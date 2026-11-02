Economía

La venta de autos usados volvió a caer en octubre: el ranking de los 10 modelos que lideraron el mercado

La actividad registró descensos mensuales e interanuales en los principales segmentos, mientras Buenos Aires concentró casi cuatro de cada diez operaciones de autos

Mercado de autos usados al aire libre. Filas de vehículos con capós abiertos, personas inspeccionando. Banderolas de venta y edificios urbanos al fondo.
La venta de autos usados cayó un 2,5% en octubre respecto al mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El mercado de vehículos usados cerró octubre con una nueva baja. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante el mes se realizaron 162.166 transferencias de vehículos usados, un volumen 2,6% inferior al de octubre de 2025 y 5,2% menor al registrado en septiembre.

La actividad acumuló 1.539.549 operaciones entre enero y octubre, frente a las 1.604.279 anotadas en el mismo período del año pasado. La diferencia representa una caída de un 4% en las transferencias totales. Los vehículos livianos concentraron el 95% de las operaciones de octubre, con 154.873 unidades.

PUBLICIDAD

El informe de Acara incluye automóviles, comerciales livianos, vehículos pesados y otras categorías. En el segmento de los livianos, Volkswagen, Ford y Renault encabezaron el ranking de marcas, mientras que el Volkswagen Gol permanece como el modelo con mayor cantidad de transferencias, posición que ostenta desde hace varios años.

El desempeño de octubre estuvo marcado por la retracción de los segmentos de mayor peso en el mercado. Las transferencias de automóviles llegaron a 119.359 unidades, con bajas de 5,6% frente a septiembre y de 2,3% en la comparación interanual.

autos usados convenientes
Los usados cayeron nuevamente en octubre, una tendencia que se repite en los últimos meses

Los comerciales livianos sumaron 35.514 operaciones, retrocediendo un 5,4% respecto de septiembre y un 4,3% frente a octubre de 2025. Entre ambos segmentos, las transferencias de livianos descendieron 5,5% mensual y 2,8% interanual.

PUBLICIDAD

En los primeros diez meses del año se transfirieron 1.475.138 vehículos livianos, cifra 4,3% menor que las 1.540.633 unidades del mismo período de 2025. Los automóviles acumularon 1.140.947 movimientos, una reducción del 4,4%, mientras que los comerciales livianos totalizaron 334.191 unidades, un 3,7% por debajo del registro interanual.

El resto de las transferencias correspondió a comerciales pesados y otros pesados. Los comerciales pesados alcanzaron 4.974 unidades en octubre, con una baja mensual del 0,8%, aunque quedaron un 2,7% por encima de octubre del año anterior. Los otros pesados registraron 2.319 operaciones, con una suba de 6,6% frente a septiembre y de 2,1% respecto del mismo mes de 2025.

Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de modelos usados

El Volkswagen Gol fue el vehículo usado más transferido en octubre, con 8.632 unidades. Pese a conservar el primer lugar, el volumen resultó 7,4% inferior al de septiembre y 4,8% menor que el de octubre de 2025.

La Toyota Hilux quedó en segundo puesto, con 6.192 transferencias, seguida por la Ford Ranger, con 4.523. La Volkswagen Amarok ocupó el cuarto lugar con 4.517 operaciones y el Chevrolet Corsa quedó quinto, con 4.473 unidades.

autos usados convenientes
El Volkswagen Gol sigue siendo el dominador de las ventas de vehículos de segunda mano en Argentina.

El listado de los diez modelos con más transferencias se completó con Peugeot 208, Renault Clio, Ford EcoSport, Toyota Corolla y Ford Fiesta. Entre ellos, el Peugeot 208 exhibió una suba interanual de 11,2 %, mientras que la Ranger avanzó 1,9 %, el Clio 0,2 % y el Fiesta 2,4 %. El resto mostró variaciones negativas frente a octubre de 2025.

Por marcas, Volkswagen encabezó el mercado total de usados con 27.763 unidades, equivalente a 17,9% del total informado en el ranking. Ford se ubicó segunda con 21.229 transferencias y Renault tercera con 18.978. Chevrolet, Fiat, Toyota y Peugeot también superaron las 14.000 operaciones durante el mes.

En el segmento de automóviles, Volkswagen alcanzó una participación de 18,1%, seguida por Chevrolet, con 13,2%, y Renault, con 12,7%. Ford representó 12% de las transferencias de autos y Fiat el 11%. En los comerciales livianos, Ford lideró con 19,4%, por delante de Toyota, con 17,7%, y Volkswagen, con 17,2%.

Hilux, Ranger y Amarok concentraron las transferencias de pick-ups

La Toyota Hilux mantuvo el liderazgo entre las pick-ups usadas, con una participación de 26,6% en octubre. La Ford Ranger y la Volkswagen Amarok compartieron el segundo escalón, ambas con 19,4% del segmento.

Más atrás se ubicaron Chevrolet S10, Ford F-100, Fiat Toro, Nissan Frontier y Renault Oroch. El grupo de pick-ups explicó una porción relevante de las transferencias de comerciales livianos, una categoría en la que también se destacaron los utilitarios.

Dentro del resto de los comerciales livianos, el Renault Kangoo encabezó las transferencias con una participación de 16,7 %. Le siguieron Volkswagen Saveiro, con 11,7%; Peugeot Partner, con 10,4%; Fiat Strada, con 9,7%; y Fiat Fiorino, con 8,7%.

