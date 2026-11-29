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Un juez firma una sentencia, termina su jornada y vuelve a su casa, con su familia, como cualquier otro día. A veces, del otro lado de esa decisión, una persona pierde su libertad y comienza un tiempo de encierro que puede alterar para siempre su vida y la de quienes la rodean. Sin relativizar el daño que motivó la pena, entre esos dos extremos aparece una pregunta: “¿De qué sirve que las personas que enviamos a un centro carcelario salgan peor?”, dice Andrés Basso, juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Capital Federal y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

Su mirada se inscribe en una conversación más amplia sobre el lugar que ocupa la Justicia en una sociedad que desconfía de sus instituciones. En el último episodio de la primera temporada de Sr. Juez, Basso recupera las enseñanzas de Francisco que bregaba por una justicia más humana, reclama una presencia más federal de la Asociación que preside y defiende la necesidad de que los magistrados expliquen mejor su trabajo, sin perder la distancia y la independencia que exige su función.

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—¿Cuántas provincias recorrió en el último año por trabajo?

—La mayoría. Creo que me quedan muy pocas provincias del país por recorrer y, de alguna manera, es una impronta que le hemos querido dar a la gestión: que sea lo más federal posible. Hemos generado toda una descentralización de las actividades de la Asociación. Hoy puedo decir que hay tantas actividades en las seccionales del interior como las que realizamos acá, en la sede social en Capital Federal. Así que he recorrido muchas provincias.

—¿Es verdaderamente federal la Justicia? ¿Se tienen en cuenta las problemáticas y las necesidades que vienen de todos los lugares del país?

—Tenemos un país muy extenso, con lo cual las coyunturas y las problemáticas de cada jurisdicción son muy diversas y distintas unas de otras. En la Asociación de Magistrados y Funcionarios tratamos, y creo que lo estamos logrando, de tener una mirada ampliamente federal y atender las problemáticas y los reclamos de cada jurisdicción.

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—¿Cuáles son esas problemáticas?

—Depende mucho del lugar geográfico. En aquellas jurisdicciones federales donde hay frontera tenemos problemáticas muy puntuales, sobre todo en materia penal, con todo lo relativo al crimen organizado y al contrabando. Desde el punto de vista institucional tenemos que atender a todos los asociados y asociadas que prestan funciones en esas jurisdicciones.

En el sur están claramente muy lejos de la Capital Federal, con lo cual muchas veces los recursos con los que cuentan no son los mejores ni los óptimos. Ahí tenemos que tratar de acercarlos y de darles el mayor apoyo institucional posible para compensar esa distancia geográfica.

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Después tenemos la provincia de Buenos Aires, que es enorme. No es lo mismo la Justicia Federal del Conurbano, donde en Lomas de Zamora, por ejemplo, coexisten alrededor de cinco o seis millones de personas en ese tejido territorial, que otra jurisdicción federal con una población menor o sin sectores tan vulnerables. Las problemáticas y, por ende, los reclamos hacia la Asociación son muy distintos.

—¿Cuántos jueces nuclea la Asociación?

—Tenemos alrededor de más de 3.000 activos, más los socios adherentes, que son magistrados y funcionarios que se retiraron o se jubilaron, pero siguen teniendo una participación activa a través de esa figura. Sumamos entre 3.500 y 4.000 contando toda la masa societaria.

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Miles de magistrados a lo ancho y a lo largo del país, desde jurisdicciones más grandes a otras más pequeñas, en distintos fueros. Es decir, abarca todos los aspectos de la vida, en algún punto.

—¿Qué rol ocupa un juez en la sociedad?

—Ocupamos un rol de altísima responsabilidad institucional, pero también social. El juez, el magistrado, la institución judicial, para hacerlo aún más macro, tienen una función esencial en un Estado de derecho. Somos los encargados de impartir justicia, de resolver conflictos individuales entre las personas, entre ciudadanos y también entre los ciudadanos e instituciones, como pueden ser empresas privadas o el Estado nacional, provincial o municipal.

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Administrar esos conflictos y resolverlos es una función fundamental. Por eso creo que es tan importante trabajar en la percepción ciudadana sobre el trabajo de los jueces, de los magistrados, del Poder Judicial y de los ministerios públicos en general.

Creo que se enmarca en algo más global: un descreimiento, un escepticismo peligroso y cada vez más marcado de la sociedad hacia sus instituciones. Ahí tenemos un trabajo fundamental. Tenemos una voz, tenemos que visibilizar el trabajo de los buenos magistrados y funcionarios, que son la enorme mayoría, y explicar a la ciudadanía determinados conceptos.

