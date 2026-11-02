Política

La visita del papa León XIV altera los tiempos legislativos y expone las distintas posturas del Gobierno sobre la reforma electoral

En el oficialismo hay multiplicidad de perspectivas en torno a la eliminación de las PASO. La prioridad de la visita y los últimos preparativos

El papa León XIV se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. (Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS)
El papa León XIV se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el Vaticano, el 7 de junio de 2025. (Vatican Media/Mario Tomassetti/­Handout via REUTERS)
Guardar

A menos de una semana de la visita del papa León XIV, el Gobierno ajusta los tiempos legislativos para intentar acelerar las principales reformas antes de que concluya el período ordinario en el Congreso. Para eso, la mesa política volverá a reunirse este martes a las 13, en medio de las diferencias internas en torno al futuro de la reforma electoral.

La visita del Sumo Pontífice, prevista del 8 al 11 de noviembre, se convirtió en una de las principales prioridades de la Casa Rosada, que sabe que la gestión quedará relegada a un segundo plano durante esos días. En paralelo a los últimos preparativos, el ala política debate internamente si el oficialismo contará con los apoyos necesarios para eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) antes de fin de año.

PUBLICIDAD

Por un lado, un sector del reducido círculo considera que los plazos se acortan para avanzar con la sanción del ambicioso proyecto, ante las dificultades para conseguir el respaldo de algunos gobernadores aliados, en particular el de Alfredo Cornejo (Mendoza), quien se resiste a acompañar los principales puntos de la normativa.

“Todavía no están cerrados los acuerdos. Ellos se resisten y nosotros tampoco vamos otorgar todo. Hay que encontrar el punto intermedio”, expresó un funcionario que observa complejo el panorama. Según confesó ante este medio, los gobernadores del Norte Grande aún no dieron garantías de querer avanzar en la eliminación.

PUBLICIDAD

Desde el entorno de los mandatarios provinciales radicales anticiparon ante Infobae que no acompañarán la eliminación de las PASO, pero ven favorable la suspensión de las mismas. “Hay que ver la negociación para eso”, expresaron.

Los más optimistas del Gobierno, entre quienes figuran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, aseguran que cuentan con los votos necesarios, aunque aclaran que buscan sancionarla “con la mayor cantidad de apoyos posibles”.

Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada
Martín Menem publicó una selfie de la mesa política reunida en Casa Rosada

Incluso, una fuente al tanto de las negociaciones vaticina que el oficialismo podría reunir al menos 39 votos en el Senado. Al bloque libertario, que cuenta con 21 integrantes, y a los 10 radicales y tres representantes del PRO, en Casa Rosada suman al poroteo a cuatro legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén). A ese número agregan al senador Camau Espínola.

Mientras continúan las negociaciones políticas, el Gobierno ultima los detalles de la agenda que desarrollará León XIV durante su visita al país. Con ese objetivo, celebrará este lunes por la tarde el último encuentro con la avanzada del Vaticano en el Palacio San Martín, donde repasarán las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

De la reunión participarán el secretario de Culto, Agustín Caulo, y el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida. Junto con Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei, serán los encargados de articular con la delegación eclesiástica que llegará este lunes al país. Entre los representantes del Vaticano estarán el responsable de coordinar el viaje, integrante de la Oficina de Viajes, y el conductor del papamóvil.

El pasado domingo, Jorge Macri y Karina Milei recorrieron los preparativos para la Misa y la Vigilia de los Jóvenes en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo, programadas para el lunes 9 y el martes 10.

En Balcarce 50 saben que la semana próxima estará atravesada por la visita del Sumo Pontífice, que llegará al país tras 39 años sin visitas papales. Su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

Una mujer y un hombre se abrazan en una calle junto a un automóvil negro, frente a una estructura metálica y varias personas
La sectaria general de la Presidencia, Karina Milei, saluda al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

La visita también obligará a postergar la reunión de la mesa política, prevista para el martes. Además, se aplazará la conferencia de prensa a cargo de Adrián Ravier, debido a que buena parte de la plana mayor del Gobierno estará abocada a las actividades del Santo Padre.

Sin una fecha definida para debatir la reforma electoral y con la posibilidad de que el Presupuesto 2027 se trate durante la última semana de noviembre, el oficialismo busca optimizar los tiempos profundizar las negociaciones con los gobernadores y los espacios aliados para reunir los votos necesarios y avanzar con su agenda legislativa antes de fin de año.

Temas Relacionados

Papa León XIVGobiernoJavier MileiArgentinaPerúVaticanoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consejo de la Magistratura: cuántos y cuándo, las claves que se suman en la feroz guerra por bancas del Senado

Se reparten cuatro sitiales entre primera, segunda y tercera minorías. La Casa Rosada pretende dos. También el kirchnerismo, que sumó un alfil para mostrarse como el más numeroso. Dicha “picardía” -ya no sorprende- quizá sea innecesaria: si se tomara la conformación de bloques de diciembre pasado, el PJ y la UCR saldrían favorecidos con dos y uno, respectivamente, y el oficialismo tendría que conformarse con el restante

Consejo de la Magistratura: cuántos y cuándo, las claves que se suman en la feroz guerra por bancas del Senado

Durante su gira por Argentina, León XIV desplegará su perspectiva sobre la Inteligencia Artificial, que contrasta con la posición de Milei

En su primera encíclica Magnifica Humanitas, el Papa plantea que es necesario establecer reglas de juego para las nuevas tecnologías, mientras que el Presidente asegura que la IA no debe tener regulación preventiva

Durante su gira por Argentina, León XIV desplegará su perspectiva sobre la Inteligencia Artificial, que contrasta con la posición de Milei

Javier Milei vuelve a la agenda internacional, mientras el Gobierno le hizo la primera advertencia a Patricia Bullrich

El Presidente tendrá una serie de reuniones con representantes de Israel y Estados Unidos para luego viajar a España. El fin de semana se mostró junto a Nadia Márquez, pero en la cúpula libertaria niegan que, al menos por ahora, vaya a haber un cambio en la jefatura del bloque

Javier Milei vuelve a la agenda internacional, mientras el Gobierno le hizo la primera advertencia a Patricia Bullrich

El Gobierno ultima detalles para la visita de León XIV: la presencia del Ejecutivo en las misas y la coordinación final

La última avanzada del Vaticano llegará este lunes al país y protagonizará una nueva reunión en el Palacio San Martín. Las últimas recorridas por las distintas paradas

El Gobierno ultima detalles para la visita de León XIV: la presencia del Ejecutivo en las misas y la coordinación final

Oficializaron la designación del nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología

El decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Además, nombraron a un nuevo presidente del Directorio de la Agencia nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

Oficializaron la designación del nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología

DEPORTES

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de la Ciudad de México de F1: de la gran largada al sobrepaso a Gasly

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad

El cáliz que Juan Carlos Pallarols regalará al papa León XIV: realizado con restos de la guerra de Malvinas, tardó 10 meses en forjarlo y colaboraron 1 millón de personas