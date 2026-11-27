Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, brinda una conferencia de prensa junto al gobernador Juan Pablo Velasco, entre otras autoridades y líderes sectoriales. Santa Cruz de la Sierra, 26 de noviembre de 2026.

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Los dirigentes cívicos de Santa Cruz de la Sierra están en alerta por una denuncia de presunta persecución política. Este jueves, el presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, manifestó que se está intentando “armar” un caso en su contra.

“Tengo información de que se me estaría tratando de armar un caso, sin ningún fundamento, para hacerlo público y amedrentarme; sepan que no tengo miedo”, afirmó en un video difundido en redes sociales.

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Cochamanidis hizo referencia a la disputa de 2009 entre el Gobierno de Evo Morales y los cívicos de Santa Cruz, que derivó en la persecución, encarcelamiento y exilio forzado de líderes cruceños. “Hoy cambian los métodos, pero el objetivo parece ser el mismo: quitarnos la moral”, señaló el presidente cívico y luego se dirigió al primer mandatario Rodrigo Paz, para decirle que dentro de su gobierno hay personas que “siguen operando con la lógica del masismo”.

Finalmente, Cochamanidis pidió que dejen de mandarle “mensajes a medias ni mensajeros” y que si quieren citarlo ante la justicia, lo hagan “como tiene que ser”.

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Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz en una imagen de archivo.

El Comité Cívico es una de las instituciones con mayor poder político en Santa Cruz. Conformado en 1950 e integrado por representantes de más de 200 organizaciones locales, el comité ha tenido un rol protagónico en la política boliviana en las últimas décadas.

Durante los gobiernos del Movimiento al Socialismo (2006-2025, con excepción de un año), el comité fue uno de los principales referentes de oposición, convocado a movilizaciones masivas y huelgas que se prolongaron por hasta 36 días consecutivos para exigir atención a sus demandas. En 2019, el Comité Cívico, entonces encabezado por Luis Fernando Camacho, lideró las manifestaciones que derivaron en la caída del Gobierno de Morales.

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Tras las denuncias de su actual líder, el Ejecutivo rechazó las sospechas de persecución. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, le pidió identificar a las personas que supuestamente lo intimidan y advirtió con iniciar procesos judiciales en su contra.

El comité cívico lideró las protestas y bloqueos de noviembre de 2022 para exigir que se adelante la fecha del Censo de Población y Vivienda. La medida se prolongó por 36 días. EFE/ Juan Carlos Torrejón

“Cualquier persona que esté amedrentando, en este caso al señor Cochamanidis o a cualquier ciudadano, diciendo que habla a nombre del presidente Rodrigo Paz o de alguno de sus ministros (...) será identificada y puesta a disposición de la justicia”, afirmó Gálvez y aclaró que nadie en el Ejecutivo instruyó la apertura de investigaciones contra representantes cívicos.

En esa línea, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, negó que hubiera algún proceso en contra de Cochamanidis y señaló que conversó con él para expresarle “su solidaridad”.

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De igual forma, el fiscal general interino José Armando Urioste, designado por recomendación del presidente Paz, señaló que se hizo una verificación en el sistema y se comprobó que no existe “la apertura de ningún caso nuevo” contra dirigentes cívicos de Santa Cruz.

En una conferencia de prensa el jueves por la tarde, Cochamanidis convocó al fiscal Urioste y al comandante de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, a una reunión la siguiente semana para informar sobre los procesos abiertos contra personas públicas de Santa Cruz. Flanqueado por las principales figuras del poder político y económico cruceño, desde el gobernador y el alcalde hasta los dirigentes de las organizaciones agroindustriales, el presidente cívico advirtió: “Santa Cruz y sus instituciones se encuentran muy unidas y no van a tolerar ningún caso de violencia, sea policial o judicial”.

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