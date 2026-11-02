Jorge Fernández Díaz: “Cada vez que atacan a un periodista yo trato de comunicarme con él porque me duele muchísimo”

Jorge Fernández Díaz analizó los ataques de Javier Milei a la prensa, el ajuste económico y las perspectivas electorales del Gobierno en Infobae a las Nueve

Guardar

Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor, cuestionó la hostilidad oficial hacia la prensa y examinó los límites económicos y políticos del gobierno de Javier Milei.

En una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el autor aclaró que no tiene una visión corporativa de la cuestión.

PUBLICIDAD

“Hace cuarenta y cinco años que vivo en esta comunidad de periodistas”, sostuvo, antes de describir un ámbito compuesto por “canallas, héroes, tipos extraordinarios, grandes profesionales, grandes personas y gente desastrosa, como en todas las profesiones”.

Los ataques de Milei contra la prensa

Fernández Díaz habló de una reacción personal cada vez que un trabajador de prensa es señalado desde el poder. “Cada vez que atacan a un periodista, yo trato de comunicarme con él porque me duele muchísimo”, afirmó.

El escritor situó su preocupación en la relación entre el Estado y la libertad de prensa. “La idea de que desde el Estado se puede instalar una campaña de odio hacia una profesión, cualquiera sea, pero más el periodismo, donde está en juego la libertad de prensa”, planteó.

PUBLICIDAD

“Cada vez que atacan a un periodista, yo trato de comunicarme con él porque me duele muchísimo”, afirmó el escritor (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Para explicar el alcance de su advertencia, trasladó la escena a otros sectores profesionales. “Imaginate que fuera con los médicos, todos los médicos. No odiamos suficiente a los médicos, no odiamos suficiente a los abogados. Es de una gravedad y responsabilidad enorme”, dijo.

Esa situación no le impidió avanzar sobre su interpretación del Presidente. “Eso no me nubla para pensarlo a Milei”, aclaró antes de definir al mandatario como parte de una experiencia política sin antecedentes locales.

“Siempre hay que recordar que es la primera vez que un libertario es presidente de un país. Justo nos tocó a nosotros ese exotismo”, expresó. Luego lo vinculó con el pensamiento de Murray Rothbard: “Alguien que leyó a Rothbard, que quiere llevar a cabo sus ideas”.

PUBLICIDAD

Sobre ese autor, Fernández Díaz agregó: “Rothbard, un exótico total, macartista, admirador de Joseph McCarthy”. También remarcó que Milei no llegó al poder desde una tradición liberal convencional: “No podía ser un simple liberal o un liberal desarrollista”.

El análisis sobre el ajuste y las transiciones económicas

Al referirse a la gestión económica, Fernández Díaz cuestionó la premisa que, según su interpretación, ordenó los primeros pasos del Gobierno. “Él llega con una idea muy simplista: yo arreglo el déficit fiscal y listo. Pedo de buzo. Y se acabó”, manifestó.

El periodista consideró que el Ejecutivo ya aplicó las herramientas que tenía previstas. “El gobierno de Milei terminó, te diría, con las LEFIs, más o menos”, señaló, y sostuvo que aquel episodio expuso dificultades que no estaban contempladas.

PUBLICIDAD

Frente a la expectativa de una mejora posterior al ajuste, contrapuso: “A partir de ahora ya vamos hacia la bonanza. Pero no vamos hacia la bonanza”. Para Fernández Díaz, la situación mostró que “ese manual que parecía que lo iba a resolver todo” no alcanza para resolver el conjunto de los problemas.

En ese punto, afirmó que existe una discusión dentro de la administración nacional. “Ahora hay un gran lío en el gobierno porque hay gente que no se atreve a hablarle, gente que le dice: ‘Mirá, reanimemos esto’”, relató.

Fernández Díaz extendió esa crítica a las recetas económicas de distintos espacios. “Los kirchneristas tienen una fórmula mágica y que no funcionó porque no aplicaron bien, porque no fueron suficientemente fuertes. O sea, nadie dice: ‘Che, la fórmula falla’”, indicó.

PUBLICIDAD

El periodista analizó el escenario económico y político

También le reclamó una revisión al liberalismo. “El liberalismo se debía a sí mismo una autocrítica, creo que todavía se la debe, por tantas trastadas que hizo”, dijo, antes de mencionar una intervención del economista Miguel Ángel Broda.

Para el entrevistado, el economista formuló una observación sobre el diseño del programa económico. “No se puede hacer un plan sin prever las transiciones”, citó Fernández Díaz al recuperar una conversación de Broda con Maxi Montenegro.

El escritor planteó que esos procesos pueden tener costos, aunque marcó un límite temporal y social. “Puede haber una transición dolorosa que dure un tiempo, pero no que sea tan desesperante, porque hay que seguir ganando elecciones”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La diferencia con experiencias autoritarias del siglo XX ocupó otro tramo de su análisis. “El liberalismo en el siglo XX se agarraba a los dictadores. Los dictadores decían: ‘Mirá, vamos a aplicar este método manu militari’”, explicó.

Para Fernández Díaz, la competencia electoral impone una restricción concreta al Gobierno. “No podés decir: ‘Mirá, que muera el que tenga que morir, que mueran las pymes que tengan que morir, que se caiga la industria, que vamos a hacer una reconversión’”, planteó.

El argumento se concentró en los sectores afectados por las medidas oficiales y su peso electoral. “Tenés que ir ahora en unos meses a pedirle a tus víctimas que te voten”, afirmó. Luego enumeró: “A las víctimas del comercio, de la industria”.

PUBLICIDAD

La reelección y la personalidad presidencial

Ante la consulta sobre las posibilidades de reelección de Milei, Fernández Díaz dijo que observa cambios dentro del oficialismo. “Hay como movimientos secretos en el gobierno que a mí me parecen positivos de: ‘Che, reanimemos la economía’”, aseguró.

Aclaró que esa valoración no respondía a una conveniencia electoral del Presidente. “Digo positivo, no para él, para que gane la reelección, más allá de eso, para los argentinos”, precisó.

Sobre el resultado de esas acciones, evitó una certeza. “Yo no sé si todas esas cosas que están haciendo van a funcionar”, expresó. Sin embargo, identificó una toma de conciencia dentro del Gobierno: “Hay como un principio de revelación: ‘Estamos jodidos’”.

PUBLICIDAD

Fernández Díaz consideró que la personalidad del mandatario debe integrar el análisis político de su administración. “La mente turbulenta del presidente es un asunto que todos nosotros tratamos de sacar del análisis político, pero que pesa”, afirmó.

El entrevistado rechazó que las decisiones más disruptivas respondan a una estrategia comunicacional importada. “Muchas de las cosas desorbitadas que tiene este gobierno no son trucos de Steve Bannon, traducidas a la Argentina”, sostuvo.

Su reflexión final apuntó al vínculo entre las políticas oficiales y el Presidente. “Son políticas que tratan de justificar una personalidad”, dijo, y añadió: “Una personalidad que tiene sus bemoles en un sistema hiperpresidencialista”.

Jorge Fernández Díaz, periodista y escritor, en Infobae en Vivo

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan

> • De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Federico Cristofanelli, Rosendo Grobo, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae