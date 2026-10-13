Política

Con la habilitación formal del penal de Marcos Paz, el Gobierno inició la última etapa del desalojo de presos de Devoto

En el segundo día de traslados, reubicaron a 609 detenidos. El nuevo establecimiento cuenta con 2.232 plazas y recibirá a la totalidad de la población penal de Devoto

Los vehículos del Servicio Penitenciario Federal trasladan a los internos bajo custodia reforzada hacia Marcos Paz (X: @AleMonteoliva)
Los vehículos del Servicio Penitenciario Federal trasladan a los internos bajo custodia reforzada hacia Marcos Paz (X: @AleMonteoliva)
Guardar

El domingo, se inició el traslado progresivo de los presos alojados en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto hacia el nuevo establecimiento de Marcos Paz. En las dos primeras jornadas, el operativo ya llevó a 609 internos a la nueva unidad bonaerense.

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la resolución que habilita formalmente el Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, el nuevo penal federal que recibirá a los detenidos. El nuevo establecimiento está ubicado en el Acceso Zabala y tendrá una capacidad provisoria para 2.232 detenidos.

PUBLICIDAD

Según la información oficial, el penal fue construido sobre un predio de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad. También dispone de áreas destinadas a salud, educación, visitas, comunicaciones y otros servicios necesarios para la vida cotidiana de la población penal.

Cada traslado se organiza según el perfil criminológico de los internos y una evaluación de riesgos (X: @AleMonteoliva)
Cada traslado se organiza según el perfil criminológico de los internos y una evaluación de riesgos (X: @AleMonteoliva)

Las obras habían comenzado en 2018, a partir de un convenio entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado en 2020 y fue reactivado en diciembre de 2024 por la administración porteña.

La resolución publicada este martes indica que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas para entrar en funciones, aunque admite que existen observaciones técnicas y tareas pendientes de subsanación. Además, instruye al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a presentar en un plazo de 90 días su proyecto de estructura organizativa y el manual de funcionamiento del penal.

PUBLICIDAD

El operativo comenzó el domingo y este lunes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó el envío de otras 283 personas, con lo que el número de detenidos reubicados ascendió a 609. “Sumados a los 326 de ayer, ya son 609 presos trasladados, más del 40% de la población penitenciaria de Devoto”, señaló la funcionaria en sus redes sociales.

Personal del Servicio Penitenciario Federal y fuerzas de seguridad participa del operativo de traslado desde Devoto (X: @AleMonteoliva)
Personal del Servicio Penitenciario Federal y fuerzas de seguridad participa del operativo de traslado desde Devoto (X: @AleMonteoliva)

El procedimiento está a cargo de un Comando Unificado Federal, creado para planificar los traslados y coordinar el despliegue de seguridad entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Participan el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas porteñas y bonaerenses.

Cada contingente se conforma a partir del perfil criminológico de los detenidos y de una evaluación de los riesgos de cada movimiento. Antes de la salida, los internos reciben controles médicos e identificaciones con códigos QR, que permiten registrar su egreso de Devoto y su llegada a Marcos Paz. También se prepararon bolsones para sus pertenencias, con precintos numerados y actas individuales que permiten identificar cada envío.

Así fue el traslado de los primeros presos de Devoto a Marcos Paz
Los detenidos fueron identificados y sometidos a controles antes de salir del penal de Devoto (X: @AleMonteoliva)

Los vehículos penitenciarios circulan con seguimiento satelital dentro de convoyes custodiados por móviles policiales y motocicletas. El trayecto entre ambos complejos es de unos 55 kilómetros e implica cortes de tránsito, vallados en las inmediaciones de Devoto y un esquema de custodia durante todo el recorrido. El traslado se realizará en etapas hasta completar la desocupación del penal porteño.

El operativo se realiza de forma escalonada y continuará durante varias jornadas hasta completar el vaciamiento de Devoto. Una vez concluida esa etapa, el plan oficial prevé trasladar a Marcos Paz a otros 350 detenidos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran a disposición de la Justicia nacional. El objetivo es liberar plazas en esos espacios de detención transitoria.

El traslado responde al acuerdo firmado en 2018 para construir un nuevo penal federal en Marcos Paz y desafectar la cárcel de Devoto, ubicada en una zona residencial de la Ciudad. Una vez que concluya la mudanza de los cerca de 1.500 internos del penal porteño, el plan oficial prevé utilizar parte de las plazas disponibles para alojar a detenidos que permanecen en comisarías y alcaidías porteñas a disposición de la Justicia nacional.

Temas Relacionados

Villa DevotoTrasladoServicio Penitenciario FederalPresosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Senado: se reúnen los libertarios para limar asperezas y encarar las últimas seis semanas de sesiones ordinarias

El cónclave se hará mañana y no hoy, como estaba previsto. Tensión con dialoguistas por la comisión de Acuerdos. En tanto, el jueves se buscará dictaminar el tratado sobre patentes, con el cambio de Diputados a favor de laboratorios locales

Senado: se reúnen los libertarios para limar asperezas y encarar las últimas seis semanas de sesiones ordinarias

Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

Los informes revisaron adquisiciones de medicamentos, insumos, prótesis y sillas de ruedas. Los sobrepecios son del 1000%. También omisiones administrativas, médicas e informáticas y operaciones fuera del régimen estatal

Tres auditorías detectaron contrataciones irregulares y millonarios sobreprecios en la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo

El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

En el oficialismo siguen de cerca a la oposición y analiza los escenarios de cara al 2027. La gestión como campaña y los números de Milei

El dilema del Gobierno ante un posible frente anti-Milei: la amenaza de un moderado y el factor Kicillof

El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

La posibilidad de un acuerdo amplio de la oposición tiene varias barreras por delante. Qué actores políticos lo ven como un proyecto viable

El futuro del armado anti Milei: el rol central de las PASO y las trabas para armar un programa común

El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

El oficialismo apuesta a coronar su jugada contra la sesión opositora en Diputados. Pero debe atender los recelos de aliados. Y clausurar sus intentos de anulación de límites a la venta de tierras a extranjeros. Sigue abierta la negociación por las PASO, con telón de fondo económico

El Congreso, cruzado por desconfianzas y la renovada disputa por el temario que disparó la ley de Tierras

DEPORTES

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

Joyas de Fangio y Reutemann, los Torinos de Nürburgring y el homenaje a una mítica carrera: las perlitas de Autoclásica 2026

La historia de amor de Claudio Spinelli y Cielo López: de la huida de película de la guerra en Ucrania al romance en Río

Fiorentina perdió y Mastantuono volvió a sufrir críticas por su bajo nivel: el contundente mensaje de su entrenador

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

TELESHOW

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El debut de Baulo en Dale Match: “Trabajar con Marcelo Tinelli es un desafío porque es el más grande de la TV argentina”

El dramático estado de salud de Mónica Guido: lleva tres semanas internada y sufre un delicado cuadro

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

INFOBAE AMÉRICA

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

Francia se prepara para nuevas protestas estudiantiles en todo el país para exigir mejoras en las condiciones de las escuelas

El FMI elevó al 3,1% su previsión de crecimiento mundial para 2026, pero advirtió que la guerra de Irán frena la actividad económica

El dictador norcoreano Kim Jong Un exhibió el misil Hwasong-20, con capacidad para alcanzar Estados Unidos

Una pierna inflamada, falta de aire o dolor en el pecho: los síntomas que pueden indicar una trombosis y exigen atención urgente

Arabia Saudita extendió hasta el sábado el cierre del aeropuerto de Riad tras los ataques hutíes que dejaron 13 muertos y 300 heridos