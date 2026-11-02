Política

El Niño: Yacyretá mantiene interrumpido el paso entre Argentina y Paraguay y se incrementa la cantidad de autoevacuados en Corrientes

El organismo binacional extendió la suspensión que comenzó en octubre hasta el próximo viernes. El río Paraná cedió frente a Corrientes pero más personas debieron dejar sus hogares

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) prorrogó la suspensión del paso vehicular y peatonal entre Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay) hasta el viernes 6 de noviembre
La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) prorrogó la suspensión del paso vehicular y peatonal entre Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay) hasta el viernes 6 de noviembre
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La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) prorrogó la suspensión del paso vehicular y peatonal entre Ituzaingó (Argentina) y Ayolas (Paraguay) hasta el viernes 6 de noviembre. Según indicó el organismo se trata de una medida preventiva ante las condiciones hidrológicas.

La decisión es, en rigor, la continuidad de un cierre que empezó el 12 de octubre cuando las inundaciones comenzaron a golpear fuerte a la región. De manera transitoria, también se cerraron los recorridos turísticos a la central y a la obra de ampliación sobre el brazo Aña Cuá del Paraná.

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El Niño ha ocasionado un crecimiento inusual de los ríos de la cuenca del Paraná. Esto motivó que Yacyretá recibiera más del doble de agua en octubre que el promedio histórico. Según datos de la EBY, la media diaria está en 32 mil m3/s cuando el valor de la secuencia 1971 - 2025 se ubica en de 14.400 m3/s.

Las estimaciones prevén que, en las jornadas siguientes, el caudal se reduzca a 27 mil m3/s.

Por ello, el último informe hidrológico evalúa que los ríos afluentes “continúen en descenso durante los próximos días”. Los cursos principales que confluyen en el Paraná son el Iguazú y el Paraguay. Pese a esto, las mediciones se mantendrán por encima de los niveles de alerta e inundabilidad.

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Cómo está la situación

El río Paraná frente a las costas misioneras, chaqueñas y correntinas se encuentra en situación estacionaria o en leve descenso, según la medición que la Prefectura dio a conocer este lunes.

Corrientes redujo la cantidad de personas afectadas en centros de asistencia. Pero, en paralelo, se incrementó el número de autoevacuados. El último parte oficial consigna que los evacuados bajaron de 741 a 409 mientras que quienes abandonaron sus hogares para buscar refugio en casas de familiares o amigos saltaron de 726 a 1.278.

El Niño ha ocasionado un crecimiento inusual de los ríos de la cuenca del Paraná. (Crédito: Diario Río Uruguay)
El Niño ha ocasionado un crecimiento inusual de los ríos de la cuenca del Paraná. (Crédito: Diario Río Uruguay)

En la capital, Itatí, Paso de la Patria, Bella Vista, Goya y Esquina, las aguas continúan en niveles de evacuación. En Ituzaingó, en tanto, los parámetros son de alerta. Las autoridades correntinas solicitaron a los evacuados de la isla Apipé, ubicada enfrente y sobre la saliente de aguas de Yacyretá, que no regresen a sus hogares pese a la baja del río.

En Chaco, en tanto, son 2.239 los desplazados por la crecida del Paraná. El Gobierno provincial tiene bajo alerta roja a las ciudades de Barranqueras y Puerto Vilelas, en el Gran Resistencia, e Isla del Cerrito al norte, en la confluencia del Paraná y el río Paraguay. Tres localidades están en alerta naranja y otras seis se encuentran en amarilla.

En Misiones, no hay gente afectada por la crecida y solo dos localidades ribereñas al Paraná están en alerta: Libertador y Santa Ana. Lo mismo ocurre con Iguazú, ubicada a la vera del río homónimo. La provincia vivió en las últimas horas una tormenta intensa que provocó graves daños materiales en varios puntos.

El «tránsito de onda» (desplazamiento de agua importante, una suerte de ola atenuada y lenta) está arribando a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Desde Esquina al sur, el río crece.

La localidad entrerriana de La Paz ya superó el nivel de alerta. Frente a Paraná, la capital provincial, la cota se ubicó en 4,40 mt, cerca del valor de alerta fijado en 4,70 mt. El agua ya avanzó sobre el balneario municipal, localizado en el tramo central de la costanera.

El río Uruguay, en tanto, se mantiene en calma. No hay ciudades costeras en situación de evacuación o de alerta. El nivel de las aguas sigue su tendencia descendente. Desde hace diez días que no quedan evacuados en Concordia (Entre Ríos), la única ciudad que, hasta el momento, tuvo que reubicar familias por la creciente.

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