Cuando hablamos de independencia judicial, por ejemplo, tenemos que explicar qué significa y por qué es tan importante para la ciudadanía tener una Justicia y magistrados independientes.

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—¿La Justicia es independiente?

—Sí, absolutamente. También, así como te respondo de esta manera determinante, te digo que seguramente, como en cualquier institución, hay casos que no lo son. Son casos que lamentamos porque deslegitiman a todo el sistema judicial y a esa enorme mayoría de magistrados y funcionarios que realizan de manera proba y con absoluta integridad su función judicial en el día a día.

Pero ante tu pregunta, sí, es independiente. Y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque por el rol institucional que tengo conozco el funcionamiento de los poderes judiciales en la región, en toda Latinoamérica y también a nivel global. Conservamos estándares de independencia judicial muy importantes, pero tenemos que estar atentos y alertas en el día a día para mantenerlos.

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Después hay casos específicos donde puede considerarse que no ha habido independencia en la resolución de algún caso. Para eso están las vías recursivas y los demás mecanismos previstos constitucionalmente.

—Haciendo foco en lo regional... Pienso, por ejemplo, en Brasil, donde hay un lado más político vinculado a la Justicia, o en México y la votación de magistrados. ¿Cómo ve a la Argentina en términos comparativos?

—La veo bien, pero tenemos que estar alertas y es un trabajo continuo. Yo siempre digo que la independencia judicial es una batalla que nunca se gana. Hay que darla diariamente, porque siempre va a haber intentos y embates de los poderes fácticos y de los otros poderes del Estado para afectar esa independencia y debilitar la función de control que la Constitución Nacional nos asigna como jueces.

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Si comparamos los casos que nombraste, conservamos ciertos estándares de independencia importantes, pero tenemos que trabajar para seguir manteniéndolos. Y, en los casos donde no se advierte un actuar independiente, que eso sea la excepción y no la regla.

El caso de México lo conozco de cerca por la intervención que tengo en la Unión Internacional de Magistrados y en la Federación Latinoamericana de Magistrados. Desde el punto de vista institucional, es una tragedia, porque esa función del Poder Judicial de ser guardián de la Constitución y controlar a los otros poderes se eliminó con la reforma judicial que propició la elección popular de magistrados.

Esa reforma dejó cesantes a miles de magistrados federales que estaban ejerciendo el cargo. Y las primeras elecciones se realizaron a través de un sistema electoral absolutamente amañado, donde los candidatos a magistrados inexorablemente debían tener el apoyo y toda la logística de los partidos políticos. Esa independencia se pierde, porque es ilusorio pensar que el magistrado que accede al Poder Judicial con el apoyo de un partido político luego pueda ser independiente.

En Brasil se están dando sucesos de gravedad institucional. Creo que se relacionan con el nivel de polarización política, del cual nuestro país no es ajeno, que se está dando a nivel global: ya no se discuten ideas ni argumentos; se apoya o no una idea según quién sea el emisor. Eso lleva a problemas institucionales que repercuten en el Poder Legislativo y también en el Judicial, donde muchas veces se terminan judicializando problemas de la política que deberían resolverse en ese ámbito.

—¿Hay una utilización política de la Justicia en la Argentina?

—Si la hay, el Poder Judicial y los ministerios públicos tienen que estar muy alertas para no ser funcionales. No es el ámbito en el que me desempeño, pero no puedo descartar que determinadas personalidades de los poderes políticos o de los partidos quieran eventualmente utilizar a la Justicia como una forma o un mecanismo para obtener alguna ventaja política.

Ahí el Poder Judicial tiene que estar a la altura de las circunstancias, mantener a ultranza su independencia y la imparcialidad en el caso concreto que le toque intervenir. No puedo descartar que haya intereses de otros poderes que quieran influir o utilizar a la Justicia para obtener un rédito político. Pero el Poder Judicial tiene que estar más firme que nunca para no ser funcional a eso.

—¿Cómo se hace entonces, a la luz de este clima social y político y de esta situación de descreimiento sobre las instituciones, para recuperar la imagen del Poder Judicial? Dentro de las instituciones argentinas, si uno piensa en los tres poderes, es quizás la más desprestigiada.

—Tenemos distintos programas. “La Justicia va a la escuela” es un programa muy virtuoso que llevamos adelante desde hace más de 25 años para acercar a los colegios secundarios la función judicial. Los resultados son muy buenos y permiten que los jóvenes, las nuevas generaciones, no se nutran de la información judicial solamente a través de las redes sociales o de los medios. Vamos nosotros a explicar cuál es nuestra función y la importancia de la institución judicial y de las instituciones republicanas.