Letrero de Automotores Usados, tres automóviles exhibidos: un Volkswagen blanco, una Toyota Hilux gris y un Chevrolet negro. Etiquetas de año 2020 y 2016
La heterogeneidad de los autos más vendidos permite que se comparen un VW Gol y una pickup Toyota Hilux como los preferidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenos Aires tiene casi cuatro de cada diez transferencias

La provincia de Buenos Aires concentró 46.516 transferencias de automóviles en octubre. Esa cifra incluyó 25.096 operaciones en el Gran Buenos Aires y 21.420 en el resto del distrito. En conjunto, representó cerca de 39% de las transferencias de autos del mes.

Córdoba fue la segunda jurisdicción, con 14.402 operaciones, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 11.904, y Santa Fe, con 10.832. Mendoza acumuló 6.072 transferencias de automóviles durante octubre.

La mayoría de las provincias anotó retrocesos interanuales en este segmento. Entre las excepciones estuvieron Tucumán, que creció 16,8% frente a octubre de 2025; Tierra del Fuego, con un avance de 13,6%; Catamarca, con 12,2%; y San Juan, con 9,5%.

En comerciales livianos, Buenos Aires también encabezó las operaciones con 12.181 unidades, seguida por Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Santa Cruz sobresalió con una suba interanual de 35,6%, aunque desde un volumen de 503 transferencias.

La financiación prendaria de usados cayó 10,2 % durante octubre

El reporte de ACARA, elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), registró 10.534 operaciones de financiación prendaria para transferencias de vehículos livianos durante octubre. El resultado fue 10,2% menor que el de septiembre, aunque quedó 9,2% por encima de octubre de 2025.

Los bancos representaron 3.853 de esas operaciones y las financieras, 2.414. Las financieras de marca aportaron otras 1.661 unidades financiadas, mientras que las mutuales y cooperativas registraron 1.058.

En el acumulado de los primeros diez meses, la financiación prendaria de transferencias de livianos sumó 95.219 operaciones, un descenso de 21,9 % frente a las 121.865 del mismo período de 2025. Banco del Sol encabezó el ranking de acreedores de octubre, con 1.646 operaciones, seguido por De Créditos, con 946, y Uninver, con 695.

Temas Relacionados

ACARABuenos Airesautos usadosfinanciaciónúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar volvió a subir y la cotización en el Banco Nación alcanzó un nuevo máximo histórico

La divisa mayorista ascendió a $1.545,50, con un bajo monto de negocios inferior a USD 400 millones. Al público subió a $1.565 para la venta en el BNA

El dólar volvió a subir y la cotización en el Banco Nación alcanzó un nuevo máximo histórico

Juicio por YPF: quince estados de EEUU pidieron a la Corte Suprema revisar el fallo favorable a Argentina

Presentaron un amicus curiae en apoyo de Petersen y Eton Park; el escrito cuestiona la decisión del Segundo Circuito y la Argentina responderá antes del 2 de diciembre

Juicio por YPF: quince estados de EEUU pidieron a la Corte Suprema revisar el fallo favorable a Argentina

Jubilaciones y AUH de ANSES: de cuánto serán en noviembre 2026

La actualización se calculará con la inflación informada por el INDEC, mientras que la entidad ya confirmó el día de los pagos

Jubilaciones y AUH de ANSES: de cuánto serán en noviembre 2026

El Gobierno aumentó subsidios y reconoció una deuda de $39.000 millones a las empresas de colectivos para no aumentar el boleto

La Secretaría de Transporte actualizó la estructura de costos e incrementó la subvención estatal de noviembre a enero. A su vez, se comprometió a pagar en dos cuotas un saldo pendiente por malas proyecciones de ingresos por boleto

El Gobierno aumentó subsidios y reconoció una deuda de $39.000 millones a las empresas de colectivos para no aumentar el boleto

Oro del BCRA: el abogado Gregorio Dalbón llevó al regulador del mercado de EEUU el caso por operaciones con reservas del metal

El letrado presentó un reporte para que el organismo estadounidense evalúe posibles pagos indebidos y fallas de control en operaciones que, según la AGN, generaron pérdidas por USD 1.023 millones

Oro del BCRA: el abogado Gregorio Dalbón llevó al regulador del mercado de EEUU el caso por operaciones con reservas del metal

DEPORTES

“Puede ser”: la confesión de Nicolás Ramírez a Otamendi sobre la amarilla que no le sacó a Paredes en el Superclásico entre Boca y River

“Puede ser”: la confesión de Nicolás Ramírez a Otamendi sobre la amarilla que no le sacó a Paredes en el Superclásico entre Boca y River

Nació como un club de remo, vio crecer a José Luis Clerc y hoy tiene 80 equipos en Interclubes: la historia de L’Aviron

La fuerte crítica de Ruggeri a Nicolás Ramírez y la estrategia que hubiera usado para hacer expulsar a Paredes en el Superclásico

El dato revelador sobre la acalorada reunión que terminó con la salida de un piloto de la Fórmula 1

La Hache y Yellowrose se unen para jugar Tortugas y Palermo

TELESHOW

Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

Julieta Prandi volvió al trabajo y fue lapidaria con Emanuel Ortega: “Él sabía las acciones que estaba teniendo”

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

Ángela Torres cantó por primera vez en público junto a su hermana Amelia: el video del conmovedor momento

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

INFOBAE AMÉRICA

Cuba inicia noviembre con una previsión de apagones de hasta 1,922 megavatios en la noche

Cuba inicia noviembre con una previsión de apagones de hasta 1,922 megavatios en la noche

De Mixco a Totonicapán: una oleada de operativos policiales en Guatemala deja una docena de detenidos

Japón autoriza de manera condicional una terapia celular contra el Parkinson: cómo funciona

Arteba cerró con más de 41.000 visitantes y la mayor ronda de compras de su historia: ¿qué adquirieron los museos e instituciones del país y el mundo?

La Asociación Médica Mundial condena la persecución contra el gremio sanitario de Nicaragua