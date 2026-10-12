Continúa el operativo de desalojo de la cárcel de Devoto: ya trasladaron a más de 300 presos a Marcos Paz y aún quedan 1.200

Segundo traslado de detenidos desde la cárcel de Devoto hacia Marcos Paz. Furgones de la Policía Federal Argentina y efectivos de la Gendarmería Nacional salen del penal en motocicletas realizando tareas de custodia en las calles aledañas al establecimiento

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El histórico traslado de los presos alojados en la cárcel de Villa Devoto continúa este lunes por la mañana con un amplio operativo de seguridad que involucra a fuerzas federales, efectivos de la Ciudad y personal de la provincia de Buenos Aires. Después de que 326 internos fueran llevados a la nueva unidad penitenciaria de Marcos Paz, las autoridades preparan una segunda tanda de movimientos para avanzar con el desalojo del establecimiento.

El operativo comenzó con un importante despliegue policial en los alrededores del penal, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Desde las primeras horas de la mañana se observaron móviles de la Policía Federal Argentina, motocicletas que abren paso al convoy, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional, personal de la sección de perros y unidades de Bomberos.

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El tránsito permanece cortado en las inmediaciones de la cárcel y hay vallados que se abren para permitir la salida de los vehículos que trasladan a los detenidos. La logística contempla un esquema de custodia reforzada durante todo el recorrido, con vehículos de las fuerzas de seguridad que acompañan a los camiones del Servicio Penitenciario Federal.

En la primera tanda de traslados de este domingo, ya se movieron a más de 300 presos (X: @AleMonteoliva)

De acuerdo con la cobertura del operativo durante la mañana de este lunes, las autoridades manejaban la posibilidad de trasladar entre 150 y 300 internos en esta nueva etapa. La cantidad definitiva de presos que integrarán cada tanda dependerá de la organización del procedimiento y de las condiciones de seguridad previstas para cada movimiento.

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Cómo es el operativo para trasladar a los presos de Devoto

Para coordinar el desplazamiento de los aproximadamente 1.500 internos alojados en Villa Devoto se creó un Comando Unificado, integrado por representantes de las fuerzas federales, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires.

El organismo tiene a su cargo planificar, coordinar y ejecutar el traslado de manera gradual y progresiva. Uno de los aspectos centrales del procedimiento es que cada movimiento se organiza teniendo en cuenta el perfil criminológico de los detenidos y la evaluación de los riesgos asociados a su traslado.

Los camiones del Servicio Penitenciario Federal circulan dentro de un dispositivo de seguridad conocido como cápsula. Las unidades policiales se ubican por delante y por detrás del convoy, mientras que los efectivos en motocicleta abren camino y ordenan el tránsito en los cruces.

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La medida forma parte de una decisión para refuncionalizar la cárcel de Devoto (X: @AleMonteoliva)

El recorrido entre Villa Devoto y el nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz comprende varias decenas de kilómetros. La distancia entre una cárcel y la otra es de aproximadamente 55 kilómetros y un tiempo de viaje que puede superar la hora, según las condiciones del trayecto.

Por ese motivo, el operativo requiere una coordinación permanente entre los distintos cuerpos de seguridad, además de la preparación de los accesos y de los puntos de circulación. La intención es evitar interrupciones durante el desplazamiento y reducir los riesgos tanto para los detenidos como para el personal que participa del procedimiento.

La nueva cárcel de Marcos Paz: capacidad para 2.232 presos

El destino de los internos es el nuevo complejo penitenciario construido en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. La obra fue impulsada y financiada por el Gobierno de la Ciudad, que posteriormente entregó las instalaciones al Ministerio de Seguridad de la Nación para su puesta en funcionamiento.

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El establecimiento cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad y tiene capacidad para recibir a 2.232 detenidos. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno porteño, se trata de un complejo diseñado para ampliar la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario federal y permitir el cierre definitivo de la cárcel de Villa Devoto.

La construcción había quedado paralizada durante cinco años. El proyecto comenzó en 2018, pero las obras se interrumpieron en 2020. Recién en diciembre de 2024, durante la gestión de Jorge Macri, se decidió reactivar los trabajos para completar el establecimiento.

La nueva cárcel de Marcos Paz cuenta con capacidad para albergar a 2.240 personas privadas de su libertad

La puesta en marcha del complejo permite avanzar con el traslado de los presos que permanecían en Devoto, una cárcel cuya ubicación en medio de una zona residencial generó durante décadas reclamos de los vecinos por razones de seguridad, convivencia y uso del espacio urbano.

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El cierre del penal es uno de los compromisos que el jefe de Gobierno porteño asumió con los habitantes del barrio. Con el traslado ya en marcha, la administración de la Ciudad busca concretar una medida que se postergó durante años.

