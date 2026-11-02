Política

El empleo público provincial bajo la lupa: cuáles son las provincias que tienen más cargos por habitante

El ranking de la planta estatal de los 24 distritos y donde están el mayor gasto por empleado. Infobae analizó los datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial de Economía

El análisis sobre los números del empleo público provincial
El análisis sobre los números del empleo público provincial
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La motosierra que viene implementando Javier Milei en el Estado nacional sigue sin pausa. Ya se eliminaron más de 75.000 empleos públicos desde que asumió. La dotación de personal del Estado cayó de 341.465 a 266.205 trabajadores desde diciembre de 2023.

Solo durante septiembre se perdieron otros 2.199 puestos de trabajo, lo que representa una contracción del 0,8% respecto de agosto, según los últimos datos del INDEC. La reducción acumulada representa una caída cercana al 22% de la dotación durante la gestión libertaria.

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Esta política no se replicó de la misma forma en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Según el análisis de Infobae de los datos publicados por la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial, que depende del Ministerio de Economía, el número de empleados públicos en los 24 distritos del país muestra fuertes diferencias entre las distintas jurisdicciones.

El ranking de aquellas donde hay mayor cantidad en relación con la población lo encabeza el distrito más austral, Tierra del Fuego, con 139,7 empleados cada 1.000 habitantes, incluyendo cargos de planta permanente y transitoria.

Le siguen Neuquén con 113,6 sobre la misma base poblacional; La Rioja con 109,8 empleados públicos provinciales; Santa Cruz con 107,1; y Catamarca con 102,7 personas trabajando en el estado provincial cada 1.000 residentes en ese distrito.

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En el extremo opuesto, con menor cantidad de cargos estatales se ubican Córdoba (32,9 por cada 1.000 habitantes); Buenos Aires (37,6); Santa Fe (41,5); y Mendoza (43,9 empleados por cada 1.000 habitantes de esa provincia). Se trata de las jurisdicciones más pobladas del país y de mayor peso productivo, que registran menor proporción de empleo público en relación al sector privado.

En total, en todo el país hay 2.308.763 puestos en la Administración Pública no financiera (APNF) de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, entre cargos de planta permanente y transitoria, con datos a diciembre de 2025. A este número, se suman 156.204 contratados y becarios, por lo que el total de empleados asciende a 2.465.097.

Esta cifra comprende a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de organismos descentralizados y abarca las áreas de administración general, educación, salud, seguridad, justicia y Poder Legislativo. No incluye bancos ni entidades financieras, ni empresas estatales, así como tampoco a los empleados en dependencias nacionales en cada distrito, ni la planta municipal.

Cuándo fue el pico

En los últimos 20 años, el valor máximo de empleo público provincial se registró en 2016, cuando alcanzó 51,17 cargos por cada 1.000 habitantes. Desde entonces tuvo un paulatino descenso, con una nueva suba a partir de 2021 - en la salida de la pandemia - y hasta 2024.

En 2025 el número promedio fue de 49,77 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes.

Gasto mensual promedio por empleado

En cuanto al gasto mensual medio por empleado provincial, para 2025, los montos más elevados fueron en la Patagonia. El valor más alto lo tiene Neuquén, con $3.559.104 por cada uno, seguido por Santa Cruz con $2.647.924; y Tierra del Fuego con $2.627.071.

Vale aclarar que estos valores no equivalen al salario promedio ya que incluyen los aportes patronales y otros conceptos vinculados a las distintas formas de contratación.

En el otro extremo, el gasto promedio por mes más bajo lo tiene La Rioja con $1.225.318 por empleado provincial; seguida de Jujuy, con $1.322.163; y San Luis, con $1.360.428.

En el principal distrito del país, Buenos Aires, el gasto mensual medio por empleado es de $1.725.963.

Otras 16 provincias tienen una erogación más alta que PBA para ese indicador.

Las provincias donde más creció

Al analizar la evolución del empleo público provincial desde 2017 hasta fines del año pasado, el mayor aumento se dio en San Luis, un 37% más.

Le sigue Tierra del Fuego con un 15% de aumento en los últimos ocho años; Neuquén con 11% más; la Ciudad de Buenos Aires, con una suba del 10%; y La Rioja, con un 9% más de empleados públicos provinciales.

En el otro extremo, en Santiago del Estero se redujo un 17% desde 2017 al pasar de 62 empleados por cada 1.000 habitantes a 51 al cierre del año pasado. Le siguen Corrientes y Mendoza un 10%; en Salta un 8%; y en Entre Ríos y Buenos Aires, hubo una reducción del 7% en la planta de empleados públicos.

Pero la mayor suba del empleo público provincial se dio en la década anterior, entre 2005 y 2016, período en el que - incluyendo a todas las jurisdicciones - arrojó un aumento porcentual del 31%.

En ese lapso, Chaco - gobernada desde 2007 hasta 2015 por el peronista Jorge Capitanich - lideró el aumento con un 68% más en la cantidad de empleados públicos por cada 1.000 habitantes.

Visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander

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