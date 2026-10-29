Sociedad

Cuenta regresiva para la llegada del papa León XIV: el escenario para la misa ya se levanta frente al Monumento de los Españoles

El cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo, recibirá a miles de personas el lunes 9 por la mañana en una misa multitudinaria. El martes 10 allí será la vigilia nocturna junto a los jóvenes. La agenda del sumo pontífice en Argentina

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país una vista aérea, desde el drone de Infobae, del armado del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche
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El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre para una visita de cuatro días que incluirá misas, reuniones con autoridades y actividades pastorales en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, en el primer viaje de un pontífice al país en 39 años.

Para palpitar el histórico arribo, cuya agenda concluirá el 11 de noviembre cuando el sumo pontífice parta hacia Lima, el escenario principal ya está en el tramo final del proceso de armado, en el barrio porteño de Palermo, precisamente en el cruce de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, punto de emplazamiento del Monumento de los Españoles.

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De cara a la próxima visita del papa León XIV al país, cómo es el ensamblaje del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y la Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche

El montaje de estructuras, que comenzó el sábado 24 de octubre, recibirá la multitudinaria santa misa del lunes 9 a las 11:30 como también será escenario de la vigilia nocturna junto a los jóvenes, a partir del martes 10 a las 20:15.

Para la construcción del andamiaje escénico, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, durante parte del último fin de semana, un corte total de la avenida del Libertador entre las avenidas Colombia y Sarmiento, previsto para facilitar la descarga de materiales. Luego quedaron habilitados dos carriles por sentido en ese tramo.

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país, una vista aérea, desde el drone de Infobae, del armado del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche

Desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el sábado 14 de noviembre, los cortes totales serán progresivos entre la avenida Olleros y la calle Ugarteche.

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DF Entertainment fue elegida para producir y coordinar de forma general la misa y la vigilia de jóvenes previstas en el área del monumento. La compañía se ocupará de los equipos técnicos, los proveedores y los servicios requeridos para ambas jornadas, en coordinación con el gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, el Vaticano y las demás firmas contratadas.

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país, cómo es el ensamblaje del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y la Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche

Cuatro días entre Buenos Aires, Córdoba y Luján

La primera actividad de León XIV será tras su arribo al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 del domingo 8 de noviembre, procedente de Montevideo.

Ese domingo rendirá homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Infografía con el retrato ilustrado de un pontífice, templos católicos, bloques de texto con un cronograma diario y el logotipo de Infobae.
El itinerario de tres días del papa León XIV en la Argentina con paradas en Buenos Aires, Córdoba y Luján (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución. Después celebrará la misa en Palermo y participará de una reunión sobre el mundo del trabajo con dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

La jornada continuará con un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín junto a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. El programa de ese día cerrará con vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino y una cena con los obispos.

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país, una vista aérea, desde el drone de Infobae, de la parte posterior del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche

El martes viajará a Córdoba en un vuelo que partirá de Buenos Aires a las 7:30 y llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9:00. Una hora más tarde oficiará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego mantendrá una reunión en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales.

La escala cordobesa busca facilitar la participación de fieles del interior sin que deban trasladarse a la capital. La ciudad es sede del ministerio del cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba, jesuita y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

De cara a la próxima visita del papa León XIV al país, una vista aérea, desde el drone de Infobae, de la parte posterior del escenario cercano al Monumento de los españoles, lugar de la Santa Misa del lunes 9 de noviembre, en horas de la mañana, y Vigilia junto a los jóvenes, del martes 10 por la noche

El último día comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Devoto. A las 10:00, León XIV celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de participar de la ceremonia de despedida en Ezeiza a las 13:30 y abordar media hora después el vuelo hacia Perú.

El gobierno nacional declaró la visita de interés nacional mediante el decreto 1103/2026. La medida estableció un feriado en todo el país para el lunes 9 de noviembre, otro el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, y uno adicional el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

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