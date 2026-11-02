El dólar volvió a subir y la cotización en el Banco Nación alcanzó un nuevo máximo histórico

El dólar tocó un máximo en el año y marcó un nuevo récord normal. (Foto: Reuters)

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El mercado de cambios negoció este lunes un discreto monto de USD 318,3 millones en el segmento de contado, donde el dólar mayorista ganó 11,50 pesos o 0,7%, a $1.545,50, un nuevo máximo nominal.

El dólar comercial anota un incremento de 90,50 pesos o 0,2% en 2026, mientras que en una comparación interanual la suba alcanza los 63,50 pesos o 4,3%, desde los $1.482 del 3 de noviembre del año pasado.

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El BCRA estableció el techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.954,48 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 408,98 pesos o un 26,5% de ese límite para la flotación administrada de la divisa.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.565 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.

El dólar blue quedó sin variantes a $1.565 para la venta. A las 16:30 los dólares financieros estaban negociados con un ligero descenso: el “contado con liquidación” alcanzaba los $1.653 a través de acciones, mientras que el dólar MEP se ubicaba en los 1.570 pesos.

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“Más allá de mantenerse ajeno a los vaivenes externos, y con una modesta respuesta a la fuerte depreciación del real brasileño tras el ballottage, el dólar mayorista sigue ‘haciendo la suya’, aunque hoy arranca más cerca de los $1.540″, definió el economista Gustavo Ber.

“Tras un octubre que dejó un saldo positivo de compras para el BCRA, las miradas se posan en si dicha dinámica se extenderá en noviembre, no solo ante la constante dolarización de los ahorristas, sino también porque se comienza a transitar un período de mayor demanda de dinero. De ahí que también será crucial ver la respuesta de la política monetaria y de las tasas de interés en pesos”, consideró el titular del Estudio Ber.

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“La posibilidad de un real más débil vuelve a poner bajo la lupa la competitividad cambiaria argentina y el margen para acumular reservas. A ese frente regional se suman las dudas sobre el programa financiero de 2027, la dinámica de la actividad y las elecciones presidenciales, que comienzan a ganar protagonismo en la lectura del mercado”, indicó un reporte de Portfolio Personal Inversiones.

CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales) informaron que las liquidaciones de exportaciones agrícolas en el mercado de cambios totalizaron USD 2.880 millones en octubre, monto récord para ese mes del año.

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“Se registró un salto extraordinario en relación a octubre 2025, que había estado afectado por la eliminación transitoria de retenciones en septiembre 2025, que se tradujo en un adelantamiento de las liquidaciones habituales”, afirmó Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Compañía.

“En lo que va del año las liquidaciones acumulan USD 25.156 millones (-15% interanual), aunque se espera que la caída continúe achicándose en lo que queda del año dada la baja base de comparación de noviembre-diciembre de 2025″, completó Ortiz Villafañe.

En cuanto a los pesos disponibles, el Tesoro Nacional adjudicó la semana anterior $11,6 billones en la segunda licitación de octubre y renovó el 107% de los vencimientos.

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“En esta oportunidad, la mayor demanda se concentró en el bono dual CER/Tamar con vencimiento en diciembre de 2028, que explicó el 30% del total adjudicado a un rendimiento anual de CER +6,2%. En tanto, la Letra Dollar-Linked a enero de 2027 y la Lecap a febrero de 2027 representaron el 22% y 17,8% del total adjudicado, respectivamente”, precisaron los analistas de Puente.