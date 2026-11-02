Polarización, un mensaje a Kicillof y la disputa por 2027: la lectura del Gobierno ante la intención de Cristina Kirchner de postularse

El presidente Javier Milei junto a la dos veces mandataria Cristina Kirchner (REUTERS/Matias Baglietto)

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A la espera de la definición del calendario electoral, el Gobierno analiza el mejor escenario rumbo al 2027 con el objetivo de favorecer la reelección del presidente Javier Milei y ve en Cristina Fernández de Kirchner una rival conveniente para polarizar con el kirchnerismo. Sin embargo, no consideran factible su candidatura, al menos para el año próximo, debido a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió tras la condena en la causa Vialidad.

La discusión se reavivó a partir de las declaraciones de la exvicepresidenta y dos veces presidenta, quien, en una entrevista publicada este lunes por The Washington Post, no descartó la posibilidad de presentarse como candidata y competir contra el libertario si logra “recuperar” sus “derechos políticos”. “Muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente”, diagnosticó la titular del Partido Justicialista (PJ).

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Sus planteos se inscriben en una serie de movimientos políticos y judiciales recientes a raíz de su condena. En ese marco, el abogado brasileño Rafael Valim presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine las condiciones en las que fue juzgada.

En Casa Rosada descartan que la presentación pueda prosperar, aunque reconocen que un eventual escenario en el que la exvicepresidenta estuviera habilitada para competir podría favorecerlos electoralmente. “Nos vendría bárbaro porque nos conviene polarizar con el kirchnerismo puro y duro, pero sería romper el sistema político electoral”, sostuvo ante Infobae un integrante de la mesa política.

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Cristina Kirchner salió al balcón en el Día de la Lealtad

“Cristina es una gran candidata”, ironizaron desde el armado libertario, donde creen que la imagen de la exmandataria referencia experiencias pasadas.

En el oficialismo también hay quienes consideran que el debate carece de sustento mientras Cristina Kirchner permanezca bajo prisión domiciliaria. “Es una discusión abstracta. No está habilitada ni lo estará. Está presa”, replicó un hombre que transita a diario la Casa Rosada.

Desde el entorno de Milei sostienen que un eventual pronunciamiento favorable del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo que daría lugar a una revisión internacional de la condena, no sería vinculante; por lo tanto, no anularía la sentencia de los tribunales nacionales.

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“La ley es bastante clara. Es una jugada extraña. A no ser que esté pensando en que alguien pueda llegar a revocar su condena y salga. Si no, es una provocación al sistema político”, resumió una fuente violeta.

En Casa Rosada interpretan que Cristina Kirchner aprovechó la entrevista con la periodista Marina Dias para enviar un mensaje interno al peronismo, que todavía no definió quién será su candidato presidencial para 2027. En particular, detectan una advertencia al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los nombres que resuenan para competir por la presidencia.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro Andrés Larroque encabezan una reunión de trabajo con dirigentes del peronismo de la provincia de Santa Fe

“En ningún momento le habló a Milei. Me cuesta creer que no sea consciente de que su situación es compleja y que no sea un mensaje para socavar la propia interna. Le habla a Axel (Kicillof)”, leyó un funcionario ante este medio.

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Asimismo, en el Gobierno relativizaron el pronóstico de la referente opositora sobre una eventual ola progresista ante un mal desempeño del Partido Republicano en las elecciones de este martes en Estados Unidos. “Es contrafáctico y en 2027 tampoco hay tantas elecciones para comprobar la existencia de una marea del estilo”, argumentaron.

Con la mira puesta en 2027, en La Libertad Avanza anticipan que volverán a apostar por la polarización y la contraposición de modelos, como ocurrió en las últimas elecciones. El mandatario está al tanto de eso y aprovecha cada oportunidad en la que la menciona para referenciarla como “la condenada”.

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“La campaña va a ser la gestión y los dos modelos de país que se enfrentan”, precisó un funcionario al tanto de las discusiones.

En paralelo, los libertarios apuestan a eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que le permitirían a la oposición resolver sus diferencias en una competencia común. Con el calendario a contramano, algunos integrantes del ala política ya evalúan una estrategia alternativa en caso de que las primarias permanezcan vigentes. “En caso de que no podamos bajar las PASO, hay que generar los incentivos para que no haya unidad”, expresaron.