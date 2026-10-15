El “solitario” de Milei está difícil: en la cuenta regresiva al 2027, todos se reprochan la falta de resultados

Argentina's President Javier Milei speaks during the Hispanic Heritage Gala in Washington, DC, US, October 14, 2026. REUTERS/Tierney L. Cross

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El Gobierno tiene demasiados frentes abiertos y entre sus principales figuras crece el estrés. Faltando solo siete semanas para que terminen las sesiones ordinarias en el Congreso (una menos si finalmente se concreta la visita del papa León XIV), La Libertad Avanza (LLA) aún debe empujar la reforma política y el Presupuesto, los dos proyectos vitales para el 2027. En el camino, el oficialismo se desgasta intentando frenar a la oposición. Javier Milei juega “contra sí mismo”. Pero el solitario está dificilísimo.

La sesión convocada por la oposición para hoy -para votar la derogación del decreto 70/2023 y los proyectos de Emergencia en Discapacidad y morosidad- hasta ayer no tenía quórum asegurado. Pero se acercaba bastante al número con la suma de diputados catamarqueños, cordobeses y misioneros. El oficialismo ayer entregó la Ley de Tierras y dio un manotazo de ahogado para que la Casa Rosada no sufriera una jornada fatídica en un momento sensible.

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El ajustado escenario parlamentario deja ver que todavía los acuerdos electorales no están anudados. El telón de fondo es una economía que no muestra signos de repunte.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados (Foto: RS Fotos)

“Es un cronograma apretado y complejo. Demasiadas cosas”, dijo un colaborador del ala parlamentaria luego de la reunión de mesa política de esta semana. Una vez más se reordenaron prioridades y se agregaron nuevas batallas: Federico Sturzenegger, por ejemplo, presentó su proyecto de reforma del Mercado de Capitales.

Reproches cruzados

El nerviosismo general deriva, naturalmente, en reproches cruzados. Un importante asesor del Gobierno lo describió así: “El sector de Karina Milei piensa que hay que tocar la palanca de la gestión económica para no entregar la política. Y el equipo económico dice que ya hizo todo lo que podía hacer sin tocar los fundamentos del modelo. Y que es la política la que debe soldar el programa”.

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Lo que hay de fondo es una profunda disputa por quién es el responsable de pavimentar el camino a la reelección. Luis Caputo considera que hay que apurar un gran acuerdo político con los gobernadores para -como le dijo a un colaborador- acelerar las curvas positivas de la economía. Pero la conducción del partido, encarnada en Karina Milei, Martin Menem y Lule Menem, alega que “entregar” lo electoral anticipadamente no alcanza para apuntalar el 2027.

Karina Milei y Martín Menem trabajan para impulsar la reelección del presidente Javier Milei

“No hay que apurar los pactos políticos porque nos salen mucho más caros. Además, una foto con un gobernador no va a bajar el riesgo país”, dijo a Infobae una importante fuente del ala política.

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Martin Menem dejó en claro que no quiere que lo apuren con los pactos electorales. Lo transmitió durante un encuentro de LLA en Tigre el último fin de semana. Dijo: “El tema del armado político es un tema muy complejo ¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años? Entonces ahí es donde empiezan a aparecer todo tipo de tensiones en el armado político. Sería mucho más fácil cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales, pero si queremos que esto dure, hay que tener agendas programáticas similares”.

Las tensiones cruzadas por la política y la economía se presentan continuamente. El gobernador de Salta, Gustavo Saenz -que aún está en su pelea judicial para presentarse a un nuevo mandato- esta semana publicó un video reclamando que la privatización del Belgrano Cargas incluya dos ramales para que su provincia pueda exportar a Chile y Bolivia.

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¿Podría un pacto electoral domesticar los pedidos del salteño? En esa provincia se posiciona la senadora libertaria Emilia Orozco. “Algunos lo presentan más fácil que lo que es. Si bajamos a Orozco, nos vuelven a correr el arco. Además, no es tan fácil bajar a un candidato”, dicen en la tribu karinista.

Javier Milei y el gobernador de Salta Gustavo Sáenz

Misiones es otro ejemplo. El DNU 70/2023 desreguló por completo la actividad yerbatera. Por eso el diputado Oscar Herrera Ahuad anticipó que los legisladores de su provincia bajarán al recinto hoy.

