en las designaciones judiciales

El pedido urgente de Milei a su Gabinete y la discusión interna que impacta en el Senado

Santiago Passaglia: “Los argentinos no aguantamos más, pero Milei no va a hacer nada distinto y el kirchnerismo quiere romper todo”

Los hermanos Manuel y Santiago lanzaron su proyecto presidencial para 2027 y hablaron con Infobae sobre sus propuestas para reactivar la economía y defender el equilibrio fiscal. Duras críticas al Gobierno, al kirchnerismo, a Axel Kicillof y al PRO

Santiago Passaglia: “Los argentinos no aguantamos más, pero Milei no va a hacer nada distinto y el kirchnerismo quiere romper todo”

Bloqueos sindicales: tras el polémico fallo en San Nicolás, comienza un juicio clave contra Camioneros en Rosario

Este lunes se iniciará el enjuiciamiento a cuatro gremialistas por la protesta que paralizó durante tres meses a la empresa de la familia Razzini en 2020 y que fue el germen del Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB)

Bloqueos sindicales: tras el polémico fallo en San Nicolás, comienza un juicio clave contra Camioneros en Rosario

Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias

La Libertad Avanza suspendió la última reunión de comisión por no contar con las firmas para dictaminar. Se atrasan los tiempos porque muchos legisladores viajan a las elecciones de medio término de los EEUU y en simultáneo ocurrirá la llegada del Papa León XIV

Sin acuerdo por el Presupuesto, el oficialismo posterga su cronograma y se encamina a las extraordinarias

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

Algunos dirigentes radicales advierten que Javier Milei cayó en las encuestas, aunque mantiene un porcentaje alto. La disyuntiva del Gobierno ante el poder de daño de los aliados

¿Peligra la unidad opositora en Córdoba?: la incertidumbre por las candidaturas y la propuesta que llegó a la Casa Rosada

DEPORTES

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Quién es Lucas Silva, el pibe de un pueblo de 2.000 habitantes al que apostaría Leo Ponzio en River Plate para jugar el Superclásico

Las cinco virtudes de Arruabarrena que llevaron a Boca Juniors a pelear en todos los frentes

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

TELESHOW

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Bandana y un reencuentro que atraviesa generaciones en el inicio de una nueva etapa: “El fuego está más vivo que nunca”

Ganó Gran Hermano, pero perdió todo en un incendio y hoy maneja un auto de aplicación: “Ya no me da vergüenza contarlo”

Juanse, a 40 años del primer disco de Ratones Paranoicos y antes del show con Ron Wood: “El rock es muy complejo”

Iván de Pineda celebra las más de 1.300 veces que le dio la vuelta al Rosco: "Te juro que hasta yo me sorprendo"

Diego Páez Vilaró adelanta cómo es su documental Argentina Stone: “Los Rolling son mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido

El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido

Erdogan criticó a Rusia por los ataques contra buques civiles en el Mar Negro tras su reunión con Zelensky

Los nombres detrás de la guerra narco en Uruguay: uno a uno, los líderes criminales que la Policía logró capturar

Dónde nació el papa León XIV, su nacionalidad de origen y sus linajes

Elecciones de medio término en EEUU: costo de vida, inmigración y cambio de paradigma