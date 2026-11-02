La visita del papa León XIV altera los tiempos legislativos y expone las distintas posturas del Gobierno sobre la reforma electoral

El papa León XIV se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. (Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS)

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A menos de una semana de la visita del papa León XIV, el Gobierno ajusta los tiempos legislativos para intentar acelerar las principales reformas antes de que concluya el período ordinario en el Congreso. Para eso, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13, en medio de las diferencias internas en torno al futuro de la reforma electoral.

La visita del Sumo Pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre, se convirtió en una de las principales prioridades de la Casa Rosada, que sabe que la gestión quedará relegada a un segundo plano durante esos días. En paralelo a los últimos preparativos, el ala política debate internamente si el oficialismo contará con los apoyos necesarios para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) antes de fin de año.

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Por un lado, un sector del reducido círculo considera que los plazos se acortan para avanzar con la sanción del ambicioso proyecto, ante las dificultades para conseguir el respaldo de algunos gobernadores aliados, en particular el de Alfredo Cornejo (Mendoza), quien se resiste a acompañar los principales puntos de la normativa.

“Todavía no están cerrados los acuerdos. Ellos se resisten y nosotros tampoco vamos otorgar todo. Hay que encontrar el punto intermedio”, expresó un funcionario que observa complejo el panorama. Según confesó ante este medio, los gobernadores del Norte Grande aún no dieron garantías de querer avanzar en la eliminación.

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Desde el entorno de los mandatarios provinciales radicales anticiparon ante Infobae que no acompañarán la eliminación de las PASO, pero ven favorable la suspensión de las mismas. “Hay que ver la negociación para eso”, expresaron.

Los más optimistas del Gobierno, entre quienes figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, aseguran que cuentan con los votos necesarios, aunque aclaran que buscan sancionarla “con la mayor cantidad de apoyos posibles”.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Incluso, una fuente al tanto de las negociaciones vaticina que el oficialismo podría reunir al menos 39 votos en el Senado. Al bloque libertario, que cuenta con 21 integrantes, y a los 10 radicales y tres representantes del PRO, en Casa Rosada suman al poroteo a cuatro legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). A ese número agregan al senador Camau Espínola.

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Mientras continúan las negociaciones políticas, el Gobierno ultima los detalles de la agenda que desarrollará León XIV durante su visita al país. Con ese objetivo, celebrará este lunes por la tarde el último encuentro con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín, donde repasarán las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

De la reunión participarán el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida. Junto con Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei, serán los encargados de articular con la delegación eclesiástica que llegará este lunes al país. Entre los representantes del Vaticano estarán el responsable de coordinar el viaje, integrante de la Oficina de Viajes, y el conductor del papamóvil.

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El pasado domingo, Jorge Macri y Karina Milei recorrieron los preparativos para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, programadas para el lunes 9 y el martes 10.

En Balcarce 50 saben que la semana próxima estará atravesada por la visita del Sumo Pontífice, que llegará al país tras 39 años sin visitas papales. Su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

La sectaria general de la Presidencia, Karina Milei, saluda al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

La visita también obligará a postergar la reunión de la mesa política, prevista para el martes. Además, se aplazará la conferencia de prensa a cargo de Adrián Ravier, debido a que buena parte de la plana mayor del Gobierno estará abocada a las actividades del Santo Padre.

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Sin una fecha definida para debatir la reforma electoral y con la posibilidad de que el Presupuesto 2027 se trate durante la última semana de noviembre, el oficialismo busca optimizar los tiempos profundizar las negociaciones con los gobernadores y los espacios aliados para reunir los votos necesarios y avanzar con su agenda legislativa antes de fin de año.