También realizamos convenios y nos acercamos a instituciones sociales, sobre todo aquellas que trabajan en sectores vulnerables de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y el interior. Van jueces y funcionarios, hacemos tareas institucionales conjuntas y también los resultados son muy buenos.

Cada vez que asistimos a alguno de esos establecimientos volvemos absolutamente interpelados. Muchas veces vamos a lugares donde hay personas que fueron privadas de libertad por decisiones nuestras, en el caso de la Justicia penal. Vamos, por ejemplo, al Hogar de Cristo, que hace una obra extraordinaria de asistencia a personas que pasaron por el sistema carcelario. Les da un techo, una casa y la posibilidad de adquirir un oficio y reinsertarse.

Las decisiones judiciales se toman con absoluta responsabilidad y de acuerdo con la prueba de cada expediente, pero es importante que el magistrado pueda conocer de primera mano esas realidades. También es una forma de explicar los procesos y los motivos por los cuales se resuelve de una manera o de otra.

—¿Qué pasa por la cabeza de una persona que está en la posición de tomar una decisión tan importante sobre la vida de otro como una detención?

—La República nos dio una responsabilidad muy delicada. Resolvemos sobre lo más importante de las personas: la libertad, el patrimonio y el honor. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y del cargo, y resolver conforme a los hechos y a la prueba que hay en el expediente.

Después, el Código nos da herramientas, sobre todo en el ámbito penal, para graduar y mensurar la pena. Hay un catálogo de parámetros que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo fijar la pena de una persona que no tuvo ninguna privación ni necesidad que la de una persona quizás analfabeta, que vive en un estado de pobreza, en un ambiente familiar disfuncional y sin ningún tipo de educación.

El juez tiene la obligación de mensurar la pena teniendo en cuenta esas circunstancias, que en algunos casos pueden ser agravantes y en otros atenuantes. No es una función fácil ni grata enviar a una persona a una situación de encierro, pero es cumplir con el sistema judicial, con las instituciones y con las reglas.

—¿La Justicia funciona distinto para el que es rico o tiene poder político, económico o social?

—Sé que esa creencia está muy expandida en la sociedad, seguramente alimentada por casos de mala praxis judicial donde se puede llegar a tener esa percepción. Pero te tengo que contestar teniendo en cuenta el funcionamiento general del Poder Judicial: no es así.

Se habla mucho de la selectividad del sistema penal y del sistema carcelario, pero el Poder Judicial y los ministerios públicos llevan adelante investigaciones, juicios orales y sentencias, según corresponda, en casos de crimen complejo y crimen organizado. Por lo general, las personas imputadas no son las más frágiles o vulnerables de la sociedad. Muchas veces estamos hablando de empresarios, personas con una capacidad económica altísima, funcionarios públicos o titulares de empresas.

No sería simpático nombrar casos puntuales, pero basta con relevar los últimos años para ver que casos de crimen organizado y corrupción pública y privada prosperaron: se realizaron investigaciones, debates orales y públicos, y se arribó a sentencias. Creo que eso es saludable y habla bien del sistema.

Pero hice la aclaración: esa creencia de la sociedad está alimentada porque en algunos casos seguramente no funciona así. No es la regla.

—Quizás una herramienta que tiene el Poder Judicial es que los jueces hablen y le expliquen a la gente las decisiones que toman, también entendiendo que la figura del juez aparece ante el conflicto y está asociada al conflicto. ¿Le parece que el juez tiene que salir a hablar?

—Yo ahora tengo una ventaja: por el rol institucional que tengo, puedo hablar mucho más, realizar entrevistas y explicar en qué consiste la función judicial. Muchas veces puedo explicar situaciones que toman relevancia mediática o resoluciones.

Pero para el resto de los integrantes del Poder Judicial y de los ministerios públicos, en cada caso particular, es difícil salir a hablar. Primero porque nosotros no estamos para debatir ni empezar a discutir o polemizar con las partes. No corresponde. El juez debe ser y parecer imparcial, también en las formas. Debe situarse en un lugar de tercero imparcial y no puede salir a confrontar con las críticas que muchas veces vienen de las partes o de los partidos políticos, porque corremos el riesgo de perder ese perfil.

Yo tengo esta posibilidad y por eso la ejerzo. Hay un viejo dicho que decía que los jueces hablaban solamente por sus sentencias. Reconozco que quizás eso era válido en el siglo pasado. Con toda la revolución tecnológica y el bombardeo permanente de noticias judiciales que tenemos, no solamente por los medios tradicionales sino también en el teléfono celular, ese dicho hay que aggiornarlo.