Pero hay algo más. En Misiones, debido a la pelea entre el gobernador Hugo Passalacqua y el ex mandamás de la provincia, Carlos Rovira, los libertarios creen que tienen una oportunidad para impulsar al extenista y diputado Diego Hartfield. Pero “Carlos V” Rovira ya tocó la puerta de la Casa Rosada buscando una alianza. Habló con el sector de Santiago Caputo -con quien siempre tuvo gran afinidad- y está dispuesto a hacer lo propio con los laderos de Karina ¿Será por eso que Passalacqua mandó a sus diputados a alinearse con la oposición?

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Tierras y discapacidad

Martin Menem está ofreciendo diagonales a los aliados más amistosos para desinflar las embestidas de la oposición dura. Son “planes B” generosos.

En el caso de Ley de Tierras, la propuesta de LLA fue, directamente, volver a poner en vigencia la ley de 2011 del kirchnerismo que pone topes a la extranjerización. Lo más parecido a deponer las armas con la desregulación que Milei, inspirado por Sturzenegger, empujó desde que puso un pie en Balcarce 50. “No es lo que más nos gusta. Pero en la Casa Rosada se tiene que entender que en el Congreso a veces hay que ir por el mal menor”, se defendieron en el ala parlamentaria.

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Más profunda es la puja por Discapacidad. LLA elaboró un dictamen “alternativo” junto a PRO para evitar que se prorrogue la ley de emergencia. Pero la iniciativa libertaria no tiene el visto bueno ni de Luis Caputo ni de Mario Lugones (Salud). En comisiones, esta semana, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, lo dejó al desnudo. “Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. El bloque tiene una posición distinta a la del Ejecutivo. Será cuestión de que el Congreso decida qué quiere hacer”, dijo Guberman.

Los recortes al área de Discapacidad generó varias protestas frente al Congreso (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

“El proyecto de LLA y el PRO no dice la palabra emergencia, pero es primo hermano del proyecto opositor”, se quejó una fuente del Poder Ejecutivo. El Ministerio de Economía no quiere que todas las personas que tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) estén en condiciones de solicitar una pensión por invalidez laboral. Y el Nomenclador de Aranceles irrita a Lugones: la actualización de las tarifas de las prestaciones por inflación estrangula al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que se nutre de los aportes de obras sociales y prepagas y que hoy es deficitario. Por eso el sector de la salud está en pie de guerra, y Lugones -que viene de ese rubro- se opone.

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“No es el proyecto que más nos gusta. Pero con Discapacidad nos tenemos que sacar el karma de una vez”, dijeron fuentes del oficialismo en Diputados.

En la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS) esta semana fue nombrado Diego Masaragian, un hombre del riñón de Lugones. Reemplaza a Pablo Di Liscia, un funcionario que el mismo día que asumió su cargo tuvo un grave accidente de moto y quedó internado en terapia intensiva. Di Liscia, a su vez, había reemplazado a Alejandro Vilches, quien controló la fatídica gestión de Diego Spagnuolo y renunció. La gestión de Discapacidad siempre fue un desmadre. Santiago Caputo habló en X de un 60% pensiones mal otorgadas sin que se haya terminado, por un freno judicial, la auditoría iniciada al inicio del mandato. Aquel proceso obligó a las personas con discapacidad a acreditar su situación frente a un médico.

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¿Es la política o la economía?

El Gobierno, como nunca antes, tuvo que ahuyentar rumores sobre una posible salida de Luis Caputo. El Presidente ya dejó en claro que el ministro de Economía no se va a ir porque es la personificación del modelo Milei. Toto también dijo que no piensa renunciar. Con más de mil días en el cargo, ya está en el top 10 de los titulares del Palacio de Hacienda con mayor permanencia.

La falsa versión de una potencial salida de Caputo partió del blooper con el economista formado en Harvard, Alberto Ades, y su participación en la última reunión de gabinete. “Milei lo invitó a la Casa Rosada de la misma manera que puede invitar a sus amigos a ver Homo Argentum a Olivos”, dijo un colaborador de la Casa Rosada sobre para ilustrar lo inocuo del episodio.

El presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Matias Baglietto/File Photo)

La anécdota alcanzó para que comenzaran a circular especulaciones en medios de comunicación, redes sociales y “chats” del círculo rojo donde algunos se jactan, como dijo Milei, de tener “inside information”. Hubo referentes libertarios deslizaron que el runrún también fue alimentado desde algunas usinas del oficialismo.

