“Puede ser”: la confesión de Nicolás Ramírez a Otamendi sobre la amarilla que no le sacó a Paredes en el Superclásico entre Boca y River

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Un diálogo revelado entre Nicolás Otamendi y el árbitro Nicolás Ramírez sumó un nuevo capítulo a la polémica arbitral que dejó el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera. El defensor y capitán le reclamó al juez una infracción de Leandro Paredes que, a su criterio, debió terminar en expulsión. La respuesta del árbitro llamó la atención: le dio la razón, al menos en parte.

En la escena revelada por ESPN, el zaguero y el juez tuvieron un intercambio de palabras. “En la falta de ahí de Paredes ya tenía amarilla. ¡Doble amarilla era! Lo tendrías que haber echado a Paredes”, le planteó Otamendi a Ramírez. El árbitro, en lugar de desestimar el reclamo, respondió con un gesto con la cabeza y dos palabras: “Puede ser”.

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La acción en cuestión se produjo cuando Paredes, ya amonestado, perdió el control de una pelota larga ante Tomás Galván y fue al piso con una barrida sobre el volante de River para recuperarla. Se trató de una jugada límite, sujeta a interpretación arbitral, en la que Paredes pudo haber recibido la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la roja.

La falta de Leandro Paredes sobre Tomás Galván

El episodio se suma a una serie de situaciones que generaron malestar en Núñez. El encuentro se había complicado para el conjunto visitante desde el arranque. A los ocho minutos, Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta tras una revisión del VAR por una sujeción a Miguel Merentiel. La situación se repitió a los 79 minutos, cuando Gonzalo Montiel vio la roja directa por una infracción sobre Lautaro Blanco, quien poco antes había cometido una falta similar sobre Tobías Andrada y solo recibió amarilla. Con esa segunda expulsión, River quedó con nueve jugadores en cancha.

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Incluso, tras el partido, el propio Otamendi fue filoso con sus declaraciones. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, sostuvo. También reclamó por una jugada que, según él, debió terminar en penal a favor de River: “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en offside pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza”

“Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara. Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, soltó el campeón del mundo con la selección argentina.

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Uno de los cruces de los jugadores de River con Ramírez (Fotobaires)

“Mañana intentaremos ser lo más positivo posible. Nos tocan partidos por delante y hay que levantarse. Van a ser días duros pero se sale adelante, como todo argentino”, concluyó Otamendi.

También Leonardo Ponzio, desde el banco de suplentes, había cuestionado a Ramírez tras la expulsión del lateral. “¿Ya está? ¿Ya cumpliste? ¿Cumpliste? ¿Listo? ¿Otro más no, no?”, le dijo.

“Sería bueno que se entiendan entre ellos y que, si van a participar, que sea en conjunto. Que se tome la misma interpretación. Y si vamos a dejar que interprete el árbitro, seguramente será mejor para que el VAR, sentado desde donde está, deje que sea un buen espectáculo, porque la realidad es que hoy, del espectáculo que vinieron a ver los hinchas, que es fútbol, vieron poco”, sentenció el León en conferencia de prensa.

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