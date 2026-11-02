La venta de autos usados volvió a caer en octubre: el ranking de los 10 modelos que lideraron el mercado

La venta de autos usados cayó un 2,5% en octubre respecto al mismo mes de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado de vehículos usados cerró octubre con una nueva baja. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que durante el mes se realizaron 162.166 transferencias de vehículos usados, un volumen 2,6% inferior al de octubre de 2025 y 5,2% menor al registrado en septiembre.

La actividad acumuló 1.539.549 operaciones entre enero y octubre, frente a las 1.604.279 anotadas en el mismo período del año pasado. La diferencia representa una caída de un 4% en las transferencias totales. Los vehículos livianos concentraron el 95% de las operaciones de octubre, con 154.873 unidades.

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El informe de Acara incluye automóviles, comerciales livianos, vehículos pesados y otras categorías. En el segmento de los livianos, Volkswagen, Ford y Renault encabezaron el ranking de marcas, mientras que el Volkswagen Gol permanece como el modelo con mayor cantidad de transferencias, posición que ostenta desde hace varios años.

El desempeño de octubre estuvo marcado por la retracción de los segmentos de mayor peso en el mercado. Las transferencias de automóviles llegaron a 119.359 unidades, con bajas de 5,6% frente a septiembre y de 2,3% en la comparación interanual.

Los usados cayeron nuevamente en octubre, una tendencia que se repite en los últimos meses

Los comerciales livianos sumaron 35.514 operaciones, retrocediendo un 5,4% respecto de septiembre y un 4,3% frente a octubre de 2025. Entre ambos segmentos, las transferencias de livianos descendieron 5,5% mensual y 2,8% interanual.

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En los primeros diez meses del año se transfirieron 1.475.138 vehículos livianos, cifra 4,3% menor que las 1.540.633 unidades del mismo período de 2025. Los automóviles acumularon 1.140.947 movimientos, una reducción del 4,4%, mientras que los comerciales livianos totalizaron 334.191 unidades, un 3,7% por debajo del registro interanual.

El resto de las transferencias correspondió a comerciales pesados y otros pesados. Los comerciales pesados alcanzaron 4.974 unidades en octubre, con una baja mensual del 0,8%, aunque quedaron un 2,7% por encima de octubre del año anterior. Los otros pesados registraron 2.319 operaciones, con una suba de 6,6% frente a septiembre y de 2,1% respecto del mismo mes de 2025.

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Volkswagen Gol volvió a liderar el ranking de modelos usados

El Volkswagen Gol fue el vehículo usado más transferido en octubre, con 8.632 unidades. Pese a conservar el primer lugar, el volumen resultó 7,4% inferior al de septiembre y 4,8% menor que el de octubre de 2025.

La Toyota Hilux quedó en segundo puesto, con 6.192 transferencias, seguida por la Ford Ranger, con 4.523. La Volkswagen Amarok ocupó el cuarto lugar con 4.517 operaciones y el Chevrolet Corsa quedó quinto, con 4.473 unidades.

El Volkswagen Gol sigue siendo el dominador de las ventas de vehículos de segunda mano en Argentina.

El listado de los diez modelos con más transferencias se completó con Peugeot 208, Renault Clio, Ford EcoSport, Toyota Corolla y Ford Fiesta. Entre ellos, el Peugeot 208 exhibió una suba interanual de 11,2 %, mientras que la Ranger avanzó 1,9 %, el Clio 0,2 % y el Fiesta 2,4 %. El resto mostró variaciones negativas frente a octubre de 2025.

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Por marcas, Volkswagen encabezó el mercado total de usados con 27.763 unidades, equivalente a 17,9% del total informado en el ranking. Ford se ubicó segunda con 21.229 transferencias y Renault tercera con 18.978. Chevrolet, Fiat, Toyota y Peugeot también superaron las 14.000 operaciones durante el mes.

En el segmento de automóviles, Volkswagen alcanzó una participación de 18,1%, seguida por Chevrolet, con 13,2%, y Renault, con 12,7%. Ford representó 12% de las transferencias de autos y Fiat el 11%. En los comerciales livianos, Ford lideró con 19,4%, por delante de Toyota, con 17,7%, y Volkswagen, con 17,2%.

Hilux, Ranger y Amarok concentraron las transferencias de pick-ups

La Toyota Hilux mantuvo el liderazgo entre las pick-ups usadas, con una participación de 26,6% en octubre. La Ford Ranger y la Volkswagen Amarok compartieron el segundo escalón, ambas con 19,4% del segmento.

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Más atrás se ubicaron Chevrolet S10, Ford F-100, Fiat Toro, Nissan Frontier y Renault Oroch. El grupo de pick-ups explicó una porción relevante de las transferencias de comerciales livianos, una categoría en la que también se destacaron los utilitarios.

Dentro del resto de los comerciales livianos, el Renault Kangoo encabezó las transferencias con una participación de 16,7 %. Le siguieron Volkswagen Saveiro, con 11,7%; Peugeot Partner, con 10,4%; Fiat Strada, con 9,7%; y Fiat Fiorino, con 8,7%.

La heterogeneidad de los autos más vendidos permite que se comparen un VW Gol y una pickup Toyota Hilux como los preferidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenos Aires tiene casi cuatro de cada diez transferencias

La provincia de Buenos Aires concentró 46.516 transferencias de automóviles en octubre. Esa cifra incluyó 25.096 operaciones en el Gran Buenos Aires y 21.420 en el resto del distrito. En conjunto, representó cerca de 39% de las transferencias de autos del mes.

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Córdoba fue la segunda jurisdicción, con 14.402 operaciones, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 11.904, y Santa Fe, con 10.832. Mendoza acumuló 6.072 transferencias de automóviles durante octubre.

La mayoría de las provincias anotó retrocesos interanuales en este segmento. Entre las excepciones estuvieron Tucumán, que creció 16,8% frente a octubre de 2025; Tierra del Fuego, con un avance de 13,6%; Catamarca, con 12,2%; y San Juan, con 9,5%.

En comerciales livianos, Buenos Aires también encabezó las operaciones con 12.181 unidades, seguida por Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza. Santa Cruz sobresalió con una suba interanual de 35,6%, aunque desde un volumen de 503 transferencias.

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La financiación prendaria de usados cayó 10,2 % durante octubre

El reporte de ACARA, elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), registró 10.534 operaciones de financiación prendaria para transferencias de vehículos livianos durante octubre. El resultado fue 10,2% menor que el de septiembre, aunque quedó 9,2% por encima de octubre de 2025.

Los bancos representaron 3.853 de esas operaciones y las financieras, 2.414. Las financieras de marca aportaron otras 1.661 unidades financiadas, mientras que las mutuales y cooperativas registraron 1.058.

En el acumulado de los primeros diez meses, la financiación prendaria de transferencias de livianos sumó 95.219 operaciones, un descenso de 21,9 % frente a las 121.865 del mismo período de 2025. Banco del Sol encabezó el ranking de acreedores de octubre, con 1.646 operaciones, seguido por De Créditos, con 946, y Uninver, con 695.

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