Muchas veces recibimos noticias judiciales tergiversadas, desnaturalizadas o con un interés editorial determinado. Desde la Asociación tratamos de estar cada vez más presentes en la discusión pública y mediática. Pero entiendo que esa es una posibilidad que tenemos por la representación institucional, y no todos los colegas la tienen. Está bien que sea así, porque podríamos perder la independencia y la imparcialidad que debemos mantener de manera escrupulosa.

—Me imagino que, desde un lugar más humano, la idea de ser narrado por terceros consistentemente genera fricciones. ¿Cómo es ese lado más personal de la función del juez?

—Es verdad lo que decís, pero el magistrado tiene que ser, en el buen sentido de la palabra, indiferente a esa forma de narrativa que se puede construir. Nosotros no estamos para buscar el aplauso de la sociedad, porque los mismos que nos aplauden, si mañana resolvemos de una manera que no les gusta o no responde a determinados intereses, son los primeros que nos van a criticar.

Cuando digo que tenemos que ser indiferentes, me refiero a que el juez no debe buscar el aplauso ni estar pendiente de la crítica. Tiene que estar por encima de eso y saber que son las reglas del juego comunicacional. Podemos ser objeto de críticas o de elogios, pero no tenemos que estar pendientes de eso.

Sí, cuando la crítica tiene un contenido especialmente grave tenemos una política institucional muy proactiva. Cuando conocemos el caso y advertimos que hay una crítica que excede el marco plural y democrático, una descontextualización o una falacia sobre un magistrado, tratamos de respaldarlo públicamente, comunicarnos con él y articular con los medios o las personas que hayan llevado adelante esa situación.

—¿Le parece que esta necesidad de ser indiferentes ante la conversación pública en torno a una sentencia o al rol de un magistrado también genera que los jueces se encierren sobre sí mismos, que el Poder Judicial se cierre sobre sí mismo?

—Puede ser un riesgo. Cuando hablo de indiferencia, me refiero puntualmente a no estar pendiente de la reacción de la sociedad. Nos toca resolver y administrar conflictos. Siempre habrá una parte que saldrá contenta y otra que saldrá disgustada. Nunca vamos a contentar a las partes de un litigio.

Para no correr el riesgo de encapsularnos y alejarnos de la sociedad, llevamos adelante toda esta política de comunicación y de acercamiento de la función judicial a la sociedad. Pero siempre está ese riesgo y tenemos que luchar para que no ocurra.

—Como esta idea de una Justicia más en salida. Y aprovecho esta reversión de una frase que se vincula mucho con el pontificado de Francisco, porque lo he escuchado hablar muchas veces de su encuentro con él en el Vaticano. ¿Cree que esos ejes, esa cosmovisión, pueden tener impacto en la forma de impartir Justicia?

—Sí. Francisco fue un humanista, en el sentido literal de la palabra. Siempre estuvo muy interesado en nuestra función, me consta. Tenía mucho conocimiento del Poder Judicial, de los ministerios públicos y del sistema de administración de Justicia, y siempre bregó por una Justicia más humana, más cercana a la gente.

Eso no quita que tenemos una función: debemos aplicar la ley y, cuando corresponda, dictar sentencias condenatorias con toda la fuerza que establece el sistema normativo, pero siempre con una mirada humana. Me lo dijo personalmente en la audiencia privada que me concedió.

Él hacía mucho hincapié en que, luego de una sentencia condenatoria, en el caso de la Justicia penal, hubiera una mirada humana sobre la sanción y la pena, con el norte de tratar de recuperar a esa persona durante la etapa de ejecución. También decía que había que tener en cuenta las variables de vulnerabilidad y precariedad que pudieron influir en que esa persona entrara en conflicto con la ley penal.

Siempre lo admiré, incluso antes de que fuera papa, porque admiro a las personas honestas y coherentes entre lo discursivo y su actuar. Francisco siempre predicó con el ejemplo. Sus discursos estaban avalados por su obra pastoral en el día a día.

En el caso judicial tuvo mucho acercamiento. Visitaba cárceles de forma permanente y mantenía contacto con personas privadas de libertad. Uno de los presentes institucionales que le llevamos fue un cuadro realizado por reclusos del Servicio Penitenciario Federal de Jujuy, que tallaron especialmente para entregárselo.

—¿Cómo ve la situación del sistema penitenciario en la Argentina?

—El sistema de prevención y represión de delitos tiene tres grandes patas. La parte de la investigación y prevención, a cargo de las fuerzas de seguridad; la parte judicial, de la investigación y juzgamiento de delitos; y una tercera parte fundamental, que es el servicio penitenciario.