Aunque Caputo esté firme, la tensión por la cuestión económica está en el aire. La inflación, leit motiv libertario, volvió a acelerar. El empleo asalariado privado registrado cayó por catorceavo mes consecutivo, con la construcción, la industria y el comercio como las grandes afectadas. Y el FMI recortó la proyección de crecimiento para la Argentina en 2026 a 2,1%. La economía, en definitiva, no pega la vuelta.

“No hay un cuestionamiento al programa. Es a la gestión. ¿Nos está psicopateando o hay recesión en sectores muy golpeados a los que hay que prestarles un poco de atención? ”, opinó un activo colaborador de la Casa Rosada. Y agregó: “El problema es que importa más quedar bien con Milei que pensar un mensaje para afuera. Todos hablan para que los apruebe el jefe”.

El Presidente lo dijo a su modo. “Nadie cuestiona a (Toto) Caputo porque es mi política”, sentenció en la entrevista a Radio Mitre. Con esa aversión al disenso, sorprendió que el jefe de Estado haya escuchado un par de voces con críticas constructivas. Además de Ades, Milei tuvo su charla sincera con Patricia Bullrich. La conclusión fue que están de acuerdo “en un 90% de los temas” que ella ha planteado últimamente. “Coincidieron en que se pueden tomar medidas quirúrgicas sin tocar los fundamentos del programa. Es un desfiladero finito para que no impacte en la inflación. Pero el objetivo es mejorar la actividad y el consumo”, dijeron muy cerca de la senadora.

De la cuestión electoral, claro, no hablaron. No se abordó la posibilidad de una fórmula compartida. Lejos quedó aquella entrevista de Milei donde dijo que ya había decidido a su compañero de fórmula. La elección de los nombres es materia de Karina Milei.

Así las cosas, mientras se endilgan responsabilidades unos a otros, el resultado es de cierta parálisis. Si bien Santilli transmite total confianza sobre sus tratativas con los gobernadores, en lo electoral tampoco hay nitidez.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañado por el ministro Luis Caputo, en la emabajada argentina en Francia durante el Argentina Week

El tiempo sigue siendo la clave, porque la mitad del Gobierno quiere acelerar los acuerdos y la otra quiere patearlos para adelante. Los gobernadores, en tanto, fijaron fines de octubre como fecha límite para resolver la cuestión de las PASO. “Con algunos gobernadores hay que ofrecer garantías electorales y con otros no, porque ya dijeron que están de acuerdo en suspender las PASO. Como definición general, hay que repetir las alianzas de 2025 y ampliar la base de sustentación política cuidando a las provincias donde una división de la centroderecha puede darle un triunfo al peronismo”, dijeron a Infobae muy cerca del jefe de Gabinete.

Hay un puñado de provincias donde los acuerdos están en duda. Ahí entran Salta, Mendoza (por lo decidido que esta Luis Petri a disputar la gobernacion), Rio Negro y Neuquén, entre otras.

De cara al armado electoral de 2027, además de las tensiones con las provincias también podrían reeditarse viejas internas que estaban en tregua. Las Fuerzas del Cielo, el sector de Daniel Parisini (Gordo Dan) y del diputado bonaerense Agustín Romo referenciado en Santiago Caputo, demostraron que pueden activar su poder de agitación tuitera y controversia con su agenda anti musulmana. No es ingenua la movida: además de calzar perfecto con la agenda que impulsa Marco Rubio en los Estados Unidos, los cielistas pusieron en evidencia que la conduccion de LLA hoy esta en manos de los Menem, que profesan el islam. Los tuiteros no tardaron en poner de relieve que la concepcion del bien y el mal que anida en la cabeza de Milei ubica al islam como contrario a los valores judeocristianos.

Los Menem no respondieron. O sí. Organizaron, en tiempo exprés, un acto para la juventud de LLA bonaerense. A Romo, que es el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, no lo invitaron. No sorprende: hay quienes vieron a Martin Menem y al diputado provincial discutir acaloradamente en el evento que se hizo en agosto para inaugurar el local partidario de LLA en San Telmo.

Es parte de la discusión que se viene: ¿Cuál es la juventud de Milei? ¿La que nació con el fenómeno libertario de las redes sociales o la surgió del territorio? Son parte de las disputas irresueltas del oficialismo. Que existen, aunque Javier Milei diga que en su equipo hay una mera “división de trabajo”.