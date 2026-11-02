La respuesta del gobierno de Kicillof ante una posible candidatura de CFK: “El pueblo peronista va a definir”

El gobernador bonaerense mantiene la cautela ante los dichos de la ex presidenta, aunque defiende la competencia en las PASO

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El esquema del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió este lunes a defender el sistema de elecciones Primarias para definir las candidaturas del peronismo para las elecciones del año que viene. El pronunciamiento llegó luego de la entrevista que la expresidenta Cristina Kirchner brindó al Washington Post en donde no descartó ser candidata en 2027. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo Kirchner.

Este lunes el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue consultado por la determinación de la expresidenta. “Lo que hemos venido diciendo todo este tiempo y lo que nos planteó el gobernador ya el año pasado fue que este no era el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a dirimir el año próximo”, contestó el ministro. También aseveró que será “en un marco de posibles PASO”.

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Los últimos días fueron movidos en el marco de la discusión del peronismo. A la ratificación de que CFK quiere ser candidata el año que viene, se le sumó el viaje de Kicillof a Jujuy. Allí, como indicó este medio, el mandatario pidió por las PASO. Algo que se había puesto en la mesa en la reunión que el gobernador mantuvo la semana pasada con los intendentes que están dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y que incluso también se había sostenido en la reunión que semanas atrás llevaron adelante los gobernadores del peronismo en la Casa de La Pampa.

A esas reuniones se sumaron las críticas que algunos legisladores de La Cámpora lanzaron al gobernador luego de una tapa de Clarín en la que se le adjudicó estar predispuesto a competir en una PASO contra la expresidenta. “No me voy a meter en la interna porque es lo que nos pidió Axel”, contestó este lunes Bianco, quien también advirtió que “la tapa surge a partir de que el gobernador dijo que va a ir a las PASO, que es lo que había acordado en la reunión que tuvieron con dirigentes y gobernadores de distintos sectores del peronismo”.

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“No veo una razón por la que habría que enojarse, ponerse nervioso o criticar al gobernador si dijo lo mismo en una reunión”, sostuvo Bianco. Hacía referencia a los cuestionamientos que desde La Cámpora lanzaron el senador Emmanuel González Santalla y su par Fernanda Raverta; además del jefe de bloque de Diputados peronistas en PBA, Facundo Tignanelli.

“Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo ‘hombre’ justo ahora, y cuando parecía que iba a desafiar a Magnetto, al círculo rojo, a la mafia judicial, junto coraje y reunió a un grupito de intendentes para decirles que está dispuesto a enfrentar a Cristina. Alta confusión. Además, les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense. Peor que la ingratitud, es la estupidez”, posteó.

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Emmanuel González Santalla junto a Máximo Kirchner

El estado de situación actual revela que, de momento, las PASO siguen vigentes. “Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente”, remarcó Bianco. Dijo también que el MDF “va a tener su candidato”. Será Kicillof.

Cumbre Kicillof y La Cámpora

La discusión continuará el próximo miércoles 4 de noviembre, cuando el Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense se reúna a las 17 en la sede de calle 54 N° 618, en La Plata. Kicillof, que preside el partido desde marzo, convocó al cuerpo mediante una comunicación remitida por la apoderada María Sol Berriel. El orden del día tendrá como asunto central la puesta en marcha del Congreso provincial, previsto para este mes.

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El Congreso es el máximo órgano partidario del justicialismo bonaerense. En febrero, cuando se acordó la renovación de autoridades del PJ bonaerense, los distintos sectores evitaron una competencia interna. El entendimiento dejó a Kicillof al frente del Consejo Provincial y proyectó a Máximo Kirchner para la presidencia del Congreso partidario. Esa designación, sin embargo, todavía requiere el voto de los congresales. Las conversaciones posteriores no lograron cerrar la distribución de lugares en la Junta Electoral ni en la Junta Directiva del Congreso, integrada por 22 miembros.

El MDF pretende una representación mayor en esos ámbitos, donde La Cámpora conserva peso político. La discusión por esos lugares se vincula con la capacidad de cada sector para intervenir en el funcionamiento partidario y en la resolución de futuros conflictos electorales. En el entorno del gobernador sostienen que el acuerdo de febrero continúa vigente, aunque buscan revisar el reparto de responsabilidades antes de que se concrete la convocatoria al Congreso.

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Kicillof con intendentes del MDF

Las PASO aparecen como otro punto de tensión. Kicillof y los intendentes alineados con el MDF respaldan ese mecanismo para ordenar las candidaturas, ante la convivencia de dirigentes con aspiraciones para la sucesión provincial y la competencia nacional. El gobernador planteó en Jujuy que las postulaciones deben definirse con participación de los afiliados y de la ciudadanía.

En paralelo, los intendentes del espacio del gobernador volvieron a instalar el reclamo para modificar la normativa que limita las reelecciones en los municipios bonaerenses. El tema forma parte de las conversaciones del oficialismo provincial, aunque no se informó si será incluido de manera formal en el temario del miércoles. La reunión servirá, en principio, para habilitar el Congreso y retomar una negociación que combina la definición de autoridades, el control de los órganos partidarios y las reglas para la competencia electoral de 2027.

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