¿De qué sirve si las personas que nosotros enviamos, porque corresponde, a una situación de encierro, a un centro carcelario, en vez de tratar de mejorar como personas, poder instruirse, aprender un oficio, trabajar o estudiar, salen peor? Conozco bien el sistema porque me desempeñé muchos años en una jurisdicción federal donde están las unidades carcelarias federales más importantes del país: la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

Siempre lo decía: si el sistema, en vez de aprovechar para recuperar a la persona y que salga mejor, solo coadyuva a que salga peor, es un sistema bobo. La sociedad se queda tranquila porque saca de circulación a quienes cometieron una afectación a un bien jurídico o causaron un daño social, pero después esa persona vuelve y vuelve peor.

Necesitamos una política pública que tenga esos principios, para tratar de que el paso de las personas por el sistema penitenciario sirva para su mejoramiento y no para que salgan peores. Nos cuesta llegar a grandes consensos y trazar políticas de Estado. En este caso, sería necesaria una política penitenciaria que vaya más allá de los gobiernos de turno y se pueda sostener, al menos, a mediano plazo.

Se mejoró bastante, lo quiero decir, pero todavía es complejo. Hay lugares donde existen situaciones de hacinamiento y los cupos para talleres o trabajo son insuficientes para la población carcelaria. Muchas veces se descuida ese sector y es fundamental. Todo el trabajo de las fuerzas de seguridad, del Poder Judicial y de los ministerios públicos no sirve de nada si después ese tercer eslabón, que es la pata penitenciaria, no funciona.

—Ahí también entra en juego la opinión pública. Si uno le pregunta a cualquier hijo de vecino, va a decir, y voy a hablar de la manera más vulgar posible, que se pudran en la cárcel. ¿Le parece que una forma de explicarle a la gente que es más positivo para la sociedad lograr mejores condiciones de detención?

—Sí, por supuesto. Eso no quita la gravedad de la pena. La pena tiene que estar en relación con la gravedad del delito cometido y probado en el juicio.

Pero ese tránsito, como nos decía Francisco, durante la etapa de ejecución es fundamental. Debe estar orientado y focalizado en tratar de mejorar a la persona y darle herramientas para que, cuando salga, no vuelva a reincidir, no vuelva a dañar a otros ciudadanos ni a afectar bienes jurídicos que, por el contrato que nos dimos como sociedad, consideramos valiosos y merecen protección.

Creo que mejorar el sistema penitenciario es un interés de todos, justamente para conservar y proteger esos valores.

—¿Le parece que estamos en un momento, tanto a nivel social como institucional, en el que prima esta idea de humanismo? ¿Nos serviría?

—Que nos serviría, por supuesto. No tengo dudas. En todos los órdenes de la vida: en nuestra función judicial, profesional, familiar y personal.

Estamos en una etapa compleja de las instituciones. Como te decía, hay un descreimiento de las sociedades hacia sus representantes y sus instituciones. Y eso sucede en un momento en el que está la irrupción de la inteligencia artificial, que es una revolución, un avance enorme que va a servir para mejorar miles de sistemas y procesos.

Pero también tiene riesgos y desafíos. Cuanto más humanismo haya, mejor nos va a ir, sobre todo en estos momentos en los que sabemos que quienes tienen los datos de todos nosotros tienen poder. Y quienes tienen esos datos ni siquiera son gobiernos: son empresas privadas y grandes jugadores globales, que no son muchos.

Por eso es tan necesario regular esta herramienta con contenido ético. Es fabulosa, pero necesita una regulación acorde a los desafíos y riesgos que implica. Las instituciones y los humanistas tienen mucho para aportar. Es difícil porque la inteligencia artificial avanza a una velocidad muy distinta de la regulación institucional, pero hay que generar acuerdos y consensos para lograr una regulación lo más rigurosa posible.

—Por sí o por no: ¿la inteligencia artificial va a poder reemplazar al juez?

—Absolutamente no. La función nuestra, como la de tantas otras profesiones, pero puntualmente la nuestra, es irreemplazable. La inteligencia artificial es fabulosa y puede procesar datos en cuestión de segundos, algo que ninguna mente humana podría hacer. Pero el juicio crítico, la experiencia y la sensibilidad son irreemplazables del ser humano y ninguna inteligencia artificial los va a poder suplir.

Si el avance es tan preocupante como estamos viendo, y los mismos técnicos que trabajan con estas herramientas alzaron públicamente la voz sobre esos riesgos, tenemos que estar muy atentos para que nunca pueda ocurrir ese reemplazo.