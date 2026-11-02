Deportes

“Puede ser”: la confesión de Nicolás Ramírez a Otamendi sobre la amarilla que no le sacó a Paredes en el Superclásico entre Boca y River

El defensor le recriminó al juez que el volante del Xeneize debió haber sido expulsado por doble amonestación

Guardar

Un diálogo revelado entre Nicolás Otamendi y el árbitro Nicolás Ramírez sumó un nuevo capítulo a la polémica arbitral que dejó el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera. El defensor y capitán le reclamó al juez una infracción de Leandro Paredes que, a su criterio, debió terminar en expulsión. La respuesta del árbitro llamó la atención: le dio la razón, al menos en parte.

En la escena revelada por ESPN, el zaguero y el juez tuvieron un intercambio de palabras. “En la falta de ahí de Paredes ya tenía amarilla. ¡Doble amarilla era! Lo tendrías que haber echado a Paredes”, le planteó Otamendi a Ramírez. El árbitro, en lugar de desestimar el reclamo, respondió con un gesto con la cabeza y dos palabras: “Puede ser”.

PUBLICIDAD

La acción en cuestión se produjo cuando Paredes, ya amonestado, perdió el control de una pelota larga ante Tomás Galván y fue al piso con una barrida sobre el volante de River para recuperarla. Se trató de una jugada límite, sujeta a interpretación arbitral, en la que Paredes pudo haber recibido la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la roja.

La falta de Leandro Paredes sobre Tomás Galván

El episodio se suma a una serie de situaciones que generaron malestar en Núñez. El encuentro se había complicado para el conjunto visitante desde el arranque. A los ocho minutos, Ramírez expulsó a Lucas Martínez Quarta tras una revisión del VAR por una sujeción a Miguel Merentiel. La situación se repitió a los 79 minutos, cuando Gonzalo Montiel vio la roja directa por una infracción sobre Lautaro Blanco, quien poco antes había cometido una falta similar sobre Tobías Andrada y solo recibió amarilla. Con esa segunda expulsión, River quedó con nueve jugadores en cancha.

PUBLICIDAD

Incluso, tras el partido, el propio Otamendi fue filoso con sus declaraciones. “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”, sostuvo. También reclamó por una jugada que, según él, debió terminar en penal a favor de River: “No fue ni siquiera analizado y sobre el final no sé si estaba en offside pero fue un claro penal porque la pelota le iba a Meza

“Con la misma vara siempre, vamos a competir, pero cuando no te dejan te da mucha bronca porque hoy no se vivió con la misma vara. Para el próximo torneo que designen a ver quién va a ser el campeón y no competimos”, soltó el campeón del mundo con la selección argentina.

Boca vs River
Uno de los cruces de los jugadores de River con Ramírez (Fotobaires)

“Mañana intentaremos ser lo más positivo posible. Nos tocan partidos por delante y hay que levantarse. Van a ser días duros pero se sale adelante, como todo argentino”, concluyó Otamendi.

También Leonardo Ponzio, desde el banco de suplentes, había cuestionado a Ramírez tras la expulsión del lateral. “¿Ya está? ¿Ya cumpliste? ¿Cumpliste? ¿Listo? ¿Otro más no, no?”, le dijo.

Sería bueno que se entiendan entre ellos y que, si van a participar, que sea en conjunto. Que se tome la misma interpretación. Y si vamos a dejar que interprete el árbitro, seguramente será mejor para que el VAR, sentado desde donde está, deje que sea un buen espectáculo, porque la realidad es que hoy, del espectáculo que vinieron a ver los hinchas, que es fútbol, vieron poco”, sentenció el León en conferencia de prensa.

Temas Relacionados

Nicolás OtamendiNicolás RamírezLeandro ParedesSuperclásicoRiver PlateBoca Juniorsdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Novak Djokovic, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutan en el Masters 1000 de París: hora, rivales y todo lo que hay que saber

El serbio enfrenta a un adversario que fue campeón el fin de semana. Los argentinos mejor ubicados en el ranking también tendrán estrenos exigentes. Este lunes cayeron Navone, Báez y Juan Manuel Cerúndolo

Novak Djokovic, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutan en el Masters 1000 de París: hora, rivales y todo lo que hay que saber

Defensa y Justicia e Independiente se miden por la fecha 15 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Halcón recibirá al Rojo y, en simultáneo, Platense se cruzará con Central Córdoba. Más tarde Atlético Tucumán jugará contra Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia se probará con Banfield

Defensa y Justicia e Independiente se miden por la fecha 15 del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El fútbol playa femenino encendió la arena salvadoreña rumbo a 2027

Chirilagua sostuvo el liderato pese a perder el invicto ante La Canoa, mientras Costa del Sol se mantuvo al acecho antes de la jornada que definirá las posiciones finales

El fútbol playa femenino encendió la arena salvadoreña rumbo a 2027

Imágenes desesperantes: le dieron un rodillazo en el pecho, sufrió un paro cardíaco y lo reanimaron en el campo

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel quedó inconsciente en el minuto 98 de un partido de Segunda División española; el arquero rival fue expulsado y el encuentro, suspendido

Imágenes desesperantes: le dieron un rodillazo en el pecho, sufrió un paro cardíaco y lo reanimaron en el campo

Nació como un club de remo, vio crecer a José Luis Clerc y hoy tiene 80 equipos en Interclubes: la historia de L’Aviron

Fundado hace más de un siglo por inmigrantes franceses, belgas y suizos, hoy es referencia en Tigre y en el tenis argentino

Nació como un club de remo, vio crecer a José Luis Clerc y hoy tiene 80 equipos en Interclubes: la historia de L’Aviron

MALDITOS NERDS

Nintendo fija el 1 de noviembre como Pikmin Day y presenta sus primeros anuncios

Nintendo fija el 1 de noviembre como Pikmin Day y presenta sus primeros anuncios

Croc 2: Kingdom of the Gobbos vuelve remasterizado con tráiler de lanzamiento

El próximo juego de Bend Studio tendría cooperativo y no sería ‘Days Gone 2′

‘Tape to Tape’ sale del acceso anticipado con 19 equipos y cientos de habilidades

REVIEW | Call of Duty: Modern Warfare 4 - El regreso más esperado

ENTRETENIMIENTO

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Vivienne Jolie elimina legalmente el apellido de Brad Pitt y se une a tres de sus hermanos

Accidente en el set de 'The Batman Part II' detiene el rodaje: el Batimóvil atropelló a un actor

Britney Spears acusa a su hermana y a su exmarido de haberla hecho sentir como una esclava: “Voy a encontrar a una nueva familia”

La “terrible experiencia” que vivió Dustin Hoffman durante el rodaje de ‘El Graduado’: “Tenía la sensación de no tener ningún derecho a estar allí”

Judi Dench recuerda cómo Robin Williams acompañó en silencio a su esposo con cáncer: "Tenía sensibilidad y comprensión"

INFOBAE AMÉRICA

La estrategia detrás de la remontada de Lula en Brasil: las claves que reveló su asesor

La estrategia detrás de la remontada de Lula en Brasil: las claves que reveló su asesor

La revancha de la hija: escribió sobre su padre exiliado, él dejó de hablarle y ahora Josefina Licitra ganó el Premio Sor Juana con ese libro

El fútbol playa femenino encendió la arena salvadoreña rumbo a 2027

El hondureño Mauricio Dubón conquista su tercer Guante de Oro y hace historia

El Observatorio Cubano de Conflictos registra presiones a reclusos mediante la negación de medicamentos