Política

El mensaje con el que el papa León XIV confirmó su visita a la Argentina

A través de una publicación en X, el Pontífice vinculó la gira con su historia personal en América Latina y ratificó su visita a Uruguay, Argentina y Perú, prevista entre el 6 y el 17 de noviembre

Robert Prevost fue elegido como nuevo Papa de la Iglesia Católica y se llamará León XIV
El papa León XIV ratificó su gira apostólica por Uruguay, la Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre (AP Photo/Andrew Medichini)
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Del 8 al 11 de noviembre, el papa León XIV visitará la Argentina como parte de una gira apostólica por América del Sur que contempla también Uruguay y Perú. El viaje marca el regreso de un pontífice al país después de 39 años, con una agenda que combina misas masivas y encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y líderes religiosos.

El recorrido se confirmó pese a la intervención quirúrgica que el Pontífice atravesó a mediados de octubre, de la que se recuperó favorablemente según informó la Santa Sede.

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Cómo confirmó el papa León XIV su visita a la Argentina

Con una publicación en X que vinculó el viaje con su historia personal en América Latina, León XIV ratificó la gira prevista del 6 al 17 de noviembre y despejó las dudas que habían surgido tras la operación.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió el Pontífice en su cuenta oficial de X.

León XIV confirmó su viaje apostólico mediante un mensaje en la red social X vinculado a su historia personal en América Latina (REUTERS/Vincenzo Livieri)
León XIV confirmó su viaje apostólico mediante un mensaje en la red social X vinculado a su historia personal en América Latina (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El mensaje fue leído de inmediato como una confirmación oficial. La Santa Sede lo acompañó con un comunicado en el que precisó que el equipo médico no encontró contraindicaciones para que el Papa emprendiera la gira y que su recuperación avanzaba conforme a las valoraciones positivas de los profesionales que lo atienden.

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No fue el único gesto que había anticipado la visita. Días antes, durante la audiencia general en la plaza de San Pedro, una pareja de recién casados oriunda de Santa Fe le pidió al Pontífice que viajara a la Argentina. La respuesta, “Argentina, allá vamos”, quedó registrada en un video y circuló ampliamente.

También hubo otros episodios: el Papa levantó el pulgar ante una bandera argentina y respondió “Allí estaré” cuando religiosos cordobeses lo invitaron durante un encuentro similar.

Qué problemas de salud tuvo el papa León XIV

León XIV fue operado hace dos semanas, después de que se confirmara un diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. La intervención, realizada en el Policlínico Gemelli de Roma, consistió en la extirpación del lóbulo inferior derecho del órgano.

El adenocarcinoma pulmonar es el tipo de cáncer de pulmón más frecuente y se origina en las células que producen moco en las vías respiratorias. A diferencia de otros tumores pulmonares, suele desarrollarse en las zonas más externas del órgano, lo que en ocasiones permite detectarlo de manera incidental, como ocurrió con León XIV, a quien el nódulo se descubrió durante un control médico rutinario no relacionado con el pulmón.

La doctora Annalisa Bilotta, del hospital Salvator Mundi International, explicó que “los médicos lograron extirpar el cáncer en una fase muy temprana”. Una evaluación posterior confirmó que no será necesario ningún tratamiento adicional, dato que resultó decisivo para mantener la gira tal como estaba prevista.

Desde el alta, el Papa retomó sus compromisos de manera gradual, con ajustes diarios orientados a cuidar su recuperación. Uno de los gestos más comentados fue su recorrido en papamóvil por la Plaza de San Pedro bajo la lluvia, que muchos interpretaron como una señal de que su estado permitía retomar la agenda habitual.

Cómo será su visita a la Argentina

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su primera actividad será un homenaje al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

El itinerario en Buenos Aires incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione y una misa multitudinaria en Palermo
El itinerario en Buenos Aires incluye una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione y una misa multitudinaria en Palermo

Esa misma tarde se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y luego encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y luego celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Por la tarde, en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, mantendrá un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales. La jornada cerrará con una celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

El martes 10, el vuelo papal despegará a las 7:30 desde Buenos Aires y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella, en Córdoba. Allí celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. De regreso en la capital, presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El papa León XIV viajará a la provincia de Córdoba el 10 de noviembre para encabezar una misa en la Escuela de Aviación Militar (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León XIV viajará a la provincia de Córdoba el 10 de noviembre para encabezar una misa en la Escuela de Aviación Militar (REUTERS/Yara Nardi)

El miércoles 11, la agenda comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. A las 10:00, León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país. La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza, y el vuelo hacia Lima partirá media hora después.

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), el presidente Javier Milei declaró la visita de interés nacional y establecer feriados escalonados: el lunes 9 será feriado en todo el país; el martes 10, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba; el miércoles 11, únicamente en la provincia de Buenos Aires.

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