Jorge Macri destacó el acuerdo con el Gobierno nacional

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó el inicio del operativo y destacó la coordinación con las autoridades nacionales.

“Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto. Gran trabajo en equipo con el presidente Javier Milei, Karina Milei, la ministra Alejandra Monteoliva, Gabriel Sánchez Zinny y los ministros Horacio Giménez y Gabino Tapia”, expresó.

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El procedimiento se lleva adelante a partir de un acuerdo entre la Ciudad y la Nación. Aunque el Gobierno porteño estuvo a cargo de la construcción del nuevo establecimiento, los detenidos serán alojados en una unidad del sistema penitenciario federal, bajo la órbita nacional.

En el penal de Devoto hay alrededor de 1.500 presos (X: @AleMonteoliva)

La participación de las fuerzas federales responde a esa jurisdicción, mientras que la intervención de los organismos porteños forma parte de la coordinación necesaria para concretar el traslado y reorganizar el alojamiento de los detenidos.

Qué pasará con los presos que todavía están en Devoto

El desalojo se completará en varias jornadas. Según el cronograma informado, el procedimiento se desarrollará de manera progresiva y con pausas previstas en función de la organización general y de las actividades programadas en el establecimiento.

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Una vez finalizado el traslado de los presos de Devoto, el plan contempla llevar a Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente permanecen alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, pero que se encuentran a disposición del Poder Judicial de la Nación.

La medida busca descomprimir esos espacios de detención transitoria, que no fueron diseñados para alojar durante períodos prolongados a personas privadas de la libertad. La falta de plazas penitenciarias había generado dificultades para distribuir a los detenidos y mantenerlos en condiciones adecuadas de alojamiento.

Las 17 acciones que se llevarán adelante durante el traslado de presos

El Gobierno detalló las 17 medidas implementadas para organizar y ejecutar el traslado de los internos, desde la coordinación de las fuerzas de seguridad hasta la atención médica, la identificación de los presos y la comunicación con sus familiares.

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El Gobierno detalló las 17 medidas implementadas para organizar y ejecutar el traslado de los internos (X: @AleMonteoliva)

1. Comando Unificado Federal: se conformó un equipo integrado por las cinco Fuerzas Federales para coordinar recursos, unificar criterios y garantizar la seguridad.

2. Reuniones con los internos: desde agosto se realizaron encuentros para explicar el procedimiento y las medidas de seguridad.

3. Información sobre visitas: se informó a familiares y allegados sobre los cronogramas, la compensación de días y horas y los trámites vinculados al nuevo penal.

4. Evaluación médica: se organizó un sistema de triaje para identificar las necesidades sanitarias de los internos mediante pulseras de colores.

5. Identificación y trazabilidad: se implementaron pulseras con códigos QR para registrar la salida de Devoto y la llegada a Marcos Paz.

6. Información por WhatsApp: se preparó un sistema automatizado de consultas sobre visitas, accesible mediante códigos QR, con información sobre posibles compensaciones.

7. Traslado de pertenencias: se confeccionaron 3.000 bolsones para transportar los efectos personales de los presos.

8. Control de pertenencias: se establecieron precintos de seguridad numerados y actas individuales para identificar y rastrear cada bulto.

9. Atención de emergencias médicas: se acondicionó un consultorio como shock room para estabilizar y atender inicialmente a pacientes en situaciones de emergencia.

Funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires posan tras la firma del traspaso del Complejo Penitenciario de Devoto en el Ministerio de Seguridad.

10. Seguimiento de los móviles: se instalaron GPS en los vehículos para monitorear los recorridos desde un centro de control operacional.

11. Comunicación telefónica: se habilitaron 224 teléfonos públicos en el nuevo complejo penitenciario.

12. Conectividad: se verificaron servidores, equipos de red, tableros y accesorios necesarios para el funcionamiento de los sistemas.

13. Comunicaciones operativas: se distribuyeron y asignaron equipos de radio P25 al personal que participa del operativo.

14. Información para visitantes: se prepararon 44 carteles, cuatro banners y 2.000 folletos sobre el traslado y el funcionamiento del establecimiento.

15. Prueba integral de funcionamiento: se probaron las instalaciones, los servicios y los sistemas del complejo con la participación de 1.080 personas, entre cadetes, cursantes y funcionarios penitenciarios.

16. Coordinación judicial: se mantuvieron reuniones con organismos del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, cámaras y juzgados competentes.

17. Articulación con la Iglesia Católica: se realizaron reuniones con representantes de la Iglesia para coordinar las acciones vinculadas al proceso.